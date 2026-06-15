【初出展】契約管理DX「ConPass」を提供する日本パープル、第25回 総務・人事・経理Week【東京】に初出展

株式会社日本パープル

企業の重要文書管理を手がける株式会社日本パープル（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 壮之介）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大のバックオフィス向け展示会イベント「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に初出展することをお知らせします。

今回の出展では、業界最多13項目・抽出精度98%を誇るAI抽出機能に加え、新たに実装された「ConPassAIアシスタント/AIエージェント機能」をご紹介いたします。

■「第25回 総務・人事・経理Week」での見どころ

- 新リース会計基準への対応を効率化する「最新AI抽出機能」を初公開適用に備え、対象となる契約書をAIが自動判別する最新機能を実装。ブース内では契約書管理システムの実機によるデモ操作に加え、専門スタッフが新基準の概要や具体的な対応方法をご案内します。- 業務効率化の先へ――「AIアシスタント」「AIエージェント」機能を実体験契約業務の属人化解消やヒューマンエラー防止に貢献する、生成AIを活用した高精度機能を展示。自然言語で契約内容を瞬時に検索・要約できる「AIアシスタント機能」を、ハンズオンコーナーにてご体感いただけます。- 継続率99%の実績をもつプロが集結「契約業務の無料個別相談会」高い顧客満足度を誇るCXチームがブースに常駐。貴社の契約管理における課題（契約書管理システムの導入、電子化の進め方、管理フローの構築、法改正対応など）について、その場で直接ご相談いただけます。

以下「来場登録」ボタンからのお申込みで、お待ちいただくことなくご案内ができます。

■展示会概要

■契約管理DX「ConPass」について

来場登録はこちら（来場無料） :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1680640614748330-IMW弊社ブースイメージ図- 展示会名：第25回 総務・人事・経理Week【東京】内「第11回法務・コンプライアンスEXPO」- 会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）- 時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）- 会場：東京ビッグサイト 南3ホール- 当社ブース位置：S21-23- 公式サイト：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

「ConPass」は、契約書をアップロードするだけでAIが管理項目を自動抽出するクラウドサービスです。スキャンからデータ化、原本保管まで一括対応する「オーダーメイド型BPO」に加え、ConPass AIアシスタントが蓄積された契約データを「経営資産」へと変換。攻めの経営をサポートします。

＜契約管理DX ConPass URL＞

https://www.mamoru-kun.com/conpass/(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=conpass_pr20260615)

＜ 株式会社日本パープルについて ＞

株式会社日本パープルは、1972年に創業し、これまで情報セキュリティ事業を中心に、企業の文書管理や情報資産の安全な活用を支援しています。長年にわたり培ってきた経験と実績を基に、お客様に最適なソリューションを提供し続けています。

会社名：株式会社日本パープル

代表者：代表取締役社長 林壮之介

設立：1972年5月12日

所在地：東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル5階

事業内容：情報セキュリティ事業、デジタルアーカイブ事業、ストレージテック事業

URL：https://www.mamoru-kun.com/(https://www.mamoru-kun.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

本件に関するお問い合わせ先

日本パープル ConPass展示会窓口

TEL：03-3479-1201（平日9:00～17:30）

E-Mail：conpass_sales@purple.co.jp

URL：https://www.mamoru-kun.com/conpass/(https://www.mamoru-kun.com/conpass/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=conpass_pr20260615)