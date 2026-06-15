SOPHIE BILLE BRAHE（ソフィ ビル ブラーエ）よりカプセルコレクション「Love Letters」が国内先行ローンチ

株式会社CHERISH

2026年6月17日(水)、ファインジュエリーブティック が、伊勢丹新宿店本館4階から本館3階へリフレッシュオープン。これを記念し、デンマーク・コペンハーゲン発のファインジュエラー より、レターモチーフのリング・ネックレス・ピアスで構成されるカプセルコレクション「Love Letters」を国内先行にてローンチします。

Missy M ネックレス<限定> / 18KYG,Diamonds / \3,883,000Ensemble Letter リング / 18KYG,Diamonds / \2,178,000Love Letters リング<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,006,500Yes ネックレス<先行> / 18KYG,Diamonds / \1,837,000Lettre de Mini Coeur ピアス（シングル）<先行> / 18KYG,Diamonds / \231,000

「Love Letters」は、 を代表するコレクションのひとつ「Lettre de Lumiere」の世界観を受け継ぐ、カプセルコレクションです。

文字たちは言葉としての役割から少し自由になり、文法ではなく感情を語り始めます。アルファベットは言葉を紡ぎながら、メッセージというより、ひとつの仕草や想いの表現へと姿を変えていきます。

ゴールドとダイヤモンドで描かれた文字たちは、小さな愛の告白のように寄り添いながら、今この瞬間の気持ちと、時を超えて続く想いの両方を映し出します。

愛が綴られ、そして記憶として残り続ける。ロマンティックな感情が、ひとつひとつのジュエリーに込められています。

世界中のジュエリー＆ファッションラバーが熱い視線を送るソフィのスペシャルなデザインと、VVSクラスのダイヤモンドが奏でる美しいジュエリーを、ご堪能ください。

cherish（チェリッシュ）リフレッシュオープン

日程：2026年6月17日(水)

場所：伊勢丹新宿店 本館3階 ウエストパーク

※6月15日(月)・16日(火)、本館4階の現店舗は休業させていただきます

SOPHIE BILLE BRAHEより、カプセルコレクション「Love Letters」を国内先行ローンチ。また、イニシャルリング「Lettre de Lumiere」の全アルファベットを期間限定でご紹介予定です。

About Sophie Bille Brahe

デンマーク・コペンハーゲン発のファインジュエラー、 。

夜空や海、神話をモチーフとした、物語を紡ぐような詩的で美しいデザインは、彼女の先祖である著名な天文学者ティコ・ブラーエからインスピレーションを受けています。

伝統的な金細工の技法と、最高品質のダイヤモンドや淡水パールを用いて生み出されるモダンラグジュアリーなジュエリーは、ミニマルながら革新的なデザインで、世界中のジュエリーラバーに注目されています。

ダイヤモンドはすべて、キンバリープロセス認証を取得した、クラリティVVS、F-Gカラーのトップクラスを厳選。金属はすべて、リサイクルゴールドを使用しています。

お問い合わせ先

cherish（チェリッシュ）

住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館4階 インターナショナルラグジュアリー（6月13日(日)まで）

営業時間：10:00～20:00

tel. 03-3352-1111（大代表）

SNS

Instagram：@cherish_inc_tokyo(https://instagram.com/cherish_inc_tokyo)