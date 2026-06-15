ビジネス動画プラットフォーム『bizplay 知のヒキダシ』に当社マネージャーが出演！

ポーターズ株式会社動画をチェックする :https://biz-play.com/s/bahnbyq

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社Innovation & Co.（以下、イノベーション社）が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay 知のヒキダシ」に当社Consulting Unit Growth Gr. マネージャー兼田洋平が出演いたしました。

今回の対談では、これまで2,800社を超える人材紹介・派遣会社の支援を行ってきたポーターズ株式会社で紹介・派遣両方の領域における営業チームのマネージャーを務める兼田が、売上の成長ポイントを可視化するKPIマネジメント術について解説しています。

■動画の概要

動画を視聴する :https://biz-play.com/s/bahnbyq

本動画では、

- 人材紹介業界の「育成と人の管理」問題

- 売上成長の限界KPI管理とシステムの壁

- データ蓄積の壁を破る

などについて、25年間人材業界特化で支援をしてきたポーターズだからこそ語れる、成果に直結する組織の作り方について語っています。

■インタビュー動画について

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組織が育たない本当の理由。 売上の成長ポイントを可視化するKPIマネジメント術

注：bizplay上でサムネイル画像が予告なく変更される場合があります。

動画URL：

https://biz-play.com/seminar/2441(https://biz-play.com/seminar/2441)

動画ID：2441

■動画内容

KPI管理と数値の可視化

既存のシステムで管理できていない現状

データ蓄積の壁を破る 「ベストプラクティス」

「PORTERS」で実現する強い仕組みづくり

▼▼インタビュイーの紹介▼▼

ポーターズ株式会社Consulting Unit. Growth Gr. 兼田 洋平

大手人材紹介会社にてRA・CA業務や支社立ち上げを経験後、SaaS企業でインサイドセールスチームの立ち上げに参画。現在はポーターズ株式会社で紹介・派遣両方の領域における営業チームのマネージャーとして、顧客企業がより多くの求職者と企業のマッチングを実現できるよう、PORTERSのオンボーディングや活用促進支援に取り組んでいる。

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

動画の視聴はこちら :https://biz-play.com/s/bahnbyqPORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,800社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

■SNS

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