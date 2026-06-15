長崎空港すぐ！大村湾を望む芝生の上に新フェス誕生。音楽フェス「OMURA BAY BEAT 2026」初開催決定

海と空と音を楽しむ、新しいフェス体験

OMURA BAY BEAT 実行委員会

OMURA BAY BEAT 実行委員会は、長崎県大村市・森園公園 特設ステージにて、音楽フェスティバル「OMURA BAYBEAT 2026」を、2026 年 11 月 14 日（土）に初開催いたします。

「OMURA BAY BEAT」は、長崎空港を望む大村湾沿いのロケーションを舞台に、音楽・食・アウトドアアクティビティ・マーケットを掛け合わせた、新しい滞在型フェスティバルです。

会場となる森園公園は、目の前に大村湾が広がり、空には長崎空港を離着陸する飛行機が行き交う、開放感あふれる場所。海風を感じながら芝生に集い、音楽を楽しみ、ローカルグルメを味わい、SUP などの体験コンテンツにも触れられる、ここでしか味わえない一日をお届けします。

チケットは、一般大人 2,500 円(先着先行販売価格)、中高生 1,500 円、小学生・未就学児は無料。

リーズナブルで参加しやすい価格設定で、初めてフェスに参加する方や、観光客・地域の方々にも開かれたフェスとして、できるだけ多くの方々に大村ならではのグルメやカルチャーを丸一日楽しんでいただける場を目指しています。

「OMURA BAY BEAT」は、そうした想いを共有する実行委員会と出店者の皆さまをはじめ、地域の力を結集してつくり上げていくフェスです。

なお、出演アーティストや体験コンテンツ、出店者情報などの詳細は、今後順次発表予定です。

コンセプトは「海と空と音で、出会おう。ベイビー。」

大村湾のきらめき、空駆ける飛行機の軌跡、海風、芝生、そして音楽。

「OMURA BAY BEAT 2026」は、音楽を中心に、風景や空気、この場所ならではの食・体験をまるごと味わうフェスです。

大村湾を囲むように生まれる“円”と、人と人がつながる“縁”を重ね合わせ、地域と来訪者、世代や立場を越えたさまざまな出会いが生まれる場として、日常と非日常が交わる体験の場をつくります。

開催概要

・イベント名称：OMURA BAY BEAT 2026

・開催日：2026 年 11 月 14 日（土）

・時間：開場 10:00／開演 11:00

・会場：森園公園 特設ステージ

・住所：〒856-0815 長崎県大村市森園 1484

・主催・企画制作：OMURA BAY BEAT 実行委員会

・チケット：一般：2,500 円（先着先行販売価格）／中高生：1,500 円／小学生・未就学児：無料

・内容：音楽ライブ、フードマーケット、物販、ワークショップ、SUP 体験ほか

・備考：開場・開演時間は変更となる可能性がございます。最新情報は公式 Web サイトにてご確認ください。

公式WEBサイト：https://omurabaybeat.com/

チケット販売情報

【販売券種】

一般：\2,500（税込）※先着先行販売価格

中高生：\1,500（税込）

小学生・未就学児：無料（保護者同伴の場合に限る）

※中高生チケットをご購入の方はご本人確認書類としてイベント当日、公的身分証明書をエントランスにて必ずご提示ください。

【プレイガイド販売期間】

ローソンチケット WEB 受付：6/15(月) 10:00～11/13(金)22:00

ローソンチケット店頭受付・入金期間：6/15(月) 10:00～11/13(金)23:59

[ローソンチケット先着先行販売]

WEB 受付：6/15(月) 10:00～7/31(金)22:00

店頭受付・入金期間：6/15(月) 10:00～7/31(金)23:59

【大村市内チケット販売情報】

先着先行販売価格でご購入いただけます

一般：2,500 円／中高生：1,500 円／小学生・未就学児：無料

販売所：大村市体育文化センター（メモリード・シーハットおおむら）

住所：〒856-0836 長崎県大村市幸町 25 番地 33

窓口受付時間：9：00～17：00

休館日：毎月第 2 月曜日

お支払い方法：現金／ゆでぴ（大村市デジタル地域通貨）