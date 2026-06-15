ナチュラルスマイルピザ「2026ベスト11」を発表　上半期人気商品ランキング1位は累計3,020枚販売の「スマイルBEST4」

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」において、2026年1月1日から6月7日までの中山本店販売実績をもとに集計した「2026年上半期人気商品ランキング ベスト11」を発表しました。

今回のランキングでは、定番商品からクォーターピザ、海鮮系ピザ、チーズ系ピザまで幅広い商品がランクインしました。

2026年上半期人気商品ランキング ベスト11

第1位 スマイルBEST4

マルゲリータ、照焼チキンスマイル、おもちと明太子、北海道ポテトの4種類を1枚で楽しめる人気No.1クォーターピザ。

第2位 マルゲリータ

モッツァレラチーズとバジルソースを使用した定番人気商品。

第3位 サーモン＆シュリンプ

サーモンとエビを組み合わせた海鮮系人気商品。

第4位 北海道ポテト

ホクホクのポテトを使用し、幅広い世代に親しまれている人気商品。

第5位 サラミ＆ソーセージ

サラミとソーセージを組み合わせた定番ミートピザ。

第6位 照焼チキンスマイル

照焼チキンとマヨネーズの相性が人気の商品。

第7位 山盛りチーズのホワイトソース

ミックスチーズを通常の3倍使用した人気チーズピザ。

第8位 鶏ハラミの炭火焼き

炭火の香ばしさが楽しめる人気商品。

第9位 スマイルチキン4

4種類のチキン系ピザを1枚で楽しめるクォーターピザ。

第10位 たっぷりコーンマヨ

コーンをたっぷり使用した人気商品。

第11位 おもちと明太子

お餅と明太子ソースを組み合わせた和風人気ピザ。

上位商品の傾向

今回のランキングでは、1位のスマイルBEST4、9位のスマイルチキン4など、1枚で複数の味を楽しめるクォーターピザがランクインしました。

また、3位のサーモン＆シュリンプがランクインするなど、海鮮系商品の人気も高く、魚介を使用した商品の需要の高さがうかがえる結果となりました。

さらに、マルゲリータ、北海道ポテト、照焼チキンスマイル、たっぷりコーンマヨ、おもちと明太子など、定番商品の根強い人気も確認できる結果となりました。

第1位「スマイルBEST4」

スマイルBEST4は、2026年2月14日の販売開始以来、多くのお客様にご支持いただき、2026年5月31日までに累計3,020枚を販売しました。

マルゲリータ、照焼チキンスマイル、おもちと明太子、北海道ポテトの4種類を1枚で楽しめるクォーターピザとして、家族利用やグループ利用を中心に支持を集めており、ナチュラルスマイルピザを代表する人気商品となっています。

ランキング上位商品は現在の企画や新商品にも展開

スマイルBEST4ご注文でフライドポテトプレゼント

第1位「スマイルBEST4」対象企画。6月30日までフライドポテトプレゼントを実施中。6月30日まで、スマイルBEST4をご注文のお客様にフライドポテトをプレゼントしています。

マルゲリータご注文で肉厚フライドチキンプレゼント

第2位「マルゲリータ」対象企画。6月30日まで肉厚フライドチキンプレゼントを実施中。6月30日まで、マルゲリータをご注文のお客様に肉厚フライドチキンをプレゼントしています。

山盛りチーズの明太子

第7位「山盛りチーズのホワイトソース」から誕生した新商品「山盛りチーズの明太子」。人気商品の山盛りチーズのホワイトソースに明太子をトッピングした新商品です。

夏のスマイルキャンペーン開催中

ランキング上位商品を含む人気8商品を特別価格で販売する「夏のスマイルキャンペーン」。ナチュラルスマイルピザでは、2026年6月1日から8月31日まで「夏のスマイルキャンペーン」を開催しています。

夏のスマイルキャンペーン

対象商品は、

・シーフードBEST4

・えびえびサーモン

・照焼チキンスマイル

・山盛りチーズの明太子

・ベジタブルセレクト4

・おもちと明太子

・トリプルサラミ

・北海道ポテト

の全8商品です。

シーフードBEST4

4種類の海鮮ピザを1枚で楽しめる新商品「シーフードBEST4」。

今回のランキングでは、1位のスマイルBEST4、9位のスマイルチキン4などクォーターピザが上位にランクインしました。

夏のスマイルキャンペーンでは、同じく4種類の味を1枚で楽しめるクォーターピザとして、新商品「シーフードBEST4」も販売しています。

シーフードBEST4は、

・サーモン＆シュリンプ

・エビ＆マヨ

・シーフードクイーン

・エビとイカのペスカトーレ

の4種類を1枚で楽しめる商品です。

今後について

ナチュラルスマイルピザでは、今後も地域のお客様に楽しんでいただける商品開発とキャンペーン企画を通じて、より多くのお客様にピザの魅力をお届けしてまいります。

店舗情報

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

住所：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

住所：鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 レジデンス武岡1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

住所：鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

営業時間

10:30～20:00（年中無休）

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営

公式サイト

https://naturalsmilepizza.com/

注文ページ

https://naturalsmilepizza.com/free/chumon