オハヨー乳業、“おうち時間”を自分へのちょっとしたご褒美に。合計1,260名様に当たる「ぜいたくなおうち時間キャンペーン」開催

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：山崎 陽子）は、「ぜいたくヨーグルト」「ぜいたく果実のむヨーグルト」シリーズをより楽しんでいただけるよう、「ぜいたくなおうち時間キャンペーン」を2026年6月15日より開始します。

本キャンペーンでは、「えらべるPay(R)」、アラジン グラファイトトースター、Panasonicヘアドライヤーナノケアが合計1,260名様に当たります。

「ぜいたくヨーグルト」は、ヨーグルトからフルーツソースまですべて自社で丁寧につくることで実現する“おいしさ”と、日常の中で気持ちを満たす“ご褒美のひととき”を提案する、当社ヨーグルトシリーズです。

今回のキャンペーンでは「自分へのご褒美時間」がより充実するよう、食べるひとときに加えて、“参加し続けることで広がる楽しみ”も体験いただける企画をご用意しました。

対象商品をご購入いただくごとにポイントを貯めて応募でき、おうち時間でのリラックスタイムやご褒美のひとときを、さらに心地よく楽しんでいただけます。

■キャンペーン概要

■賞品・当選者数

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/226_1_875ff401fe749c96dcdd0c61c0e779ee.jpg?v=202606151151 ]

合計1,260名様にプレゼント

※1個購入で1ポイント加算されます

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/226_2_15dc248bb10616d10ddbd720a7fe82fd.jpg?v=202606151151 ]

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

■商品について

「ぜいたくヨーグルト」シリーズ

発酵乳もフルーツソースも、すべて自社で丁寧に加工した果肉入りヨーグルトです。

自社で手掛けるからこそ実現できる、甘味・酸味・香りの絶妙なハーモニーを追求しました。

※すべてキャンペーン期間のパッケージです。通常品のデザインとは異なります。

「ぜいたく果実のむヨーグルト」シリーズ

フルーツのぜいたく感を実感できるのむヨーグルトです。

ヨーグルトにもこだわり、果肉のおいしさと豊かなミルク感が、バランス良く引き立つ味わいに仕上げています。

※一部キャンペーン期間のパッケージです。

■企業情報

オハヨー乳業株式会社

代表取締役社長：山崎 陽子

本社所在地 ：岡山県岡山市中区神下565

創業 ：1953年6月29日

コーポレートサイトURL：https://www.ohayo-milk.co.jp/