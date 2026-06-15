表面さらっと、なのにしっとり肌になじむ新感覚。メイベリン ニューヨークから「皮脂吸着力」と「透明感」を両立する「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」を4色展開で新発売。

日本ロレアル株式会社

日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）の

メイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」は、”崩れにくさ”に定評があるフィットミーシリーズから、夏の皮脂・テカリに強いのに、透明感ある仕上がりが叶う*1「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」を2026年8月1日（土）に発売いたします。

肌タイプやなりたい仕上がりに合わせて選べるアイシーブルー、ベビーピンク、トランスルーセント、ヌードベージュの4色展開です。

商品発売背景

当社調査により、フェイスパウダーにおいて「皮脂吸着力」と「仕上がり」の両立に満足できていない消費者が多いことが明らかになりました。 そこで、皮脂吸着剤と保湿成分の理想的なバランスに着目し、しっとりと潤いを感じながらも、表面はさらっとした粉の質感を追求。「粉っぽさ」や「厚塗り感」のない仕上がりを叶える*1と同時に、フェイスパウダーに強く求められる「崩れにくさ」も実現しました。 さらに、毛穴ぼかし成分*2も約97％配合。夏場でも、さらさら毛穴レスな肌を1日中*３キープします。

また、肌タイプに合わせて選べる4色展開により、透明感のあるトーンアップした肌へと導きます*1 。

「皮脂吸着力」と「仕上がり」を両立

油分吸収材と保湿成分の理想的なバランスを実現。

夏の皮脂・テカリを抑えて崩れを防ぐ「キープ力」と、粉っぽさがなく肌にとけこむような「肌なじみ」を両立します。

独自の「六角構造パウダー」が光を拡散し、毛穴や色ムラを自然にカバー。*1 仕上がりの美しさが続くパウダーです。

夏でも、さらっと毛穴レス肌*3、夜までキープ

油分吸収剤*４配合で、皮脂・テカリを抑える。 1日中*3メイク持ちをキープ。

毛穴ぼかし成分*2約97%配合。

多面な六角構造の微粒子が光を多方面に反射し、毛穴をほわっとぼかして、肌のくすみもとばす*1。

“ゼロ粉感”で肌にとけこみなじむ

スクワランを含む、複数の保湿成分*5配合。

しっとりとしたパウダーが肌に吸い付くようになじむのに、触り心地はさらさら。きめ細やかな粒子で、厚塗り感のない仕上がりへ。

透明感＆トーンアップへ*3 。全4色展開。

肌タイプに合わせて、光とカラーで肌印象をコントロール。

白浮きしにくいのに、ふわっと自然な明るさへ。

明るく澄んだようなカラーほんのり血色感カラー肌にとけこむ透明感カラー肌なじみのよいベージュカラー

*1 メイクアップ効果による。

*2 メイクアップ成分。

*3 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

*4 オクテニルコハク酸デンプンＡｌ、合成フルオロフロゴバイト

*5 スクワラン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル

*6 すべての方にニキビのもと（コメド）ができないわけではありません。

*7 すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。

■商品概要

商品名 ：メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー

価格 ：1,892円(税込) メーカー希望小売価格

発売日 ：2026年8月1日（土）

展開 ：全4色（ブルー、ピンク、トランスルーセント、ベージュ）

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）について

世界最大の仏化粧品会社ロレアルグループ（本社:パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界120カ国以上で展開する世界ナンバーワンのコスメティックブランド。

1914年、NY生まれ。ニューヨークのスタイルと遊び心。 カワイイもカッコイイも、なりたい自分を思いのままに表現することができるメイクを提案。女性の強さを最大限に引き出し、そして保守的ではなく革新的。あふれるほどの可能性を、あなたのメイクアップに。

2020年には、世界中で不安やうつを抱える人たちをサポートするプログラム「Brave Together」を開始。「Brave Together」は、悩みを抱える人たちに1対1のサポート、研修プログム「Brave Talk」など、メンタルヘルスについての偏見をなくすため様々なプログラムを提供しており、今後5年間で世界および地域の団体に1,000万ドルを寄付することを約束している。詳細については、www.maybelline.comまたは www.maybelline.com/bravetogether.comをご覧ください。