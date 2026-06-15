イー・ギャランティ、京都中央信用金庫とのビジネスマッチング契約を締結

イー・ギャランティ株式会社

イー・ギャランティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：江藤 公則、以下「当社」）は、京都中央信用金庫（京都府京都市、理事長：植村 幸弘）と当社サービスの紹介に関してビジネスマッチング契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

■業務提携の内容

当社と京都中央信用金庫との間で「ビジネスマッチング契約」を締結し、京都中央信用金庫が当社の「eG保証サービス」「eG Collect / eG Pay」の紹介業務を行うものであります。

■背景と目的

当社は、パートナーとの連携を重要な成長戦略の一つとして位置付けており、現在、金融機関や事業会社など100社を超える企業とのネットワークを構築し、当社サービスの普及拡大に取り組んでいます。

近年は、原材料価格の高騰や人手不足、金利環境の変化等を背景に企業倒産件数が増加傾向にあり、取引先の信用リスク管理や資金回収業務の高度化に対するニーズは一段と高まっています。こうした中、地域金融機関との連携を通じて、地域企業に対するより実効性の高いソリューション提供体制を構築し、企業の経営安定化、成長支援および生産性向上に貢献することを目的として、本契約の締結に至りました。

また、本提携は、金融庁が2025年12月に公表した「地域金融力強化プラン」が掲げる、地域金融機関による取引先企業への課題解決支援の強化や、外部連携を通じたソリューション提供力の向上という方向性にも沿うものと考えております。当社は、京都中央信用金庫との連携を通じて、地域事業者の信用リスク管理の高度化や請求・回収業務の効率化を後押しし、ひいては地域金融機関の支援機能強化と地域経済の持続的な発展にも資する取り組みを進めてまいります。





■「eG保証サービス」の概要

当社と保証契約を締結するお客さまの商取引において発生する債権の未回収が発生した際、設定した支払限度額を上限に保証金をお支払いするサービスです。

■「eG Collect / eG Pay」の概要

企業間取引で発生する請求書発行・入金管理・代金回収等の一連の業務を当社グループが代行するサービスです。お客様は、取引先に対する請求情報を当社グループへ連携するだけで、一連の業務をアウトソースすることができます。また、取引先からの入金が支払期日よりも遅れた場合には、当社グループが取引先に代わって販売代金をお支払い(※１)するため、お客様は未回収リスクを抱えずに取引することができます。

(※１) ご契約時に定める限度額の範囲内に限ります。

■業務提携の相手先の概要

会社名 ：京都中央信用金庫

住所 ：京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地

代表者 ：理事長 植村 幸弘

URL ：https://www.chushin.co.jp

■会社概要

会社名 ：イー・ギャランティ株式会社

住所 ：東京都港区赤坂５-３-１ 赤坂サカス内 赤坂Bizタワー37階

設立年月日 ：2000年９月８日

代表者 ：代表取締役社長 江藤 公則

資本金 ：39億9,148万円 （2026年3月末現在）

上場取引所 ：東京証券取引所プライム市場 （証券コード 8771）

URL ：https://www.eguarantee.co.jp

イー・ギャランティ株式会社

当社は2000年9月に設立し、「Innovation in finance」という使命のもと、保証サービスを軸に、企業がリスクをやり取りする「信用リスクの市場」として事業を展開してきました。年間の企業審査数は約36万社、保証残高は2兆6,000億円を超えています（2026年3月末現在）。従来の金融機関が行っているような定量的、静的な企業審査ではなく、企業間の支払状況等のビッグデータを用いた定性的・動的な企業審査を行い、今後も企業が求める新しい金融サービスの提供に取り組んでまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

イー・ギャランティ株式会社 担当：薗田怜奈 (ソノダレイナ)

TEL ：03-6327-3031

E-MAIL ：irinfo@eguarantee.co.jp