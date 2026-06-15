野菜・果樹の防除をより快適に、より効率的に！「背負式シングルピストン動噴　KS1800SP」を新発売

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は2026年6月15日（月）より、農作業の負担軽減と効率化を実現する新商品「背負式シングルピストン動噴 KS1800SP」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたします（一部店舗を除く）。

近年の農業現場では高齢化や労働力不足が課題となっており、作業の効率化が急務です。特に病害虫の防除は、重い機材を背負って圃場を歩き回るため体力的な負担が大きく、頻繁な薬液の補充や、力のいるエンジン始動も疲労を蓄積させる要因となっていました。当商品はこうした現場の声に耳を傾け、プロの農家様の過酷な現場から、本格的な家庭菜園を楽しまれる方の日々の手入れまで、あらゆる防除作業のストレスを軽減し、皆様の農業ライフを強力にサポートする背負い式の動力噴霧器です。

【商品特徴】

■高圧ポンプと2種の専用ノズルで、あらゆる散布シーンに対応

高圧ポンプによる強力な噴霧能力と、用途に合わせた2種類のノズルによる高い適応力です。力強い高圧ピストンポンプにより安定した霧を遠くまで飛ばせるため、水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布や散水作業に最適です。また、広い範囲に細かい霧を散布して害虫防除や散水に向いている「ワイドノズル」と、狭い範囲に比較的大粒の霧を散布し、除草剤など周囲への飛び散りを抑えたい作業に向いている「除草ノズル」を使い分けることで、より高い効果を発揮します。

■大容量18Lタンクによる作業性の向上

余裕のある18Lの大容量薬液タンクを採用しています。一度の給水で散布可能な面積が拡大するため、水場や薬剤調合場所まで何度も往復する手間と時間を大幅に削減することが可能です 。頻繁な薬液の補充は、重い機材を何度も背負い直す動作を伴い、作業者の体力的な疲労を蓄積させる大きな要因となりますが、本商品はこの補充回数そのものを減らすことで、一連の防除作業をよりスムーズに、かつスピーディーに完了させることを強力にサポートします 。

18Lの大容量薬液タンク

■エンジンが「かかりやすい」Rスタートを採用

エンジンの始動時のロープを引く力を軽減するスムーズ始動の「Rスタート」を採用しています。スプリングの力を利用して始動時のロープを引く力をアシストし、ロープを引く力を軽減する仕組みとなっています。これにより、従来は作業のネックとなりがちだったエンジン始動の煩わしさが解消され、女性やご高齢の方でも体力的な負担を少なく簡単にエンジンをかけることが可能です。

【商品概要】

背負式シングルピストン動噴 KS1800SP

・タンク容量：18L

・圧力：2Mpa

・給水量：5.2L/分

・エンジン排気量：23cc

・シングルピストンポンプ

・軽い力でエンジンを始動できるRスタート採用

価格 39,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2484825/?aaprid=260615

背負式シングルピストン動噴 KS1800SP

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【動力噴霧器・散布機特集】

https://www.komeri.com/contents/event/15_boujoki/?aaprid=260615

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26