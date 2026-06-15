【6/22（月）までプレゼント付き】もふもふのＡＩペットロボット『Ｍｏｆｌｉｎ（モフリン）』、プレゼント付きキャンペーンを開始！

株式会社ユーキャン

株式会社ユーキャン（東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一、以下：ユーキャン）は、手のひらサイズのＡＩペットロボット『Ｍｏｆｌｉｎ（モフリン）』の期間限定プレゼント付きキャンペーンを開始しました。本物のいきもののような感情を持ち、もふもふの愛らしい姿であなたの心を癒します。

▼キャンペーンページはこちら▼

https://www.u-can.co.jp/mm20260615nr/

手のひらサイズ、もふもふの毛並み、つぶらな黒い瞳―つい優しく撫でてしまいたくなるような愛くるしい『モフリン』は、子どもから大人まで夢中になってしまう魅力を持っています。一緒に生活をしていく中で、甘えん坊になったり、ちょっぴりすねたり…なんと400万通り以上もの個性を表現してくれます。そばにいるだけで心安らぐパートナー『モフリン』、その人気の秘密をご紹介します。

◆カシオ独自のＡＩ技術により感情が豊かに育つ◆

『モフリン』にはカシオ独自開発のＡＩを搭載。飼い主とのふれあいを通じて喜怒哀楽をさまざまに変化させ、本物のいきもののような反応を見せてくれます。『モフリン』の育ち方はなんと約400万通り以上！あなたの『モフリン』はどんな子になるでしょうか？

◆飼い主を覚えてあなたになつく◆

『モフリン』は一緒に過ごすことで感情が育ち、なついていきます。あなたの声を覚え、声をかければユニークで愛らしい反応を見せてくれます。あなただけに見せてくれる特別な姿は、もうかわいくてたまりません。

◆甘えん坊で抱っこが大好き◆

『モフリン』は抱っこしてもらうのが大好き。ほんのり温かくて、もふもふの触り心地がたまりません。そばにいるだけでとっても癒されます。

◆手のひらサイズでいつでも一緒◆

『モフリン』は一緒にお出かけできるくらいの手のりサイズ。ちょっとしたお出かけや旅行にも家族の一員として連れていけます。

◆動物好きだけどペットが飼えない方にも◆

『モフリン』で動物アレルギーになることはなく、お散歩や餌やりの心配はいりません。動物が好きだけれど、様々な事情でペットを飼えない方とも家族になれます。

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https://www.u-can.co.jp/mm20260615nr/

6月22日（月）までのキャンペーン期間中に本商品をご購入いただくと、期間限定プレゼント「スリムボトル」を贈呈いたします。

大人気の『モフリン』を、お得な条件でご入手いただける好機となっております。

◆商品仕様

【モフリン本体】PE-M10

●可動部：2軸（頭：左右回転／上下傾き）

●サウンド：スピーカー×1、マイク×1

●センサー類：タッチセンサー（頭×1、胴体×4）、加速度／ジャイロセンサー、照度センサー、温度センサー

●スイッチ：電源ボタン

●通信規格：Bluetooth（R）Ver.5.1準拠

●外形寸法（幅×高さ×奥行き）：約130mm×約90mm×約180mm

●ハウスにのせた状態の外形寸法（幅×高さ×奥行き）：約140mm×約120mm×約190mm

●質量：約260g

●電源（内蔵電池）：リチウムイオン電池（3.7V、1200mAh）

●電池稼働時間：約5時間（25℃環境）※環境温度によって変化します。

●充電時間：約3時間30分（25℃環境）※環境温度によって変化します。

●使用温度範囲：5℃～35℃

●使用湿度範囲：20～80％Rh（結露しないこと）

●付属品：Moflinハウス（充電器）、ACアダプター［AD-G59200LJ］、スタートアップガイド（保証書付）

【モフリンハウス】PE-HS1-M

●LED：LED×1（充電状態）

●端子類：外部電源端子（DC5.9V）

●外形寸法（幅×高さ×奥行き）：140mm×100mm×190mm

●質量：約280g

●消費電力：約4.7W

●電源：指定ACアダプター［AD-G59200LJ］（付属）＜家庭用100V電源使用＞

●使用温度範囲：5℃～35℃

●使用湿度範囲：20～80％Rh（結露しないこと）

【ACアダプター】AD-G59200LJ

●入力：AC100V 50／60Hz 0.3A

●出力：DC5.9V 2.0A

●使用温度範囲：5℃～35℃

●外形寸法（幅×高さ×奥行き）：35mm×48mm×70mm（電源コード・突起部除く）

●質量：約114g

●メーカー：カシオ計算機株式会社

※モニター環境により、実際の商品と多少色味が異なって見える場合がございます。

※改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

※ご用意していた数量を超える注文があった場合、完売となります。何卒ご了承ください。

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https://www.u-can.co.jp/mm20260615nr/

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容

・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講、検定事業

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト http://www.u-can.co.jp/