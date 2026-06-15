「もちにゃん x THE SAKISHIMA meeting」、西武渋谷店「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」イベント中に沖縄音楽のレジェンドたちによる「もちにゃんのテーマ～しまくとぅばVer.」初公開

株式会社ディー・ビジュアル

２０２６年７月１日（水）から８月２日（日）まで、西武渋谷店A館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』にて、「もちにゃん x 沖縄」コラボプロジェクトを記念し、沖縄音楽界を代表するレジェンド、新良幸人 と 下地イサム による特別楽曲『もちにゃんのテーマ ～しまくとぅば Ver.～』が初公開されることが決定しました。

画像01 「もちにゃん ～ しまくとぅばVer.」メインビジュアル

本楽曲は、もちにゃんの代表曲を沖縄本島・新良の出身地の石垣島・下地の出身地の宮古島の言葉をまさに「チャンプルー」にした「しまくとぅば」で新たに歌い上げたスペシャルバージョン。沖縄の豊かな文化や温かい人々の心を感じさせる歌詞と、お二人ならではの力強くも優しい歌声が融合し、もちにゃんの世界観に新たな魅力を吹き込みます。

普段はユニット「THE SAKISHIMA meeting」として活動するお二人ですが、今回はより親しみやすく、もちにゃんの仲間として作品に参加するため、「Yukito & Isamu」名義で登場。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる、温かく楽しい一曲に仕上がっています。

また、本楽曲は７月中にApple Music、Spotifyをはじめとする主要音楽配信サービスにて配信予定。イベント会場では一足早く楽曲を楽しめるほか、「沖縄エリア」を彩る様々な企画とともに、もちにゃんと沖縄文化の魅力を体験していただけます。

毎年７月になると、沖縄では各地でエイサーが響き渡り、東京をはじめ全国各地でも沖縄関連イベントが数多く開催されます。そんな沖縄の熱気あふれる季節に誕生する「もちにゃんのテーマ ～しまくとぅば Ver.～」。親しみやすいメロディーと躍動感あふれるリズムは、エイサーの輪の中でも自然に口ずさみたくなる仕上がりとなっており、この夏を彩る新たな沖縄ソングとして注目を集めそうです。

画像０２ 新良幸人



新良幸人プロフィール

１９６７年、沖縄県石垣市白保生まれ。１１歳より父・新良幸永に師事し八重山民謡を学び、１７歳で八重山古典音楽 コンクール最高賞を受賞。エモーショナルな唄と三絃を軸に民謡から現代的表現まで幅広く活動。パーシャクラブのヴォーカル＆三絃奏者としても活躍。２００８年、第６回宮良長包音楽賞特別賞受賞。角松敏生、coba、夏川りみ、犬山イヌコらの作品にも参加。

・ライブ情報

６.２３（火） 新良幸人presents 「第３６回一合瓶ライブ」 那覇 桜坂劇場

７.１１(土) 琉球フェスティバル２０２６大阪（パーシャクラブ） 大阪城野外音楽堂

７.２５（土） 沖縄音楽フェスティバル ～新宿エイサーまつり協力公演～ 東京「新宿文化センター」

７.２６（日） 沖縄音楽フェスティバル２０２６ in 茅ヶ崎 茅ヶ崎市民文化会館

８.９（日） 真夏の沖縄音楽フェスティバル２０２６大阪「新歌舞伎座」

画像０３ 下地イサム



下地イサムプロフィール

１９６９年生まれ。沖縄県宮古島市平良出身。宮古島の言葉（ミャークフツ）で、ブルースやレゲエ、フォルクローレなど多様な音楽にのせて歌うシンガーソングライター。沖縄本島を拠点に国内外でライブ活動を展開。宮古島大使。 岩崎宏美、夏川りみらへの楽曲提供やCMソングなどの楽曲制作も手がける。２００６年第４回宮良長包音楽賞特別賞、２０２３年文化庁長官表彰受賞。



・ライブ情報

７.１１(土) 琉球フェスティバル２０２６大阪 大阪城野外音楽堂



THE SAKISHIMA meeting

石垣島白保出身の新良幸人と、宮古島出身の下地イサムによる沖縄・先島発のユニット。２００４年の共演ライブを きっかけに結成。八重山と宮古の言葉を音楽として融合し、ジャンルに縛られない自由なスタイルで独自の世界を生み出す。その音楽は国内外で高い評価を得ている。２０２４年発表のアルバム『Top Islands』が第１７回ＣＤショップ大賞２０２５沖縄ブロック賞を受賞。

・ライブ情報

６.２１(日) ２０２６東海岸大地芸術祭 月光・海 音楽会（台湾）

８.１（土） INSPIRATION OKINAWA 2026 那覇 桜坂劇場/Output

９.１９（土） 新意地豊年祭 那覇 桜坂劇場

１０.２４（土） 沖縄ばんた祭２０２６～海の声 島の唄～ 亀戸文化センター カメリアホール



新良幸人・下地イサム アーティストマネージメント | お問合せ

有限会社アライズ ARIZE, inc

〒９０１-２１２２ 沖縄県浦添市勢理客１-１５-３３-５０９

TEL ０９８-９１１-６４４２

お問合せ info@arize.jp

https://arize.jp/contact/

画像０４ 「もちにゃん」メインビジュアル

もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版が中華圏の６０以上の配信プラットフォームで絶賛配信中。



■イベント情報

画像０５ イベント公式ロゴ

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場）

地下１階 食品売場 （７月１５日（水）～８月３日（月）

４階 365cafe （６月２３日（火）～７月6日（月）

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

画像０６ イベント公式ポスター

お問い合わせ

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代表取締役 コルピ・フェデリコ

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