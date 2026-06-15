SOPHIE BILLE BRAHE（ソフィ ビル ブラーエ）よりカプセルコレクション「Love Letters」が国内先行ローンチ
2026年6月17日(水)、ファインジュエリーブティック
Missy M ネックレス<限定> / 18KYG,Diamonds / \3,883,000
Ensemble Letter リング / 18KYG,Diamonds / \2,178,000
Love Letters リング<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,006,500
Yes ネックレス<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,837,000
Lettre de Mini Coeur ピアス（シングル）<先行> / 18KYG,Diamonds / \231,000
「Love Letters」は、
文字たちは言葉としての役割から少し自由になり、文法ではなく感情を語り始めます。アルファベットは言葉を紡ぎながら、メッセージというより、ひとつの仕草や想いの表現へと姿を変えていきます。
ゴールドとダイヤモンドで描かれた文字たちは、小さな愛の告白のように寄り添いながら、今この瞬間の気持ちと、時を超えて続く想いの両方を映し出します。
愛が綴られ、そして記憶として残り続ける。ロマンティックな感情が、ひとつひとつのジュエリーに込められています。
世界中のジュエリー＆ファッションラバーが熱い視線を送るソフィのスペシャルなデザインと、VVSクラスのダイヤモンドが奏でる美しいジュエリーを、ご堪能ください。
cherish（チェリッシュ）リフレッシュオープン
日程：2026年6月17日(水)
場所：伊勢丹新宿店 本館3階 ウエストパーク
※6月15日(月)・16日(火)、本館4階の現店舗は休業させていただきます
SOPHIE BILLE BRAHEより、カプセルコレクション「Love Letters」を国内先行ローンチ。また、イニシャルリング「Lettre de Lumiere」の全アルファベットを期間限定でご紹介予定です。
About Sophie Bille Brahe
デンマーク・コペンハーゲン発のファインジュエラー、
夜空や海、神話をモチーフとした、物語を紡ぐような詩的で美しいデザインは、彼女の先祖である著名な天文学者ティコ・ブラーエからインスピレーションを受けています。
伝統的な金細工の技法と、最高品質のダイヤモンドや淡水パールを用いて生み出されるモダンラグジュアリーなジュエリーは、ミニマルながら革新的なデザインで、世界中のジュエリーラバーに注目されています。
ダイヤモンドはすべて、キンバリープロセス認証を取得した、クラリティVVS、F-Gカラーのトップクラスを厳選。金属はすべて、リサイクルゴールドを使用しています。
お問い合わせ先
cherish（チェリッシュ）
住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館4階 インターナショナルラグジュアリー（6月13日(日)まで）
営業時間：10:00～20:00
tel. 03-3352-1111（大代表）
SNS
Instagram：@cherish_inc_tokyo(https://instagram.com/cherish_inc_tokyo)