トーシンパートナーズホールディングスの統括部長が、DX & AI Insight 2026 夏に出演

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売、そして管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）のDX推進を担当する統括部長 有馬 満男が、2026年6月18日（木）～19日（金）、経営課題解決シンポジウムPREMIUM DX & AI Insight 2026 夏 ～デジタルの力でビジネスと業務を変革、新たな「気付き」を得る2日間～ に出演。主催者パネルディスカッションのパネリストを務めるほか、ビジネス改革とデジタル活用の成功則についてディスカッションを行います。

▼ トーシンパートナーズホールディングス公式サイト：https://www.tohshin-hd.co.jp/

▼ 予約はこちらから（DX & AI Insight 2026 夏公式サイト）：https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/nb26061819/

■社員に変革を促す独自の「蚊取り線香戦略」を基にパネリストとして参加

日経BP社主催のオンラインセミナー、経営課題解決シンポジウムPREMIUM DX & AI Insight 2026 夏 ～デジタルの力でビジネスと業務を変革、新たな「気付き」を得る2日間～ に、当社の統括部長 有馬 満男が出演。主催者パネルディスカッション「DX銘柄/セレクション受賞企業が明かす、ビジネス改革とデジタル活用の成功則」の、パネリストを務めます。

株式会社トーシンパートナーズホールディングス 統括部長・DX推進担当 有馬 満男

ディスカッションでは、グループ400人規模の不動産会社を管理するトーシンパートナーズホールディングスが、経済産業省主催DXセレクション2024準グランプリ受賞企業となるまでに至った、独自の社員に変革を促す「蚊取り線香戦略」について語ります。

また、経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課・地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長 河崎 幸徳氏、株式会社リョーワ 代表取締役 田中 裕弓氏、日経BP 総合研究所 未来技術研究所 上席研究員 大和田 尚孝氏とともに、ビジネス改革とデジタル活用の成功則についてディスカッションを行います。

このイベントは、日経BP社主催で年2回行われるオンラインセミナーです。終了後、内容は雑誌「日経ビジネス」や、「日経XTECH」にも掲載されます。

【出演概要：DX & AI Insight 2026 夏】

日時：2026年6月18日（木）15:55～16:20

2026年6月19日（金）15:20～16:10

開催形式：オンライン配信（視聴無料）

主催：日経BP 総合研究所、 日経ビジネス、 日経クロステック

■早期のAI活用により業務効率化を実現した実績が評価される

当社は、経済産業省主催DXセレクションを2年連続で受賞しています(2024準グランプリ受賞、2025優良事例選出)。この度、当社のDX推進を担当する、統括部長の有馬 満男が、社員に変革を促す独自の「蚊取り線香戦略」を基にパネリストとして参加。その他メディアや、5月13日（水）に東京ビッグサイトで行われた第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）特別講演にも登壇しています。

日本企業のDX推進において、技術的な課題よりも「現場の抵抗」が最大の壁となっています。当社情報システム部では、電話・紙が主役のアナログ組織の中で、専門用語を使わずに現場の信頼を積み上げる手法でDXを推進。早期のAI活用により業務効率化を実現した実績が評価され、今回の特別講演へ招聘されました。

▼ 第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）特別講演での登壇について：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000128179.html

■実際に現場でDXを推進してきた情報システム統括部長本人による講演

講演の対象は、企業の経営者・経営企画担当者、DX推進担当者、情報システム部門の責任者・担当者、バックオフィス（人事・総務・経理等）のデジタル化推進に関わる方です。大規模投資なしで現場主導のDXを実現する「蚊取り線香戦略」や、IT未経験者を巻き込む実践的なコミュニケーション術を、受賞企業の当事者から直接学べる機会となります。

コンサル・ベンダー視点ではなく、実際に現場でDXを推進してきた情報システム統括部長本人による講演である点が他社登壇者との差別化ポイントです。「経済産業省DXセレクション2024準グランプリ」という第三者評価を持つ実践事例として、再現性の高い手法を具体的に提示します。

今後も当社は、外部講演・メディア露出を通じたDX啓発活動を継続し、当社グループのブランド認知向上に努めてまいります。また、AIや業務効率化ツールの社内展開をさらに加速し、「DXで日本を笑顔にする」という目標に向けた取り組みを発信し続けてまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【会社概要】

会社名 株式会社トーシンパートナーズホールディングス

代表者 代表取締役 小笠原 一義

資本金 1億円

設 立 2021年11月8日

所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

URL https://www.tohshin-hd.co.jp/

事業内容 グループ会社の経営統括・管理

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191