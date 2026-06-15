株式会社高速は、「夢とロマン ～ひととひとを結ぶ～」を描く障がい者によるアートコンテストを開催します。

一般社団法人障がい者自立推進機構

一般社団法人 障がい者自立推進機構 パラリンアート運営事務局（所在地 : 東京都港区、代表理事 : 松永 昭弘 以下、パラリンアート）はゴールドパートナーである株式会社高速（所在地 : 仙台市宮城野区、代表取締役 社長執行役員：赫 裕規）とともに、全国の障がい者を対象にしたアートコンテストを開催いたします。

「夢とロマン ～ひととひとを結ぶ～」を描くアートコンテスト by 株式会社高速

株式会社高速は、食品軽包装資材の専門商社です。安心安全な食の流通を支え、食品のおいしさをパッケージで演出するお手伝いをしています。今回で５回目の開催となる本アートコンテストの受賞作品は、株式会社高速が制作するノベルティのデザインなどに採用される予定です。「夢とロマン」は、「社員と社員」、「社員と家族」、「高速と高速グループ」を結ぶコミュニケーションツールです。みなさんが想う「夢とロマン」のご応募をお待ちしております。

作品募集テーマ：「夢とロマン ～ひととひとを結ぶ～」を描くアートコンテスト

告知チラシ オモテ面告知チラシ ウラ面

アートコンテストの詳細は以下よりご参照ください。

◆ホームページ：https://paralymart.or.jp/association/



◆アートコンテスト 作品募集テーマ

「夢とロマン ～ひととひとを結ぶ～」を描く

◆応募資格

・パラリンアートへ作者登録されている方

・パラリンアートへの作者登録が可能(任意)な障がいのある方

・応募規約をご確認の上、ご了承いただける方

※障がいのある方であれば、どなたでも応募可能です。

◆作品募集期間

・2026年6月15日(月)～7月17日(金)

◆選考スケジュール（予定）

[結果発表］：2026年9月予定

※全審査終了後、パラリンアート公式サイトのニュースにて発表

◆賞金

グランプリ ：10万円（1名）

準グランプリ：5万円（1名）

高速賞 ：5万円（1名）

※受賞作品は株式会社高速が制作するノベルティのデザインなどに採用される予定です。

※アートコンテスト応募詳細はパラリンアート公式サイトをご確認ください。

パラリンアート(一般社団法人 障がい者自立推進機構)について

障がい者自立推進機構は、障がい者のアート作品を企業や個人に提供し、その対価としてアーティストへ報酬をお支払いする活動を行っています。この活動の主な目的は、社会参加が難しく、経済的にも困難を抱えている障がい者をサポートすることです。アートを通じて、社会保障費に依存せず、障がい者の社会参加と経済的自立を推進しています。アーティストの登録は無料で、2026年6月現在、全国から約500名の方々にご登録いただいています。

パラリンアートは、障がい者の自立推進を支援するだけでなく、彼らが持つ才能を発揮する場を提供し、挑戦し続ける環境を生み出しています。

パラリンアートの取り組み

パラリンアートの強みは、幅広いパートナー企業の皆様に本取り組みをご採用・ご支援いただいている点です。

企業の皆様に障がい者アートをご活用いただくことで、障がいのあるアーティストの社会参加の機会創出や活動支援に繋がり、アートを通じた経済的自立と活躍の場の拡大を実現しています。

また、パートナー企業の皆様には、アートを「飾る」だけではなく、商品企画、ノベルティ、広告・販促、イベント開催、空間演出など、IR・PR・マーケティング・社内エンゲージメント向上施策としても幅広くご活用いただいております。

今後も本事業を通じて、企業のブランド価値向上や新たな顧客接点の創出、売上拡大に貢献するとともに、「障がい者の積極的な社会参加と経済的自立」ならびに「持続可能な社会の実現」に向けて取り組んでまいります。

◆ホームページ：https://paralymart.or.jp/association/