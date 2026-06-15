【和菓子屋の限界突破】豊橋駅みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象。お亀堂カルミア店「大増量セール」を6月19日～21日の3日間限定開催！

株式会社お亀堂

創業70年以上、愛知県東三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間限定で、お亀堂カルミア店にて「大増量セール」を開催いたします。

今回のテーマは、

“値引き”ではなく、“増量”。

物価高騰が続き、

「また値上げか…」

という空気が広がる今だからこそ、

「見た瞬間に笑ってしまうくらい増やしたい」

そんな想いから始まった、地域還元型イベントです。

人気商品のみたらし団子は“3本価格で5本入り”。

わらび餅は“約1.7倍”へ増量。

お赤飯は20％増量。

さらに、豊橋駅みやげランキング第1位※の『ブラックサンダーあん巻き』を含む、人気あん巻き5個セットも特別価格で販売いたします。

“和菓子で、街をちょっと元気にしたい。”

地域密着の老舗和菓子店が、本気で挑む“逆行型セール”です。

※2026年2月 JR東海調べ

■ 「増量しすぎ」と言われるくらい、思い切ってやりました

今回のセールテーマは、「大増量」。

単なる安売りイベントではありません。

“買った瞬間、ちょっとテンションが上がる”

“家族に見せたくなる”

“思わず写真を撮りたくなる”

そんな、“体験として楽しい和菓子屋”を目指しました。

カルミア店は、豊橋駅直結という立地もあり、

・通勤帰り

・旅行途中

・学生

・帰省客

・新幹線利用客

など、多くのお客様が立ち寄ります。

だからこそ、

「豊橋って面白い」

「なんか元気な和菓子屋がある」

そんな“街の記憶”に残るイベントを目指しています。

■ 朝できたてを、“限界まで増量”

セール期間中の商品は、工場で朝から製造。

出来立ての和菓子を、その日のうちに増量販売いたします。

コンビニや量販店では出せない、“出来立てのライブ感”も今回の魅力のひとつです。

■ 注目商品

● 豊橋みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象

あん巻き “2個増量”

ブラックサンダーあん巻きを含む、お好きなあん巻き5個セット。

通常“3個分程度”の価格で、5個入りに。

・特別価格：840円（税込）

ザクザク食感と、もっちり生地の組み合わせが人気を集め、

現在は“豊橋の新定番みやげ”として県外客からも支持されています。

● みたらし団子 “2本増量”

甘じょっぱい特製ダレを絡めた、

もちもち食感のみたらし団子を、

通常3本相当の価格で、5本入りに増量。

・通常900円 → 540円（税込）

香ばしい焼き目と、出来立てならではの柔らかさが人気の商品です。

● わらび餅 “150g増量”

毎年人気の“とろ～り・もっちり”わらび餅。

今回は小サイズ価格のまま、

150g増量した特別仕様で販売。

・通常1280円 → 1080円（税込）

箸で持つと、とろけるほど柔らかい食感が特徴です。

● 蒸したてお赤飯 “20％増量”

北海道産小豆を使用した、お亀堂定番のお赤飯。

木製セイロで蒸し上げることで、ふっくら、もちもち食感に仕上げています。

今回は210g→260gへ増量。

・価格：580円（税込）

“駅ナカで買える本格お赤飯”として、リピーターも多い人気商品です。

■ “裏人気商品”も限定販売

セール期間中は、

・あん巻きの皮

・アウトレットあんこ

・日替わりおむすび

など、普段はあまり店頭に並ばない“裏商品”も数量限定販売いたします。

特に「あん巻きの皮」は、

“そのまま食べたい”

“家でアイスを巻きたい”

というファンも多い隠れ人気商品です。

■ ハズレなし！くじ引き企画も開催

期間中は、お買い上げ1000円ごとに1回、ハズレなしのくじ引きを実施。

・1等：お亀堂商品券1000円分

・参加賞：100円金券

“お祭り感覚で楽しめる和菓子店”として、お子様連れのお客様にも毎回好評をいただいています。

■ 代表コメント

「最近は、“高くなったね”という会話ばかり聞くようになりました。

だから今回は、

逆に“増えてる！”って笑ってほしかったんです。

和菓子屋にできる地域貢献って、こういうことだと思っています。

豊橋駅に来た方が、“なんか面白い店あるな”と思ってもらえたら嬉しいですね。」

株式会社お亀堂

代表取締役 森 貴比古

■ 開催概要

【イベント名】

お亀堂 カルミア店 大増量セール

【開催日】

2026年6月19日（金）～21日（日）

【営業時間】

10:00～21:00

【開催場所】

お亀堂 カルミア店

愛知県豊橋市花田町西宿無番地 カルミア2F

【電話番号】

0532-56-6087

【お亀堂について】

株式会社お亀堂は、1950年創業の和菓子専門店です。

“挑戦と革新で地域活性の中心に”をテーマに、

東三河素材・地元企業・地域文化と連携した商品開発を積極的に展開。

『ブラックサンダーあん巻き』をはじめ、

“ここでしか買えない和菓子”づくりを通して、

和菓子文化の新しい可能性に挑戦しています。

【会社概要】

■ 会社名：株式会社お亀堂

■ 所在地：愛知県豊橋市南小池町164

■ 代表者：代表取締役 森 貴比古

■ 創業：1950年

■ HP：お亀堂公式サイト(https://okamedo.jp/)

■ Instagram：お亀堂 Instagram(https://www.instagram.com/okamedo_jp/)

■ X（旧Twitter）：お亀堂 X公式アカウント(https://x.com/okamedo_jp)