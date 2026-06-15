6/15発売『関西ウォーカー2026夏』の表紙は浴衣姿の藤原丈一郎さん（なにわ男子）！ひんやりスポットや新名所など夏の日帰り遊びを大特集

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が発行するエリア情報誌『関西ウォーカー2026夏』が6月15日（月）に発売されます。

今回は、ひんやりスポットや新名所を始め、避暑温泉や花火、淡路島などを大特集。グルメやスーパー銭湯の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載です。9月まで使える保存版となっており、関西エリアを中心とした書店やコンビニ、ECサイトなどでお買い求めいただけます。本誌の主な内容は以下の通りです。

・表紙は藤原丈一郎さん（なにわ男子）が登場

藤原丈一郎さん（なにわ男子）が、関西ウォーカーの表紙に単独では5年ぶりの登場となります。「ちょっと涼んでいかへん？」をテーマにした10ページのグラビアでは、浴衣姿で流しそうめんに挑戦。最近の活動や、6月にリリースする新しいアルバムについての話を聞きました。

・メイン特集は「ひんやりスポット＆新名所」

比較的過ごしやすい神戸のハーブ園や高野山といった避暑地、目にも涼しい緑や水辺のカフェなど、近場でのんびりできるスポットを紹介します。話題の新名所もしっかりチェック！

・大阪・箕面／滝を目指し遊歩道をハイキング！ 自然いっぱい癒やしの箕面大滝へ

・兵庫・神戸／標高400m「ザ・ヴェランダ神戸」に絶景テラスが新設

・和歌山・高野山／新観光列車「GRAN 天空」で行く夏の高野山

・京都・貴船／貴船川の最上流、セルフスタイルで気軽に川床を！

・京都・太秦／京都を代表する観光名所が大人の没入体験パークにリニューアル

・大阪・豊中／天然温泉や“こもれる”高級ラウンジも！ プレミアムな「水春」が誕生

ほか

・今号は大増量！「超（得）クーポン祭り」

恒例の企画が大増量27ページで登場。全国チェーン店などのグルメや人気のスーパー銭湯のほか、ホテルブッフェも驚きの安さに！

人気グルメチェーン編からは

・かっぱ寿司で「\2,000以上の利用で\200引き」

・餃子の王将で「餃子 or にんにくゼロ生姜餃子2人前以上の注文でうち1人前が無料」

・ココスで「会計総額（税抜）から10％OFF」

・しゃぶ葉で「会計総額から8％OFF」

・ヴィ・ド・フランスで「\900以上の利用で会計総額から\100引き」

・サンマルクカフェで「\1,000以上の利用で会計総額から20%OFF」

ほかにも街かど屋、ザめしや、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」、ラーメン まこと屋、ラーメン 来来亭、ほっともっと、ゼッテリア、サブウェイ、国産牛焼肉食べ放題 あぶりや、焼肉ダイニング ワンカルビ、大起水産回転寿司、トマト&オニオン、昭和町 BOSTON、カフェ英國屋、北極星、創作オムライス ポムの樹、お好み焼ゆかり、ぼてぢゅう、お好み焼・鉄板焼 錦わらい／わらい食堂、お好み焼・鉄板焼 きん太が割引に！

スーパー銭湯＆ホテルの日帰り温泉編からは

・リーベルホテル大阪 リバーサイドスパで「大人入浴料が半額」

・ホテル阪神大阪 天然温泉 スパ＆サウナで「大人入浴料が半額」

・天然露天温泉 スパスミノエで「大人入浴料が半額」

・天然温泉 湯快のゆ 寝屋川店で「大人入館料が半額」

など全25施設が割引に！

ホテルブッフェ編からは

・京都センチュリーホテルのLa Jyhoで「ランチ&ディナービュッフェが10%OFF」

・スイスホテル南海大阪のテーブル36で「平日ランチビュッフェが15%OFF」

・ホテル日航大阪のセリーナで「平日ランチ&ディナーブッフェが15%OFF」

などが登場！

・特集「日帰り避暑温泉」

大阪から日帰りで行けて、渓流や温泉が満喫できる納涼ドライブ旅を紹介。秘境ムードが漂う奈良・十津川では、深緑の森に囲まれ清らかな水が降り注ぐ笹の滝と、渓流沿いの源泉露天風呂を訪ねます。

・特集「涼スイーツ」

暑い時期に楽しみなのは涼を感じるスイーツ。新店のかき氷、さわやかなフルーツのパフェ、個性派ソフトクリームなど大注目のひと品が勢ぞろい！ 東京の人気かき氷専門店・サカノウエカフェが監修した京都の新店「甘味処 旅氷 京都先斗町」や、大阪・西大橋「白十燈」のシューアイスなどが登場。

・特集「絶景花火攻略マップ’26」

関西を代表する花火大会を効率よく楽しむために、編集部が混雑回避の観覧術を徹底リサーチ！ 会場までのアクセスがわかるマップや、夏～秋まで使える花火大会カレンダーも大公開します。今年は土曜日の開催となる「天神祭奉納花火」などを詳細マップでチェックしてください。

・特集「夏の淡路島でしたいこと」

潮風を感じる海辺のBBQや、夏ならではの風景が楽しめる絶景スポットなど、夏の淡路島は楽しさいっぱい。地元の野菜や魚介を使った島ならではのオリジナルメニューを提供する新店も登場し、ますます目が離せません！

・特集「ラーメン新店NEWS」

25年下半期から26年上半期まで関西エリアのラーメン店のオープンラッシュをスクープ！ 「中華そば 鰺右衛門（あじえもん）」など、実食調査で選んだ名店ばかりを厳選紹介。

・こちらの特集も注目！

「夏のイベントカレンダー」

「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」など注目のアートや、百貨店の物産展、ビアガーデンなどを掲載。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 夏NEWS 11連発！」

この夏は、ナイト・エンターテイメントが一新。7月から始まる「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト～ネオン・グロウアップ～」の数々のお楽しみや、開業5周年を迎えた「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の最新情報が満載！

「NewsWalker」

気軽に食べるイメージのタコスが、店の驚異的なこだわりで超進化！「クラフトタコス」ブームに迫ります。

そのほか「夏のプレミアムプレゼント」など盛りだくさん！ 関西ウォーカーをご覧になって、この夏のおでかけをたっぷり楽しんでください。

■書籍情報

書名：関西ウォーカー2026夏

定価： 1,100円（本体1000円＋税）

発売日：2026年6月15日（月）

判型：Ａ４判

ページ数：128

ISBN： 9784049026795

https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000293/(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000293/)