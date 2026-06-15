【お好み焼専門店どんどん亭】福太郎の辛子明太子を贅沢使用！“博多のうまかもん”が大集合！「ばりうま！博多明太子フェア」開催中！TVCMも大好評放映中！

Miコーポレーション株式会社

Miコーポレーション株式会社が運営するお好み焼き専門店「どんどん亭」（以下、どんどん亭）は、株式会社山口油屋福太郎（本社：福岡市南区、代表取締役社長：樋口 元信、以下福太郎）の博多辛子明太子を使用した期間限定フェア「ばりうま！博多明太子フェア」(https://www.dondontei.com/campaign/dondontei_mentaiko2026/)を、2026年6月2日（火）より開催しております。

本フェアは、“博多の味をもっと気軽に楽しんでほしい”という想いから、福岡の企業同士のコラボレーションで実現した特別企画です。明太子の旨みを主役に、鉄板料理ならではの香ばしさと組み合わせた、ここでしか味わえないメニューをご用意しました。

さらに今回、フェアのスタートに合わせてTVCMの放映も開始。地域の皆さまへ“博多のうまかもん”の魅力をお届けしています。

■「ばりうま！博多明太子フェア」概要

・販売期間：2026年6月2日（火）～2026年9月下旬（予定）

・販売店舗：どんどん亭46店舗

・特設サイト：https://www.dondontei.com/campaign/dondontei_mentaiko2026/

※販売期間・内容は変更となる場合がございます

※店舗販売のみ（テイクアウトなし）

■“博多の味”をぎゅっと詰め込んだ限定メニュー

福太郎の博多辛子明太子を贅沢に使用し、鉄板の上で仕上げることで、香ばしさと旨みを引き立てたメニューを揃えました。

＜お好み焼・もんじゃ＞

明太Wチーズぶた玉（福岡風・関西風）

価格1,290円（税込）

明太マヨだけで楽しむのもおすすめ。チーズと明太子の濃厚な組み合わせがたまらない一枚。福岡風・関西風からお選びいただけます。

のび～るチーズ使用 博多明太もんじゃ

価格1,390円（税込）

とろ～り伸びるモッツァレラチーズと明太子の相性抜群。

見た目も楽しい一品です。

＜サイドメニュー＞

めんべいポテサラ

価格490円（税込）

福岡の人気土産「めんべい」を使ったポテトサラダ。食感と風味がクセになります。

あごだし香る ふわたま明太

価格690円（税込）

あごだしが効いたふわふわ卵に明太子を添えた、毎年大人気の定番メニュー。

どんどん亭×福太郎 明太バター焼おにぎり

価格300円（税込）

客席の鉄板で焼き上げます。だし醤油とバターが焼ける香りがたまらない！

明太in揚げ手羽

価格390円（税込）

ジューシーな手羽先に明太子をぎゅっと詰め込んだ贅沢メニュー。おつまみにぴったり。

明太ミニうどん

価格420円（税込）

バターでまろやかに仕上げたやさしい味わい。お子さまにもおすすめです。

■【どんどん亭2026夏CM】「ばりうま!博多明太子フェア」

・放映開始日：2026年6月2日（火）

・放送地域：福岡エリア（一部エリアを除く）

・URL：https://www.youtube.com/watch?v=btGNMexWLGE

・内容：明太子フェアの各メニューのおいしいところを可愛いらしいナレーションに乗せて楽しく紹介しています。思わず食欲をそそる熱々鉄板メニュー映像をお楽しみください。

■ストーリーボード

どんどん亭！今年も福太郎コラボ♪始まっとーよ！本格明太子を使ったのび～る博多明太もんじゃたっぷり明太子のWチーズ豚玉福岡のばりうまここにあり。ばりうま！博多明太子フェア食べ放題もあるけんね！

■CMナレーター 鳥巣涼羽さん プロフィール

鳥巣 涼羽 トス スズハ 福岡県出身

＜映画・ドラマ＞

映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」赤い人役

映画「架空の犬と嘘をつく猫」施設の子ども役

配信ドラマ「ヘタレパパの恋は双子におまかせ」神田綾役

NHK FMシアター「風がやむまでは」生草揺穂役

庄司組「衛陶職人のダンス」南桃花役

＜CM＞

TNC「ピタッと。TNC」ピタコ役

加茂繊維「親子だねぇ」孫娘役

バジェットレンタカー「ファミリー」娘役

…ほか

＜どんどん亭＞46店舗一覧

大分県 フリーモールわさだ店(https://www.dondontei.com/shop/festa-wasada-oita/) / フレスポ春日浦店(https://www.dondontei.com/shop/frespo-kasugaura-oita/) / 別府店(https://www.dondontei.com/shop/beppu-oita/) / 中津店(https://www.dondontei.com/shop/nakatsu-oita/)

山口県 宇部店(https://www.dondontei.com/shop/ube-yamaguchi/) / 周南久米店(https://www.dondontei.com/shop/shunan-yamaguchi/) / 新下関店(https://www.dondontei.com/shop/shimonoseki-yamagushi/)

熊本県 大津店(https://www.dondontei.com/shop/oodu-kumamoto/) / 荒尾店(https://www.dondontei.com/shop/arao-kumamoto/) / 浜線バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hamasenbypass-kumamoto/) / 飛田バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/hidabypass-kumamoto/) / 八代店(https://www.dondontei.com/shop/yatsushiro-kumamoto/)

福岡県 月隈店(https://www.dondontei.com/shop/tsukiguma/) / 柏の森店(https://www.dondontei.com/shop/kayanomori-fukuoka/) / 那珂川店(https://www.dondontei.com/shop/nakagawa-fukuoka/) / 行橋店(https://www.dondontei.com/shop/yukuhashi-fukuoka/) / 大野城店(https://www.dondontei.com/shop/onojo-fukuoka/) / 宇美店(https://www.dondontei.com/shop/umi-fukuoka/) / 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) / 城南店(https://www.dondontei.com/shop/jonan-fukuoka/) / ブランチ福岡下原店(https://www.dondontei.com/shop/branch_fukuoka_shimobaru/) / 直方店(https://www.dondontei.com/shop/nogata-fukuoka/) / 柳川店(https://www.dondontei.com/shop/yanagawa-fukuoka/) / 甘木店(https://www.dondontei.com/shop/amagi-fukuoka/) / くりえいと宗像店(https://www.dondontei.com/shop/create-munakata-fukuoka/) / シュロアモール筑紫野店(https://www.dondontei.com/shop/s-mall-chikushino-fukuoka/) / 古賀花見店(https://www.dondontei.com/shop/koga-hanami-fukuoka/) / 三ヶ森店(https://www.dondontei.com/shop/sangamori-fukuoka/) / 曽根バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/sonebypass-fukuoka/) / 陣山店(https://www.dondontei.com/shop/jinyama-fukuoka/) / 門司店(https://www.dondontei.com/shop/moji-fukuoka/) / 八幡本城店(https://www.dondontei.com/shop/yahatahonjo-fukuoka/) / 小倉蒲生店(https://www.dondontei.com/shop/kokuragamou-fukuoka/) / 八幡穴生店(https://www.dondontei.com/shop/yahataanou-fukuoka/) / 小倉熊本店(https://www.dondontei.com/shop/kokurakumamoto-fukuoka/) / 小倉西港店(https://www.dondontei.com/shop/kokuranishiminato-fukuoka/) / 小倉セントシティ店(https://www.dondontei.com/shop/saintcity-kokura-fukuoka/) / 八女店(https://www.dondontei.com/shop/yame-fukuoka/) / 津福店(https://www.dondontei.com/shop/tsubuku-fukuoka/)

長崎県 諫早店(https://www.dondontei.com/shop/isahaya-nagasaki/) / 大村店(https://www.dondontei.com/shop/omura-nagasaki/) / 佐世保大和町店(https://www.dondontei.com/shop/yamatochou-sasebo/)

佐賀県 鳥栖バイパス店(https://www.dondontei.com/shop/tosubypass-saga/) / 唐津店(https://www.dondontei.com/shop/karatsu-saga/) / 鍋島店(https://www.dondontei.com/shop/nabeshima-saga/) / 佐賀兵庫店(https://www.dondontei.com/shop/hyogo-saga/)

お好み焼専門店「どんどん亭」 大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください。■会社概要

商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)

https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)

▽「どんどん亭」公式instagram

https://www.instagram.com/dondontei_pr/