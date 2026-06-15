【急成長中企業で働きたい学生へ】日本トレカセンター、サマーインターン「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」を開催決定

株式会社日本トレカセンター

日本トレカセンターは、2026年9月24日（木）から9月27日（日）まで、東京にて選抜型サマーインターン「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」を開催します。

日本トレカセンターが目指すのは、単なる新しいサービスづくりではありません。作り手と使い手の関係をアップデートし、日常の「買う」という行為を、もっと驚きと熱狂に満ちたエンタメ体験へと進化させることです。

本インターンでは、AIを活用しながら、10倍・100倍の価値創造を目指し、ゼロから事業をつくる挑戦に取り組みます。設立わずか3年でネットオリパ業界最大級まで成長してきたスタートアップの現場で、事業創造のリアルに向き合う4日間です。

■「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」について

「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」は、日本トレカセンターが次世代の事業創造人材と出会うために開催する、選抜型のサマーインターンです。

テーマは、日本トレカセンターの次のエンターテイメント事業を立案せよ。

ユーザーをワッと驚かせ、笑顔にする事業とは何か。

人々のプレイコミュニケーションの架け橋となるサービスとは何か。

参加者は、急成長スタートアップの事業環境の中で、アイデアを構想するだけでなく、AIを駆使して、実行・検証・改善までを見据えたリアルな事業づくりに挑戦します。

■ 参加特典（SPECIAL BENEFIT FOR PARTICIPANTS）

本インターンでは、挑戦に本気で向き合う参加者に向けて、圧倒的な参加特典をご用意しています。

1．インターン修了者全員にApple Mac miniをプレゼント

インターンはAIを駆使して課題に取り組んでいただきます。本気で学び、つくり、挑戦するための環境を、会社として支援します。

2．有給インターンとして時給10,000円を支給

インターン期間中は、有給インターンとして時給10,000円を支給します。学生のアイデアや行動力を、実際の事業価値として捉え、正当に評価します。

3．優勝賞金100万円/人（CHAMPION REWARD）

最終成果に応じて、優勝者には100万円/人の賞金をご用意しています。さらに、成果次第では新規事業発足のチャンスもあります。

4．対面選考からインターン本番まで、交通費・宿泊費を全額支給

地方在住の方も挑戦しやすいよう、対面選考からインターン本番までの交通費および宿泊費を全額支給します。

5．インターンの全過程を動画コンテンツ化・SNS公開予定

インターン期間中は、映像制作会社による撮影が入ります。撮影した映像は、日本トレカセンターのYouTube・SNS・採用広報等で公開予定です。

※参加にあたっては、映像使用への同意をお願いしております。詳細は参加確定後にご案内いたします。

■ こんな方におすすめ（Who's Ready for the RAID?）

「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」は、以下のような方におすすめです。

- AIを使い倒したい方- 10倍・100倍の価値創造を目指したい方- ゼロから事業をつくることに挑戦したい方- 急成長企業で働きたい方- 年齢や肩書ではなく、アイデアと行動力で勝負したい方- 失敗を恐れず、学びに変えて前に進める方

日本トレカセンターでは、肩書よりもアイデアと行動力を重視しています。多様なバックグラウンドを持つメンバーがフラットに働き、互いに刺激し合いながら成長する文化があります。

■ 募集概要

名称：RAID SUMMER INTERNSHIP 2026

開催日程：2026年9月24日（木）～2026年9月27日（日）

開催場所：東京

定員：30～40名予定（選抜制）

募集対象：

・2028年4月以降に新卒入社予定の方

・現在大学生・大学院生の方（年次不問）

・既卒の方もチャレンジ歓迎

【選考フロー】

STEP 1：エントリー ＞ STEP 2：書類選考 ＞ STEP 3：対面選考 ＞ STEP 4：オンライン面接 ＞ STEP 5：インターン本番

【エントリー方法・お問い合わせ窓口】

サマーインターンのエントリーは、以下の特設ページより受け付けております。

エントリーURL：https://jtc.center/recruit/raid2026

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_5841931

問い合わせ先：intern@jtc.center

■日本トレカセンターについて

【注意事項】- インターン期間中は映像制作会社による撮影が入ります。撮影した映像は日本トレカセンターのYouTube・SNS・採用広報等で公開予定です。参加にあたり、エントリーフォームにて映像使用への同意をお願いしております。同意いただけない場合は参加をお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。- エントリーのみでは応募完了となりませんのでご注意ください。また、応募多数の場合は、選考の結果ご参加いただけない場合がございます。- 賞品の内容は、予告なく変更となる可能性がございます。- 交通費につきましては、会社が定めるルールに従って支給いたします。- 宿泊先につきましては、遠方にお住まいの方を対象に会社にて手配いたします。- 日程およびプログラム内容は、予告なく変更となる場合がございます。- 本インターンシップは採用を目的としたプログラムですが、参加が内定をお約束するものではございません。

日本トレカセンターは、トレーディングカード領域における新しい買い物体験をつくるスタートアップです。

私たちがつくるのは、単なる新しい体験ではありません。

作り手と使い手の関係をアップデートし、買い物の「当たり前」を書き換えることです。

日常の「買う」という行為を、最高にエキサイティングなエンタメへと昇華させる。

ユーザーをワッと驚かせ、笑顔にする。

そして、人々のプレイコミュニケーションの架け橋になる。

買い物から世界をワクワクさせる新しい未来を、私たちは本気でデザインしています。

■会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

所在地 ：東京都

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

事業内容：トレーディングカード領域におけるオンラインサービスの企画・運営

公式サイト：https://japan-toreca.com/