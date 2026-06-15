中日ドラゴンズ応援番組『ドラナビ』番組公式キャラクターデザイン募集開始！【7月31日まで】

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、中日ドラゴンズ応援番組『ドラナビ』の番組キャラクターデザイン募集を開始いたしました。

本企画は、視聴者の皆さまと一緒に『ドラナビ』の新たなシンボルとなる公式キャラクターをつくり上げることを目的としたものです。採用されたデザインは、今後、番組をはじめ、Webサイト、SNS、動画、各種プロモーションなどで活用する予定です。

キャラクター名は番組出演者の井戸田潤さん、熊崎晴香さんが命名

本企画で採用されたデザインのキャラクター名は、番組MCを務めるスピードワゴン井戸田潤さん、アシスタントのSKE48熊崎晴香さんが命名します。視聴者のアイデアと井戸田さん、熊崎さんのネーミングによって、新たな『ドラナビ』公式キャラクターが誕生します。

プロ・アマチュアを問わず、どなたでもご応募いただけます。『ドラナビ』を一緒に盛り上げ、視聴者の皆さまに愛される公式キャラクターを提案してください。番組への熱い想いを込めた作品をお待ちしています。

募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77693/table/105_1_fd5bc093d1241d5af29f917640ac2bad.jpg?v=202606151151 ]

※応募要項やデータ形式やスケジュール、その他詳細は、募集ページよりご確認ください

中日ドラゴンズ応援番組『ドラナビ』

スピードワゴンの井戸田潤とSKE48熊崎晴香がお届けするどこよりも熱いドラゴンズ応援番組です。

選手の熱い思いから素顔まで幅広い情報をお伝えしています。

・放送チャンネル：スターキャットチャンネル12（地デジ12ch）

・放送日時：毎週土曜日13：30～14：00 ※再放送は公式Webサイトでご確認ください

・出演者：MC 井戸田潤（スピードワゴン）／アシスタント 熊崎晴香（SKE48）

・公式Webサイト：https://www.starcat.co.jp/sc-ch/list/sports/?channel_logo=6766

・SNS(公式X)：https://x.com/dranaviCAT （@dranaviCAT）

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。