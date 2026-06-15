【ホテル長楽館】京都・国指定重要文化財の洋館で味わう、夏限定「塩ミルクメロンパフェ」

株式会社 長楽館塩ミルクメロンパフェ

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、「デザートカフェ長楽館」にて、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの平日限定・予約制で、「塩ミルクメロンパフェ」を提供いたします。

明治42年（1909年）に迎賓の場として建てられた国指定重要文化財・長楽館。

歴史ある洋館で過ごす午後のひとときにふさわしい、夏限定のパフェをご用意いたしました。

■塩ミルクメロンパフェ

グラスの上部には、フレッシュメロンを贅沢に使用。濃厚なミルクアイスクリームと軽やかなシャンティクリーム、香ばしいクランブルを重ね、果実の甘みとミルクのコク、異なる食感が調和するよう仕立てました。

その味わいにアクセントを添えるのが、英国産「マルドン」の塩。食べ進める中で塩の結晶が舌に触れることで、メロンの甘みやミルクのコクがより引き立ち、一口ごとに異なる味わいをお楽しみいただけます。

中層には、爽やかな酸味をもつパイナップルソルベを忍ばせ、後半には白ワインジュレと、エルダーフラワー、ディルでマリネしたメロンをご用意。

清涼感のある香りと軽やかな酸味が口の中を整え、爽やかな余韻を演出します。

果実の甘み、塩味、ミルクのコク、ハーブや白ワインの香りが層を成し、食べ進めるほどに異なる味わいをお楽しみいただける一品です。

オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3

■塩ミルクメロンパフェ概要

販売期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）【平日限定】

販売価格：2,400円

販売店舗：デザートカフェ長楽館（ホテル長楽館内）

提供時間：12:00～18:30（18:00 L.O.）

予約：前日までの予約制

※料金は税込金額です。別途サービス料10％を頂戴いたします。

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、内容を変更する場合がございます。

※数量限定のため、予定数に達し次第受付を終了する場合がございます。

ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バーを備え、併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟致しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。

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