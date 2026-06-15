医療機関専売化粧品ブランド「ALASTIN」ジャパンアンバサダーに岩橋玄樹さんを起用

ガルデルマ株式会社

ガルデルマ株式会社（本社：スイス・ツーク、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：北原千夏、以下 当社）は、2026年7月より日本国内の医療機関にて発売開始する化粧品ブランド「アラスチン」のジャパンアンバサダーとして、アーティストの岩橋玄樹さんを起用いたしました。

アイドル活動を経て米国と日本の二拠点での幅広な活動をされながら、外見・内面ともに常に高みを目指し進化を続ける岩橋さんのお姿と、米国で販売を開始し10年経った今もなお、化粧品ながら皮膚科学分野における多数の研究知見に基づいて開発を続けるブランドの信念に親和性を感じ、待望の日本でのローンチにあたり「ブランドの顔」をお任せするのにこれ以上の適任はいらっしゃらないという想いから就任していただきました。

今後、医療機関での配布物や患者様向けのキャンペーン等で継続的にご一緒してまいります。

■撮影エピソード

輝くお肌にスタッフ一同羨望の眼差し

お肌がおキレイということはもちろんみな知っていたものの、当日スタジオ入りされた岩橋さんはまさに「輝く」という言葉がぴったりの美肌！

お忙しい毎日を送られているとは思えないコンディションに、スタッフ一同みな感嘆の声が。

柔らかな笑顔でスタジオを癒しの空気に

きりっとした表情のリクエストが多い中で、合間合間に見せる笑顔と優しげな雰囲気に、スタジオもどこかあたたかな空気をまとって和やかに撮影が進みました。

くるくる変わる表情とポーズであっという間の撮影終了

キービジュアルのみならず、商品ごとのカットもあり非常に多い撮影枚数でしたが、それぞれの商品に合わせて表情・ポーズのバリエーションをたくさん見せて頂き、そのすべてがベストショット級！想定の半分の時間で撮影が終わり、「撮れ高が多すぎてむしろセレクトに時間がかかるのでは・・・？」という嬉しい悲鳴でした。

■岩橋玄樹さんインタビュー

ALASTINのジャパンアンバサダーに就任したご感想は？

― 本当に嬉しいです！僕自身、LAに住んで日本と行ったり来たりしているので、アメリカのブランドということにご縁を感じました。

KVの撮影はいかがでしたか？

― 一枚一枚、写真をみて、すごく大人になったなぁ～と自分で思いました(笑)

商品によって表情を変えたり、自分の中でも色々な表現をできて楽しかったです。

「表層*だけを語らない、進化するサイエンス」というコピーを聞いて

― 表に出る仕事として、肌のコンディションを保つことはもちろんですが、内面を磨くインプットもとても大切にしているので、すごく共感できるメッセージだと思っています。

*肌の表面のこと

日本とLAを行き来しての活動など、忙しい毎日でも美しい肌を保つ秘訣は？

― 日常のスキンケアはもちろんですが、飛行機の移動が続くとむくみがちなので、なるべく塩分の高いものを控えたり、マッサージをしたりしています。

運動するのも好きなので、仕事の前日は飛行機を降りたその日に5km走ることもあります。

表に出る仕事なので、疲れていても内外ともにケアすることを心がけています。

今年12月に30歳を迎えられるにあたり、20代のうちに叶えたいことや30代でしたいチャレンジは？

― 今年20代最後として、「どう楽しく生きるか」をまずは目標にしています。

そんな年にALASTINの仕事ができるのも嬉しいです。

30代になってオトナになっていくので、人生の計画も色々立てています。

その中でも、ハリウッド映画など海外作品へのチャレンジはひとつ大きな目標です。

20代最後の節目になる年にご一緒できてうれしいです

― 本当に嬉しいです。最高です！

■岩橋玄樹さんプロフィール

2021年4月より、ソロアーティストとして日本とロサンゼルスを拠点に活動を開始。同年12月にリリースしたシングル『My Lonely X’mas』が、2021年度の年間インディーズシングルランキングで1位を獲得する。

以降、ファンクラブツアーやアルバムリリースツアーの開催、大型フェスへの出演など、精力的に音楽活動を展開。2026年2月には、テイチクエンタテインメントよりメジャー1stシングルをリリースし、さらなる飛躍を遂げる。

さらに、2025年9月19日全国公開の映画『男神』への出演や、2025年7月期ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』で主演を務めるなど、俳優としても活動の幅を広げている。

■アラスチンについて

アラスチンは、2015年に米国で誕生した、医師による美容医療施術と日常のスキンケアを連動させるアプローチを提案する医療機関専売のスキンケアブランドです。

美容医療施術の前後に使用することを想定した製品設計を特徴とし、施術後の肌をすこやかに整え、美しい肌状態を維持するための製品を展開しています。

製品の科学的裏付けとして、アラスチンは、皮膚科学分野における多数の研究知見に基づいて開発されており、関連技術については、これまでに複数の論文発表ならびに20件を超える米国特許技術（出願・登録を含む）を有しています。

米国においては、施術前後に使用されるスキンケアブランドとして高い支持を得ており、多くの美容医療従事者に選ばれています。

主要な製品には、独自技術である「TriHex Technology(TM)」を採用しており、肌本来の再生メカニズムに着目したアプローチを取り入れています。

■ガルデルマについて

ガルデルマは1981年に創立しスイスに本社をおく、皮膚科学領域に特化した総合的スキンヘルスカンパニーとして世界最大級のグローバルな製薬会社です。

すべての人々の肌のニーズに応えるべく、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを提供、従業員数4,600名以上を擁し世界100カ国以上で展開しています。

日本法人のガルデルマ株式会社は、1996年に設立されました。現在は美容医療事業部、コンシューマー事業部の2つの事業部において、すべての人々の肌を美しく健やかにするために信頼され続けるプレミアムブランドとして、様々なニーズに応じたビジネスを展開しています。