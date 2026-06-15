SOPHIE BILLE BRAHE（ソフィ ビル ブラーエ）よりカプセルコレクション「Love Letters」が国内先行ローンチ

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株式会社CHERISH



2026年6月17日(水)、ファインジュエリーブティックが、伊勢丹新宿店本館4階から本館3階へリフレッシュオープン。これを記念し、デンマーク・コペンハーゲン発のファインジュエラーより、レターモチーフのリング・ネックレス・ピアスで構成されるカプセルコレクション「Love Letters」を国内先行にてローンチします。




Missy M ネックレス<限定> / 18KYG,Diamonds / \3,883,000

Ensemble Letter リング / 18KYG,Diamonds / \2,178,000


Love Letters リング<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,006,500

Yes ネックレス<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,837,000

Lettre de Mini Coeur ピアス（シングル）<先行> / 18KYG,Diamonds / \231,000

「Love Letters」は、を代表するコレクションのひとつ「Lettre de Lumiere」の世界観を受け継ぐ、カプセルコレクションです。



文字たちは言葉としての役割から少し自由になり、文法ではなく感情を語り始めます。アルファベットは言葉を紡ぎながら、メッセージというより、ひとつの仕草や想いの表現へと姿を変えていきます。


ゴールドとダイヤモンドで描かれた文字たちは、小さな愛の告白のように寄り添いながら、今この瞬間の気持ちと、時を超えて続く想いの両方を映し出します。


愛が綴られ、そして記憶として残り続ける。ロマンティックな感情が、ひとつひとつのジュエリーに込められています。



世界中のジュエリー＆ファッションラバーが熱い視線を送るソフィのスペシャルなデザインと、VVSクラスのダイヤモンドが奏でる美しいジュエリーを、ご堪能ください。


cherish（チェリッシュ）リフレッシュオープン

日程：2026年6月17日(水)


場所：伊勢丹新宿店 本館3階 ウエストパーク


※6月15日(月)・16日(火)、本館4階の現店舗は休業させていただきます



SOPHIE BILLE BRAHEより、カプセルコレクション「Love Letters」を国内先行ローンチ。また、イニシャルリング「Lettre de Lumiere」の全アルファベットを期間限定でご紹介予定です。



About Sophie Bille Brahe


デンマーク・コペンハーゲン発のファインジュエラー、


夜空や海、神話をモチーフとした、物語を紡ぐような詩的で美しいデザインは、彼女の先祖である著名な天文学者ティコ・ブラーエからインスピレーションを受けています。


伝統的な金細工の技法と、最高品質のダイヤモンドや淡水パールを用いて生み出されるモダンラグジュアリーなジュエリーは、ミニマルながら革新的なデザインで、世界中のジュエリーラバーに注目されています。


ダイヤモンドはすべて、キンバリープロセス認証を取得した、クラリティVVS、F-Gカラーのトップクラスを厳選。金属はすべて、リサイクルゴールドを使用しています。





お問い合わせ先

cherish（チェリッシュ）


住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館4階 インターナショナルラグジュアリー（6月13日(日)まで）


営業時間：10:00～20:00


tel. 03-3352-1111（大代表）


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Instagram：@cherish_inc_tokyo(https://instagram.com/cherish_inc_tokyo)