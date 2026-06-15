塩の洞窟は「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」として生まれ変わり、鍼・リフレクソロジー・フェイシャルを一つの空間で

株式会社Apex Commerce

表参道の漢方薬店「REMEDY CAVE」、ピンクソルトの“洞窟”に鍼灸を導入。

外（仕上げの調律・スキンケア）と内（リズムの調律・漢方薬）、そして習慣（静けさの調律）を三調律のもとで運用するコンセプト漢方薬店「REMEDY CAVE」（株式会社Apex Commerce／本社：富山県富山市／代表：茂住昌子）は、2025年12月の表参道オープンから半年を機に、店内のピンクソルトの“洞窟”を、国家資格者（はり師・きゅう師）による鍼施術が受けられる空間「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」としてリニューアルしました。岩塩に包まれた静けさの空間で、鍼施術をメインとしながらも、オプションでリフレクソロジーやフェイシャルも体験可能。これにより、REMEDY CAVEが掲げる“三調律”（外＝肌／内＝巡り・呼吸／習慣＝静けさ）に、漢方と並ぶ東洋の手技として鍼灸が加わり、会員一人ひとりに長期で寄り添う体制を一段深めます。

◆ 〈新規性〉 ピンクソルトの“洞窟”を、国家資格者による鍼施術の空間「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」へ。塩の洞窟で鍼・リフレ・フェイシャルを受けられる、REMEDY CAVE独自の複合構成。

◆ 〈思想〉 スキンケア（外）と漢方（内）を静けさの習慣で正しい方向へ整える“三調律”に、東洋の手技である鍼灸を加え、漢方と組み合わせて長期で伴走するアプローチへ。

◆ 〈体制〉 鍼施術は国家資格を有するはり師・きゅう師が担当。漢方は医薬品の店舗販売業許可（店舗販売責任者：西崎れいな薬剤師）のもとで取り扱い ※。

◆ 〈時流〉 鍼灸・リラクゼーション・漢方の各市場が拡大基調。情報過多の時代に「静けさ」と「長期の伴走」を求める女性のセルフケア需要に応える。

※ 鍼灸施術は、体調を整えることを目的としたものであり、特定の疾患の治療や効果を保証するものではありません。施術前に施術確認同意書へのご記入をお願いしています。

■ なぜ、いま鍼灸なのか ― 市場の背景

日々忙しく働く現代人は、肌・喉の乾き、眠りの浅さ、言葉にならない心の重さなど、かたちの定まらない“揺らぎ”と日々向き合っています。情報を重ねても答えは見つからず、次の「正解」を探し続けてしまう--。REMEDY CAVEは、こうした揺らぎに対して、外（肌）と内（巡り・呼吸）を同じ方向へ静かに整える場として生まれました。

その背景には、東洋の手技・自然由来のケアへの関心の高まりがあります。

鍼灸を含む施術市場は拡大基調。 矢野経済研究所の調査によると、柔道整復・鍼灸・マッサージ市場（いずれも国家資格者による医療類似行為）は2023年に前年比3.0%増の約9,850億円と推計されています。

リラクゼーション市場も堅調。 ホットペッパービューティーアカデミーの調査では、2025年のリラクゼーション市場規模は前年比3.4%増の3,798億円、うち女性市場は2,029億円とされています。

漢方は女性のセルフケアの主役へ。 クラシエ薬品の発表によると、PMS・月経・更年期など女性特有の悩みと漢方薬の親和性を背景に、女性向け漢方処方は年平均11.7%で成長。20～30代の若年層にもユーザーが広がっています。

こうした潮流のなかでREMEDY CAVEは、漢方（内）・スキンケア（外）に加え、東洋のもう一つの柱である鍼灸を、塩の洞窟という静けさの空間と一体で提供します。

■ 「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」とは

店内の奥に広がる、壁も床もピンクソルトで覆われた“洞窟”。やわらかな拡散光に包まれたこの空間は、「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」として正式に名づけられ、厳しい面接を通過した鍼灸師たちが、しっかりとお客様の悩みに向き合う空間として生まれ変わりました。

岩塩に包まれたドライでやわらかな空気環境のなかで、思考の音量を下げ、呼吸が本来のテンポへ戻っていく--。ハロセラピー（塩を用いた空間体験）は欧米では補完的ウェルネスの習慣として広く親しまれています。その静けさの空間で、今回新たに鍼施術・リフレクソロジー・フェイシャルを受けていただけるようになりました。

注）ハロセラピーは“思考の音量を下げる”静けさの体験です。鍼灸の治療の空間がハロセラピーの空間であり、ピンクソルトの岩塩自体が医療行為ではありません。

■ “三調律”の深化 ― 漢方 × 鍼灸 x という組み合わせ

REMEDY CAVEは、外（仕上げの調律・スキンケア）と内（リズムの調律・漢方薬）、そして習慣（静けさの調律）を同じ方向へ整えるという考えのもと、3つのレイヤーで一人ひとりに向き合ってきました。今回、習慣に鍼灸が加わります。

漢方と鍼灸は、いずれも東洋医学の知見に根ざしたケアです。REMEDY CAVEは、この二つを組み合わせ、専門家（コントゥール調律師(TM)）のカウンセリングのもとで、会員一人ひとりに長期で伴走することを目指します。

※ 漢方薬は医薬品の店舗販売業許可のもとで取り扱います。体調や体質に合わせたご提案を行いますが、特定の効果を保証するものではありません。

■ メニュー・価格（すべて税込）

「CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE」で受けられる施術メニューです。会員価格は通常価格の 30%OFF。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78351/table/45_1_8934f5bcf59788499a1672e4d1116808.jpg?v=202606151151 ]

■ コントゥール調律師(TM)と会員制度

その日の体調・肌・気分の“輪郭（contour）”を読み取り、外（肌）と内（リズム）が静かに呼応するようケアを設計する、REMEDY CAVE独自のカウンセラー資格が「コントゥール調律師(TM)」です。薬剤師／登録販売者の知見に、肌の知識とリフレクソロジーを統合しています。

月額会員制度（コントゥールスタジオ会員費用月額7,700円~）では、カウンセリングを通じて長期で肌・頭皮・体調の悩みに伴走。会員は全メニューと漢方薬品を30%OFFで体験・購入できる他、店内商品の割引などの特典をご用意しています。

■ 創業者メッセージ

私の原点は、環境に流されず真実を見極める視点です。15年の海外生活で、音・視界・触・呼吸を通して本来の自分に出会う旅をしました。帰国後、SNOW FOX SKINCAREを通じて無数の肌悩みの声に向き合うなかで確信したのは、美しさを追求する上で、外見と内面のどちらか一方だけを整えても、人は満たされないということ。

漢方とスキンケア、そして今回加わる鍼灸。外と内を同じ方向へ静かに整えていく--REMEDY CAVEは、情報の音量を下げ、知識が“知恵”に変わる静けさをお客様自身で見つけていただくお手伝いをする、そんな空間です。自分だけの整え方を見つけ、本来の自分に出会っていただけたら。それが私の願いです。

― REMEDY CAVE 創業者 茂住 昌子

■ 店舗情報

店名：REMEDY CAVE（レメディ ケイブ）／鍼灸院名称：CAVE鍼灸 at REMEDY CAVE

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-45-8 North Aoyama 1F-A（表参道）

電話：03-6427-5857

営業時間：10:30-18:30 ／ 定休日：不定休・年末年始 ※要確認

予約：https://app.squareup.com/appointments/book/3a5cszan63r7ht/LB7861SX4D93P/start

公式サイト：https://remedycave.com/(https://remedycave.com/)

Instagram：@remedycave

X：@remedycave

■ 会社概要

商号：株式会社Apex Commerce（Apex Commerce Inc.）

代表者：代表取締役社長 茂住 昌子

所在地：〒939-8093 富山県富山市大泉東町1丁目9-23

設立：2019年8月1日

資本金：1,000万円

事業内容：化粧品・関連商品の輸入・製造販売・卸・EC販売、ブランディング・広告運用（化粧品製造販売業／化粧品製造業／医薬品卸売業／医薬品販売業 取得）。SNOW FOX SKINCARE日本総代理店事業、コンセプト漢方薬店「REMEDY CAVE」運営

URL：https://remedycave.com/(https://remedycave.com/)

PR TIMES： https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78351(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78351)

■ 報道関係者お問い合わせ先

REMEDY CAVE 広報担当（株式会社Apex Commerce）

TEL：076-413-8302 ／ MAIL：rc@apexcommerce.jp

■ 注釈・表現に関する補足

鍼灸施術は、はり師・きゅう師（国家資格）が行う医療類似行為です。体調を整えることを目的としており、特定の疾患の治療や効果・効能を保証するものではありません。効果の現れ方・持続性には個人差があります。

漢方薬は医薬品の店舗販売業許可（店舗販売責任者：西崎れいな薬剤師）のもとで取り扱います。

ハロセラピー（塩の空間体験）は静けさを目的とした体験であり、医療行為ではありません。記載の「欧米で親しまれている」旨は一般的な動向の紹介です。

リフレクソロジー・フェイシャルはリラクゼーションを目的としたサービスです。

価格はすべて消費税込み。「会員価格30%OFF」は通常価格に対する会員特典価格です。

市場データの出典：矢野経済研究所（柔道整復・鍼灸・マッサージ市場 2024年調査）、ホットペッパービューティーアカデミー（リラクゼーション市場 2025）、クラシエ薬品（女性向け漢方処方 市場推移）。