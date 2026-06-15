【和菓子屋の限界突破】豊橋駅みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象。お亀堂カルミア店「大増量セール」を6月19日～21日の3日間限定開催！
創業70年以上、愛知県東三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間限定で、お亀堂カルミア店にて「大増量セール」を開催いたします。
今回のテーマは、
“値引き”ではなく、“増量”。
物価高騰が続き、
「また値上げか…」
という空気が広がる今だからこそ、
「見た瞬間に笑ってしまうくらい増やしたい」
そんな想いから始まった、地域還元型イベントです。
人気商品のみたらし団子は“3本価格で5本入り”。
わらび餅は“約1.7倍”へ増量。
お赤飯は20％増量。
さらに、豊橋駅みやげランキング第1位※の『ブラックサンダーあん巻き』を含む、人気あん巻き5個セットも特別価格で販売いたします。
“和菓子で、街をちょっと元気にしたい。”
地域密着の老舗和菓子店が、本気で挑む“逆行型セール”です。
※2026年2月 JR東海調べ
■ 「増量しすぎ」と言われるくらい、思い切ってやりました
今回のセールテーマは、「大増量」。
単なる安売りイベントではありません。
“買った瞬間、ちょっとテンションが上がる”
“家族に見せたくなる”
“思わず写真を撮りたくなる”
そんな、“体験として楽しい和菓子屋”を目指しました。
カルミア店は、豊橋駅直結という立地もあり、
・通勤帰り
・旅行途中
・学生
・帰省客
・新幹線利用客
など、多くのお客様が立ち寄ります。
だからこそ、
「豊橋って面白い」
「なんか元気な和菓子屋がある」
そんな“街の記憶”に残るイベントを目指しています。
■ 朝できたてを、“限界まで増量”
セール期間中の商品は、工場で朝から製造。
出来立ての和菓子を、その日のうちに増量販売いたします。
コンビニや量販店では出せない、“出来立てのライブ感”も今回の魅力のひとつです。
■ 注目商品
● 豊橋みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象
あん巻き “2個増量”
ブラックサンダーあん巻きを含む、お好きなあん巻き5個セット。
通常“3個分程度”の価格で、5個入りに。
・特別価格：840円（税込）
ザクザク食感と、もっちり生地の組み合わせが人気を集め、
現在は“豊橋の新定番みやげ”として県外客からも支持されています。
● みたらし団子 “2本増量”
甘じょっぱい特製ダレを絡めた、
もちもち食感のみたらし団子を、
通常3本相当の価格で、5本入りに増量。
・通常900円 → 540円（税込）
香ばしい焼き目と、出来立てならではの柔らかさが人気の商品です。
● わらび餅 “150g増量”
毎年人気の“とろ～り・もっちり”わらび餅。
今回は小サイズ価格のまま、
150g増量した特別仕様で販売。
・通常1280円 → 1080円（税込）
箸で持つと、とろけるほど柔らかい食感が特徴です。
● 蒸したてお赤飯 “20％増量”
北海道産小豆を使用した、お亀堂定番のお赤飯。
木製セイロで蒸し上げることで、ふっくら、もちもち食感に仕上げています。
今回は210g→260gへ増量。
・価格：580円（税込）
“駅ナカで買える本格お赤飯”として、リピーターも多い人気商品です。
■ “裏人気商品”も限定販売
セール期間中は、
・あん巻きの皮
・アウトレットあんこ
・日替わりおむすび
など、普段はあまり店頭に並ばない“裏商品”も数量限定販売いたします。
特に「あん巻きの皮」は、
“そのまま食べたい”
“家でアイスを巻きたい”
というファンも多い隠れ人気商品です。
■ ハズレなし！くじ引き企画も開催
期間中は、お買い上げ1000円ごとに1回、ハズレなしのくじ引きを実施。
・1等：お亀堂商品券1000円分
・参加賞：100円金券
“お祭り感覚で楽しめる和菓子店”として、お子様連れのお客様にも毎回好評をいただいています。
■ 代表コメント
「最近は、“高くなったね”という会話ばかり聞くようになりました。
だから今回は、
逆に“増えてる！”って笑ってほしかったんです。
和菓子屋にできる地域貢献って、こういうことだと思っています。
豊橋駅に来た方が、“なんか面白い店あるな”と思ってもらえたら嬉しいですね。」
株式会社お亀堂
代表取締役 森 貴比古
■ 開催概要
【イベント名】
お亀堂 カルミア店 大増量セール
【開催日】
2026年6月19日（金）～21日（日）
【営業時間】
10:00～21:00
【開催場所】
お亀堂 カルミア店
愛知県豊橋市花田町西宿無番地 カルミア2F
【電話番号】
0532-56-6087
【お亀堂について】
株式会社お亀堂は、1950年創業の和菓子専門店です。
“挑戦と革新で地域活性の中心に”をテーマに、
東三河素材・地元企業・地域文化と連携した商品開発を積極的に展開。
『ブラックサンダーあん巻き』をはじめ、
“ここでしか買えない和菓子”づくりを通して、
和菓子文化の新しい可能性に挑戦しています。
【会社概要】
■ 会社名：株式会社お亀堂
■ 所在地：愛知県豊橋市南小池町164
■ 代表者：代表取締役 森 貴比古
■ 創業：1950年
■ HP：お亀堂公式サイト(https://okamedo.jp/)
■ Instagram：お亀堂 Instagram(https://www.instagram.com/okamedo_jp/)
■ X（旧Twitter）：お亀堂 X公式アカウント(https://x.com/okamedo_jp)