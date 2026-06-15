マルラオイルのヴァーチェが6月24日(水)～30日(火)に大丸梅田店にてPOP UP SHOPを出店

株式会社ヴァーチェ

株式会社ヴァーチェ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤原友香）が展開するエイジングケア（※1）ブランド「VIRCHE（ヴァーチェ）(https://virche.com/)」は、6月24日(水)～30日(火)に大丸梅田店にてPOP UP SHOPを出店します。

今回のテーマは「VIRCHEで始める夏の肌支度」

強い日差しや冷房にさらされる夏は、肌にとって過酷な季節。気づかないうちに、肌の内側から乾燥する「インナードライ」が進んでいるかも。そんな夏だからこそ、マルラオイルを取り入れた心地よいスキンケア習慣をご提案します。

9/1新発売の「マルラリセットオイル」をどこよりも早く先行販売

マルラリセットオイルは、毎朝の洗顔料としてデイリー使いにぴったりな洗い流す美容オイルです。肌にうるおいを与えながら、余分な皮脂汚れを落とし、ゴワつきのない、やわらかくなめらかな肌へ導きます。

また、マルラリセットオイルを体験できるイベント「一足お先に うるおい手肌 先行体験会」を開催します。無料・予約不要でマルラリセットオイルを使って洗い流した後の肌のしっとり感を楽しめる体験です。

＜商品概要＞

価格：4,620円（税込）

内容量：50mL

発売日：2026年9月1日（火）

今回のPOP UP SHOP限定のイベント

・フェイシャルトリートメント体験

マルラオイルを使ったフェイシャルトリートメントを5日間限定で実施します。肌状態やお悩みに合わせて3種類のマルラオイルからお選びいただき、フェイシャルトリートメント、フェイスマスク、ベースメイクまでを体験できる特別なプログラムです。さらに、施術で使用したマルラオイルはお持ち帰りできるため、ご自宅でもケアをお楽しみいただけます。

ご予約はこちらから（6月15日より予約受付開始）

https://virche.com/shop/information/info_260507

・数量限定セットが登場

ここでしか購入できない限定セットもご用意します。時間のない朝でもしっかり保湿が叶う、新発売の「マルラリセットオイル」と高保湿化粧水「リペアモイストローション」を組み合わせた「時短ケアセット」。数量限定発売の「ブライトニングコフレ2026」と「ナイトジェルパック[クール]」がセットになった「うるおいケアセット」など季節に合わせた特別なラインナップを展開します。（※2）

・スペシャル購入特典

さらに、豪華な購入特典もご用意します。1点以上ご購入いただくと、はずれなしのガチャにチャレンジできます。ブライトニングコフレ2026本品など豪華賞品が当たります。

また、7,000円（税込）以上ご購入でオリジナルポーチのプレゼントも。（※2）

ヴァーチェ POP UP SHOP 大丸梅田店

＜店舗概要＞

出店期間：2026年6月24日(水)～30日(火)

出店場所：大丸梅田店（〒530-8202 大阪市北区梅田3-1-1）

2階 コスメイベントスペース（https://www.daimaru.co.jp/umedamise/floor/2f.html）

営業時間：午前10時～午後8時

その他、アクセス等：https://www.daimaru.co.jp/umedamise/access.html

※1）年齢に応じたケア

※2）数量限定のため先着となります。なくなり次第終了となります。

ヴァーチェの「マルラオイル」とは

アフリカで"神の木"と呼ばれるマルラの果実から、ごくわずかにしか採れない奇跡のオイル「マルラオイル」。エイジングケア※1に欠かせないビタミンE、オレイン酸、オメガ3・6を含み、抗酸化力※2はオリーブオイルの約10倍。高い保湿力が特長で、唯一無二の美容素材として注目されています。

マルラの木。アフリカ南部に生育する大木で、その強い生命力から現地では”神の木”と呼ばれる。マルラの実。1粒から採れるマルラオイルは、わずか0.1ml。

～VIRCHEのマルラオイル～

VIRCHEは日本初となる国内製造マルラオイルを発売※3。100%マルラオイルのみを使用し、防腐剤・香料・着色料すべて無添加で、エコサートコスモスナチュラル認証を取得済。

純度100%のマルラオイルは、洗顔後すぐの濡れたままの状態で使用でき、肌にうるおいを与えます。

現在、累計販売個数140万本※4を突破し、公式オンラインレビュー3,200件以上※5。発売開始から10年、多くのご支持をいただくロングセラー商品です。

＜VIRCHEのマルラオイルが選ばれる理由＞

◆ 厳しい品質基準を独自設定

独自の厳しい試験項目やテクスチャ・匂い等官能チェックを経て生産へと進みます。

◆ 鮮度へのこだわり

出荷直前まで温度管理を徹底。さらに国内工場で小ロットで生産しているため常に鮮度が高い状態でお届けします。

◆ 研究・進化を続ける

進化する製法、厳しい品質管理でマルラオイルを提供。

※1）年齢に応じたケア

※2）オイル自体が酸化することを防ぐ力

※3）当社調べ（2014年2月時点、日本国内の製造業において）

※4）2024年2月～2026年4月当社出荷実績

※5）2026年6月現在

株式会社ヴァーチェについて

「選択肢のある未来～いくつになっても、自分の可能性を感じられる。自ら人生の選択肢をひろげ、自分も、大切な人も、望む未来へと導いていく。～ 」をヴィジョンに掲げ、アフリカに生育するマルラの木の実から採れるマルラオイルを使ったスキンケアアイテム・メイクアップアイテムを2014年から製造、販売。肌にも環境にもやさしく、関わるすべてに敬意をもち、より良い未来へつないでいくことを目指します。

ヴァーチェ公式サイト :https://virche.com/https://virche.com/ヴァーチェ公式Instagram :https://www.instagram.com/virche.jp/https://www.instagram.com/virche.jp/