MAIA、令和8年度より女性デジタル人材育成プログラムを全面刷新

株式会社MAIA

女性が自分らしく働く環境を作るため、女性デジタル人材の育成と全国の企業・自治体のデジタル化支援を行う株式会社MAIA（本社：東京都港区、代表取締役：月田 有香、以下 MAIA）は、女性デジタル人材育成事業として各地の自治体と連携してプログラムを提供している「でじたる女子プロジェクト」において、2026年度より育成プログラムの内容を全面刷新することをお知らせいたします。

本刷新は、これまでに累計3,000名以上（2025年5月末時点）の女性デジタル人材を育成してきた実績と、AIの普及および企業のDXニーズの変化を踏まえたものです。企業のDX現場において「ツールスキルだけでは通用しない」という課題が顕在化するなか、育成内容そのものを見直す動きとして実施されるものです。

特に、従来中心であったSAP・RPAの専門スキル比重を見直し、ビジネス・ITリテラシーとAI活用を軸とした構成へと再構築しました。

育成プログラム刷新の背景

近年、企業におけるDX推進は加速する一方で、現場では以下のような課題が顕在化しています。

・AIの普及による業務プロセスの変化

・人手不足を背景とした業務効率化・自動化ニーズの増大

・ツール単体スキルではなく、業務全体を理解した人材へのニーズの高まり

また企業側からも、「業務全体を理解し、AIやツールを横断して活用できる人材が不足している」といった声が多く寄せられています。

こうした中、従来のIT人材育成においては、「特定ツールの習得はしているが、実務で活用できない」「業務理解やコミュニケーションを含めた総合力が不足している」といった課題が指摘されてきました。

また、MAIAが展開してきたSAP・RPA人材育成においてもニーズは変化しており、専門領域の深掘りだけではそれらに応えきれない状況が明らかになってきました。

これらを踏まえ、MAIAでは、より市場ニーズに即した形でビジネスリテラシー・ITリテラシーを基盤としつつ、AIを活用して業務全体に関われる人材育成への転換が必要と判断しました。

新プログラムの狙いと概要

各地の自治体と連携して実施している「でじたる女子プロジェクト」における今回のプログラム刷新では、育成コンセプトを「ツールを使える人材」から「業務を前に進められる人材」へと再定義しています。主な変更点は以下の通りです。

1. 基礎リテラシーの強化（ビジネス・IT）

従来以上に、ビジネスコミュニケーション、IT基礎、業務理解といった実務の土台となるスキルを重視します。Excel / PowerPoint等の基礎に加え、業務シミュレーション（議事録作成、業務フロー構築 等）を強化し、実践型プログラムとして再構築しました。

2. AI活用を前提とした業務設計・遂行力の習得

AIの活用を前提に業務の進め方自体が変化していることを踏まえ、人とAIが協働する前提での業務遂行力を養成します。各種AIツールを活用し、リサーチ、資料作成、業務設計などを効率的に行う力を養成します。特に、ExcelデータをAIで分析し、AIを活用して資料へと落とし込むなど、ツール間を横断した活用スキルの習得を重視しています。

3. 業務フロー・ワークフロー設計の実践学習

顧客を想定し、AIとの対話を通じて要件整理を行いながら業務フローやワークフローを設計するなど、より実践的な演習を新たに導入します。これらを通じ、単なる作業ではなく「何をどう進めるかを考えられる力」の育成を目指します。

4. 専門領域（SAP・RPA）の再設計

SAPおよびRPAについては、学習内容を見直し、各90時間程度の基礎～実務レベルに再設計しました。

・SAP：業務理解と基本操作を中心に構成

・RPA：UiPathを中心とした実務活用に特化

専門特化ではなく、業務の中で使えるレベルに最適化することで、学習全体でのバランスを再構築しました。

5. 多様な働き方を支えるマインドセット強化

従来から提供してきたマインドセット研修については、フリーランス・リモートワークなど多様な働き方に対応するための基盤強化の役割として、引き続き展開していきます。

新プログラム詳細

各地域の自治体と連携して開催している「でじたる女子プロジェクト」では、本年度より新たに刷新されたプログラムにて展開いたします。既に沖縄県糸満市、岡山県、栃木県、鳥取県での募集が開始されています。

あわせて、月額制のサブスクリプションサービス『でじたる女子₊』でも順次提供を開始する予定です。

旧プログラムとの比較と、新プログラムの概要

代表コメント

株式会社MAIA 代表取締役CEO 月田 有香

MAIAではこれまで、リスキリングの機会を提供することで、多くの女性のキャリアの選択肢を広げてきました。しかし現在は、スキルを学ぶだけでなく、それをどのように実務に活かすかがより重要になっています。

今回のプログラム刷新では、現場のニーズに即し、業務理解やAI活用を含めた総合的なスキルを重視しました。単にツールを使える人材ではなく、業務を前に進められる人材の育成を目指しています。

今後もMAIAは、女性が自分らしく働きながら社会と接続できる機会を創出し続けてまいります。

今後の展望

MAIAは本刷新を通じて、女性のキャリア自立支援、地域や企業のDX推進、多様な働き方の実現を同時に推進してまいります。今後も市場ニーズや技術の変化に応じてプログラムを継続的に見直し、学びと仕事が接続される仕組みの強化を図ります。

会社概要

＜株式会社MAIAについて＞

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。

【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16Ｆ

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】リスキリング・就労支援、地域活性化支援、ITコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社MAIA

URL：https://maia.co.jp/contact/

TEL：050-1745-9639

MAIL：info@maia.co.jp