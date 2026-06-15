【急成長中企業で働きたい学生へ】日本トレカセンター、サマーインターン「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」を開催決定
日本トレカセンターは、2026年9月24日（木）から9月27日（日）まで、東京にて選抜型サマーインターン「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」を開催します。
日本トレカセンターが目指すのは、単なる新しいサービスづくりではありません。作り手と使い手の関係をアップデートし、日常の「買う」という行為を、もっと驚きと熱狂に満ちたエンタメ体験へと進化させることです。
本インターンでは、AIを活用しながら、10倍・100倍の価値創造を目指し、ゼロから事業をつくる挑戦に取り組みます。設立わずか3年でネットオリパ業界最大級まで成長してきたスタートアップの現場で、事業創造のリアルに向き合う4日間です。
■「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」について
「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」は、日本トレカセンターが次世代の事業創造人材と出会うために開催する、選抜型のサマーインターンです。
テーマは、日本トレカセンターの次のエンターテイメント事業を立案せよ。
ユーザーをワッと驚かせ、笑顔にする事業とは何か。
人々のプレイコミュニケーションの架け橋となるサービスとは何か。
参加者は、急成長スタートアップの事業環境の中で、アイデアを構想するだけでなく、AIを駆使して、実行・検証・改善までを見据えたリアルな事業づくりに挑戦します。
■ 参加特典（SPECIAL BENEFIT FOR PARTICIPANTS）
本インターンでは、挑戦に本気で向き合う参加者に向けて、圧倒的な参加特典をご用意しています。
1．インターン修了者全員にApple Mac miniをプレゼント
インターンはAIを駆使して課題に取り組んでいただきます。本気で学び、つくり、挑戦するための環境を、会社として支援します。
2．有給インターンとして時給10,000円を支給
インターン期間中は、有給インターンとして時給10,000円を支給します。学生のアイデアや行動力を、実際の事業価値として捉え、正当に評価します。
3．優勝賞金100万円/人（CHAMPION REWARD）
最終成果に応じて、優勝者には100万円/人の賞金をご用意しています。さらに、成果次第では新規事業発足のチャンスもあります。
4．対面選考からインターン本番まで、交通費・宿泊費を全額支給
地方在住の方も挑戦しやすいよう、対面選考からインターン本番までの交通費および宿泊費を全額支給します。
5．インターンの全過程を動画コンテンツ化・SNS公開予定
インターン期間中は、映像制作会社による撮影が入ります。撮影した映像は、日本トレカセンターのYouTube・SNS・採用広報等で公開予定です。
※参加にあたっては、映像使用への同意をお願いしております。詳細は参加確定後にご案内いたします。
■ こんな方におすすめ（Who's Ready for the RAID?）
「RAID SUMMER INTERNSHIP 2026」は、以下のような方におすすめです。
- AIを使い倒したい方
- 10倍・100倍の価値創造を目指したい方
- ゼロから事業をつくることに挑戦したい方
- 急成長企業で働きたい方
- 年齢や肩書ではなく、アイデアと行動力で勝負したい方
- 失敗を恐れず、学びに変えて前に進める方
日本トレカセンターでは、肩書よりもアイデアと行動力を重視しています。多様なバックグラウンドを持つメンバーがフラットに働き、互いに刺激し合いながら成長する文化があります。
■ 募集概要
名称：RAID SUMMER INTERNSHIP 2026
開催日程：2026年9月24日（木）～2026年9月27日（日）
開催場所：東京
定員：30～40名予定（選抜制）
募集対象：
・2028年4月以降に新卒入社予定の方
・現在大学生・大学院生の方（年次不問）
・既卒の方もチャレンジ歓迎
【選考フロー】
STEP 1：エントリー ＞ STEP 2：書類選考 ＞ STEP 3：対面選考 ＞ STEP 4：オンライン面接 ＞ STEP 5：インターン本番
【エントリー方法・お問い合わせ窓口】
サマーインターンのエントリーは、以下の特設ページより受け付けております。
エントリーURL：https://jtc.center/recruit/raid2026
Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_5841931
問い合わせ先：intern@jtc.center
【注意事項】
- インターン期間中は映像制作会社による撮影が入ります。撮影した映像は日本トレカセンターのYouTube・SNS・採用広報等で公開予定です。参加にあたり、エントリーフォームにて映像使用への同意をお願いしております。同意いただけない場合は参加をお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。
- エントリーのみでは応募完了となりませんのでご注意ください。また、応募多数の場合は、選考の結果ご参加いただけない場合がございます。
- 賞品の内容は、予告なく変更となる可能性がございます。
- 交通費につきましては、会社が定めるルールに従って支給いたします。
- 宿泊先につきましては、遠方にお住まいの方を対象に会社にて手配いたします。
- 日程およびプログラム内容は、予告なく変更となる場合がございます。
- 本インターンシップは採用を目的としたプログラムですが、参加が内定をお約束するものではございません。
■日本トレカセンターについて
日本トレカセンターは、トレーディングカード領域における新しい買い物体験をつくるスタートアップです。
私たちがつくるのは、単なる新しい体験ではありません。
作り手と使い手の関係をアップデートし、買い物の「当たり前」を書き換えることです。
日常の「買う」という行為を、最高にエキサイティングなエンタメへと昇華させる。
ユーザーをワッと驚かせ、笑顔にする。
そして、人々のプレイコミュニケーションの架け橋になる。
買い物から世界をワクワクさせる新しい未来を、私たちは本気でデザインしています。
■会社概要
会社名 ：株式会社日本トレカセンター
所在地 ：東京都
代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩
事業内容：トレーディングカード領域におけるオンラインサービスの企画・運営
公式サイト：https://japan-toreca.com/