【AICX協会】HR EXPO 2026に登壇・企画協力

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（所在地：東京都新宿区、代表理事：小栗 伸／小澤 健祐、以下「AICX協会」）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO 2026」において、一部セッションの登壇および企画協力を行います。

6月17日（水）の「HR EXPO特別講演」では、代表理事の小澤 健祐がモデレーターとして登壇し、AI時代の採用変革を議論します。6月18日（木）の「HR Tech Vision」では、AICX協会が企画協力する4セッションを通じて、AIエージェント時代に人事部門が向き合うべき組織設計、評価制度、人材育成、管理職の役割を取り上げます。

また、会場ブースでは、AIエージェントの企業実装を担う人材を認定する「AIエージェント・ストラテジスト資格」を紹介し、資格概要、公式教材、法人団体受験制度、社内研修・人材育成施策との接続について、個別相談にも対応します。

背景

生成AIの活用は、個人利用や部門単位の試行から、業務プロセスや組織運営に組み込む段階へと移行しつつあります。今後は、複数の業務やデータを横断してタスクを支援・実行するAIエージェントの活用も広がることが見込まれます。

特に人事領域では、採用候補者のAI活用、従業員のAIリテラシー育成、評価制度の見直し、AI活用を前提とした職務設計など、新たな論点が生まれています。

AICX協会は、AIエージェントの社会実装を推進する業界団体として、AIを単なるツール導入にとどめず、業務設計・組織設計・人材育成の観点から実装・定着させるための知見形成に取り組んでいます。本展示会では、人事部門がAIエージェント時代の企業変革をどのように支えるべきか、実務に直結する論点を提示します。

6月17日｜HR EXPO特別講演

採用候補者がAIを活用して自己分析、ES作成、面接対策、企業研究を行う時代、企業に求められるのは、AI利用の是非ではなく、AIを前提とした採用活動の再設計です。

本セッションでは、候補者体験と評価精度を両立させるこれからの採用のあり方を議論します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155740/table/124_1_0bd709866011788e3d2d5a7eadad5208.jpg?v=202606151151 ]

6月18日｜HR Tech Vision

AICX協会が4セッションを企画協力

6月18日（木）の「HR Tech Vision」では、AIエージェント時代の人事変革をテーマに、AICX協会が企画協力する4セッションが実施されます。

4セッションでは、生成AI活用を「ツール導入」にとどめず、職務設計、評価制度、人材育成、管理職の役割まで含めた人事変革の論点として扱います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155740/table/124_2_a073df049e1f2a23c20dbaf11fae0caa.jpg?v=202606151151 ]

会場ブースで「AIエージェント・ストラテジスト資格」を紹介、個別相談にも対応

AICX協会は、HR EXPO 2026の会場ブースにて、協会の活動紹介に加え、AIエージェントの企業実装を担う人材を認定する「AIエージェント・ストラテジスト資格」を紹介します。

「AIエージェント・ストラテジスト資格」は、AIエージェントを業務設計・組織設計の観点から企業内で実装・定着させるための知識と実践力を評価する認定資格です。人事・人材開発・DX推進部門における、AI活用人材の育成、社内推進者の可視化、部門横断でのAI実装体制づくりに活用いただけます。

本資格は、AICX協会調べで、AIエージェントの企業実装人材を対象とする国内初※1の認定資格です。第1回試験の開始に先立ち、以下の反響をいただいています。

【AIエージェント・ストラテジスト資格 注目度の現況】

- ウェイティングリスト登録者：2,300名超（2026年5月時点）- 公式教材販売：発売1週間で700件超（2026年5月時点）- 法人団体受験のお問い合わせ：100社超（2026年5月時点）

ブースでは、資格概要、公式教材の内容、法人団体受験制度、企業内でのAI推進人材育成、研修導入、部門別の受験設計、管理職・DX推進担当者を含む社内展開について個別にご相談いただけます。

AIエージェント時代の人材育成や組織変革に課題をお持ちの人事・人材開発・DX推進担当者の皆様は、会場ブースにお立ち寄りください。

資格詳細はこちら :https://aicx.jp/certifications/strategist/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=hr_event

開催概要

- 展示会名称：HR EXPO 2026（総務・人事・経理Week内）- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～18:00（※最終日のみ17:00終了）- 会場：東京ビッグサイト- 参加方法：事前登録制- 参加費：無料- 主催：RX Japan合同会社- AICX協会の関与：一部セッションへの登壇・企画協力HR EXPO 2026来場登録はこちら :https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

特記

※1 AICX協会調べ（2026年5月時点）。国内団体が提供するAIエージェント認定資格・検定のうち、企業実装を主対象とし、戦略設計人材と実装人材を分離定義する複数資格体系として。公開情報を対象に調査。生成AI全般・基礎リテラシー検定・特定ベンダー製品資格は除く。

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人AICX協会 事務局

E-mail：support@aicx.jp

一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp