『HODINKEE Magazine Japan Edition Vol.12』が6月15日（月）に発売！ノーチラス50周年や007のボンドカーを特集

株式会社ハースト婦人画報社

ハースト婦人画報社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、時計と時計のあるライフスタイルを愛する人に贈るライフスタイルメディア『HODINKEE Japan（ホディンキー ジャパン）』（https://www.hodinkee.jp/）によるマガジン『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12』を、6月15日（月）に発売します。

第12号となる今号では、2026年に誕生50周年を迎えたパテック フィリップ ノーチラスを、HODINKEEの人気企画Reference Pointsで大特集。1976年の初代Ref.3700/1Aから、世界的な熱狂を生んだRef.5711/1A、そして50周年記念モデルまで、その半世紀の軌跡と次章をひも解きます。さらに、ロレックスが1926年に商標登録した完全防水ケースオイスターの100年にも注目。腕時計の精度を守るためのケース構造、スクリューロック式リューズ、自動巻き機構パーペチュアルとの関係から、ロレックスの実用時計としての思想に迫ります。ライフスタイルコンテンツでは、ジェームズ・ボンドとアストンマーティンの関係をめぐる鼎談企画を収録。歴代ボンドカーを振り返りながら、英国的なエレガンス、危うさ、そして“真のラグジュアリー”とは何かを探ります。

時計史の節目、技術革新、文化としてのラグジュアリー。『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12』は、時計とその周辺に広がる豊かな物語を、多角的な視点から掘り下げます。

COVER MODEL：パテック フィリップ ノーチラス Ref.3700/1A（通常版）COVER MODEL：アストンマーティン DBS V12（特装版）

『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12』中面より誕生50年の軌跡、そして熱狂を越えて目指すノーチラスの次章

1976年に誕生した初代Ref.3700/1Aから、ミッドサイズのRef.3800、モダンノーチラスの象徴であるRef.5711/1A、そして2026年の50周年記念モデルまでをたどるReference Points。舷窓を思わせるケース、横方向に張り出した“耳”、一体型ブレスレット、水平エンボスパターンのダイヤルなど、ノーチラスを形づくるデザインコードを解明します。また本記事では、近年のSS製ラグジュアリースポーツウォッチとしての熱狂だけでなく、パテック フィリップが2026年の新作で示した貴金属モデル中心の展開にも注目。ノーチラスを単なる人気モデルとしてではなく、ブランド本来のエレガンスと高級時計の価値へと再接続する存在として検証します。

『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12』中面より完全防水ケースの内側にあった、ロレックスの思想

1926年に“Oyster”の商標が登録されてから100年。本記事では、ロレックスの象徴であるオイスターケースを、単なる防水ケースではなく、高精度なムーブメントを日常の環境から守るための発明として読み解きます。初期のヘルメティックケースやサブマリン、ボーゲルケースとの関係、そしてオイスターを完成へ導いたスクリューロック式リューズの構造に迫ります。さらに、リューズの締め忘れという実用上の課題を解決するために生まれた自動巻き機構のパーペチュアル、初期のオイスター パーペチュアルであるバブルバック、トゥインロックやトリプロックへと続く防水機構の進化も紹介。ロレックスが実用時計の基準をいかに築き、更新してきたのかをたどります。

『HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12』中面より究極のラグジュアリーを体現するアストンマーティンとボンドカー

ジェームズ・ボンドの愛車として知られるアストンマーティン。その関係は、単なる映画の劇中車という枠を越え、英国的なエレガンス、危うさ、階級意識、そしてラグジュアリーの美学を映し出す存在となっています。本企画では、青山のヴァルカナイズ・ロンドンことザ・プレイハウスを舞台に、田窪寿保氏、藤原よしお氏、水谷友春氏が鼎談。DB5、V8 ヴァンテージ、V12 ヴァンキッシュ、DBS V12など、歴代ボンドカーを振り返ります。なぜボンドの世界観にはアストンマーティンが必要なのか。希少なカジノ・ロワイヤル仕様のDBS V12を手がかりに、華やかさだけでは語れない英国車の魅力、そして“不要不急の贅沢”としてのラグジュアリーを考察します。時計誌の枠を越え、HODINKEEが考えるライフスタイルの奥行きを感じさせる特集です。

■その他のコンテンツ

・時計とジュエリーが映し出す、曇天の下の静かな光

・ユニバーサル・ジュネーブの復活を迎えて

・リシャール・ミル RM 41-01 トゥールビヨン サッカー─“サッカーを計る”という発明

・100年前のデザインを現代の感性で解く

・時を計ることは、生きることでもある

・シャネルでしか成立しえない、セラミックという唯一無二の表現媒体

・ルイ・ヴィトンがエスカルで示す“旅時計”の現在地

・現代のダ・ヴィンチと歩むルイ・ヴィトン独立時計師コラボ第3弾

・発明の渓谷で純血のマニュファクチュールが育んだもの

・港町・神戸で育まれた時計文化と、カミネが刻んできた120年

・パネライ復権の時が来た

・デムナが更新する、ブランドのコード

・3度目の警告を無視する時計業界に未来はあるか

・老舗メゾンが、新世代の消費者に合わせてラグジュアリーの定義を書き換えようとしている

・ル・ロックルの密室で創られるオーデマ ピゲ “RDシリーズ”

・写真家がオリスを通して見つめた、時間の気配

■商品概要

誌名：HODINKEE Magazine Japan Edition vol.12

発売日：2026年6月15日（月）

定価：3,300円（本体価格:3,000円）

販売書店：全国の書店、ネット書店、ELLE SHOP、Amazonストアにて販売

「HODINKEE Japan」は、米国NYに拠点を持つ時計メディア「HODINKEE」の世界展開第１号として2019年に当社よりローンチした時計を軸としたライフスタイルデジタルメディアです。腕時計に関する深い洞察記事、美しく洗練されたビジュアル、読者とのインタラクティブな交流という「HODINKEE」の特徴を引き継ぎつつ、日本ならではの時計の情報もお届けしています。2020年には雑誌『HODINKEE Magazine Japan Edition』を創刊し、時計愛好家を中心に洗練されたライフスタイルを楽しむ多くの読者に親しまれています。

【ハースト婦人画報社について】

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。