【和菓子屋の限界突破】豊橋駅みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象。お亀堂カルミア店「大増量セール」を6月19日～21日の3日間限定開催！

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株式会社お亀堂


創業70年以上、愛知県東三河地域で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間限定で、お亀堂カルミア店にて「大増量セール」を開催いたします。


今回のテーマは、
“値引き”ではなく、“増量”。


物価高騰が続き、
「また値上げか…」
という空気が広がる今だからこそ、


「見た瞬間に笑ってしまうくらい増やしたい」


そんな想いから始まった、地域還元型イベントです。


人気商品のみたらし団子は“3本価格で5本入り”。
わらび餅は“約1.7倍”へ増量。
お赤飯は20％増量。


さらに、豊橋駅みやげランキング第1位※の『ブラックサンダーあん巻き』を含む、人気あん巻き5個セットも特別価格で販売いたします。


“和菓子で、街をちょっと元気にしたい。”


地域密着の老舗和菓子店が、本気で挑む“逆行型セール”です。


※2026年2月 JR東海調べ



■ 「増量しすぎ」と言われるくらい、思い切ってやりました


今回のセールテーマは、「大増量」。


単なる安売りイベントではありません。


“買った瞬間、ちょっとテンションが上がる”
“家族に見せたくなる”
“思わず写真を撮りたくなる”


そんな、“体験として楽しい和菓子屋”を目指しました。


カルミア店は、豊橋駅直結という立地もあり、


・通勤帰り
・旅行途中
・学生
・帰省客
・新幹線利用客


など、多くのお客様が立ち寄ります。


だからこそ、
「豊橋って面白い」
「なんか元気な和菓子屋がある」


そんな“街の記憶”に残るイベントを目指しています。




■ 朝できたてを、“限界まで増量”


セール期間中の商品は、工場で朝から製造。


出来立ての和菓子を、その日のうちに増量販売いたします。


コンビニや量販店では出せない、“出来立てのライブ感”も今回の魅力のひとつです。




■ 注目商品


● 豊橋みやげNo.1『ブラックサンダーあん巻き』も対象

あん巻き “2個増量”


ブラックサンダーあん巻きを含む、お好きなあん巻き5個セット。


通常“3個分程度”の価格で、5個入りに。


・特別価格：840円（税込）


ザクザク食感と、もっちり生地の組み合わせが人気を集め、
現在は“豊橋の新定番みやげ”として県外客からも支持されています。




● みたらし団子 “2本増量”

甘じょっぱい特製ダレを絡めた、
もちもち食感のみたらし団子を、
通常3本相当の価格で、5本入りに増量。


・通常900円 → 540円（税込）


香ばしい焼き目と、出来立てならではの柔らかさが人気の商品です。




● わらび餅 “150g増量”

毎年人気の“とろ～り・もっちり”わらび餅。


今回は小サイズ価格のまま、
150g増量した特別仕様で販売。


・通常1280円 → 1080円（税込）


箸で持つと、とろけるほど柔らかい食感が特徴です。




● 蒸したてお赤飯 “20％増量”

北海道産小豆を使用した、お亀堂定番のお赤飯。


木製セイロで蒸し上げることで、ふっくら、もちもち食感に仕上げています。


今回は210g→260gへ増量。


・価格：580円（税込）


“駅ナカで買える本格お赤飯”として、リピーターも多い人気商品です。



■ “裏人気商品”も限定販売


セール期間中は、


・あん巻きの皮
・アウトレットあんこ
・日替わりおむすび


など、普段はあまり店頭に並ばない“裏商品”も数量限定販売いたします。


特に「あん巻きの皮」は、
“そのまま食べたい”
“家でアイスを巻きたい”
というファンも多い隠れ人気商品です。





■ ハズレなし！くじ引き企画も開催


期間中は、お買い上げ1000円ごとに1回、ハズレなしのくじ引きを実施。


・1等：お亀堂商品券1000円分
・参加賞：100円金券


“お祭り感覚で楽しめる和菓子店”として、お子様連れのお客様にも毎回好評をいただいています。


■ 代表コメント


「最近は、“高くなったね”という会話ばかり聞くようになりました。


だから今回は、
逆に“増えてる！”って笑ってほしかったんです。


和菓子屋にできる地域貢献って、こういうことだと思っています。


豊橋駅に来た方が、“なんか面白い店あるな”と思ってもらえたら嬉しいですね。」


株式会社お亀堂
代表取締役　森 貴比古




■ 開催概要


【イベント名】
お亀堂 カルミア店 大増量セール


【開催日】
2026年6月19日（金）～21日（日）


【営業時間】
10:00～21:00


【開催場所】
お亀堂 カルミア店
愛知県豊橋市花田町西宿無番地 カルミア2F


【電話番号】
0532-56-6087



【お亀堂について】


株式会社お亀堂は、1950年創業の和菓子専門店です。


“挑戦と革新で地域活性の中心に”をテーマに、
東三河素材・地元企業・地域文化と連携した商品開発を積極的に展開。


『ブラックサンダーあん巻き』をはじめ、
“ここでしか買えない和菓子”づくりを通して、
和菓子文化の新しい可能性に挑戦しています。



【会社概要】


■ 会社名：株式会社お亀堂
■ 所在地：愛知県豊橋市南小池町164
■ 代表者：代表取締役 森 貴比古
■ 創業：1950年
■ HP：お亀堂公式サイト(https://okamedo.jp/)
■ Instagram：お亀堂 Instagram(https://www.instagram.com/okamedo_jp/)
■ X（旧Twitter）：お亀堂 X公式アカウント(https://x.com/okamedo_jp)