株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、JBpress／Japan Innovation Reviewと共同で有識者との対談番組「CFOノヘヤ」を企画・制作し、2026年6月25日より番組を配信することをお知らせいたします。

企業価値の向上がこれまで以上に重要となる時代において、CFOに求められる役割は大きく変化しています。投資家に対して企業の未来をいかに語るか、そして企業戦略や財務指標を現場といかに接続させるか。本番組は、企業の第一線で活躍するCFOや有識者を迎え、企業価値向上に必要なCFOの「対話」について考えるトーク番組です。

アバントは、経営管理領域のソリューション提供企業として、CFOをはじめとする経営管理部門の皆様への情報提供・課題解決支援の一環として、本番組の企画・制作に携わります。

出演者

ゲスト

橋本 勝則 氏

東京都立大学大学院 経営研究科 特任教授

デュポン 前取締役副社長

株式会社東芝 前取締役監査委員長・前指名委員

株式会社NTTDATAグループ 前アドバイザリーボードメンバー

中堀 公博 氏

ANAホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 グループCFO

ホスト

楠木 建 氏

一橋ビジネススクール 特任教授

田中 泉 氏

キャスター

アバント登壇者

諸井 伸吾 氏

株式会社アバントグループ CSO／IR室長 兼 アバント取締役CFO

番組トピックス

01 社外対話：すれ違う経営者と投資家

投資家が求める説明と企業が行う説明にすれ違いが起きやすく、そのために「企業側の説明が投資家へ届いていない」という現状の課題をひもときながら、企業価値向上に向けた「社外対話（対投資家）」について議論します。

02 社内対話：現場へ「届く」経営指標とは

企業価値向上のためには、経営戦略と現場ごとの業務とを接続させることも重要です。現場へ戦略や指標について説明する際、「経営の言葉」を「現場の言葉」へ翻訳し届けること。CFOはいかに「社内対話（対現場）」を行うべきか、議論します。

番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/563_1_49255d51957128124a6d0f6b0fdd5645.jpg?v=202606151151 ]

※開催の都合上、予告なく変更になる場合もございます。ご了承ください。

詳細を見る :https://jbpress.ismedia.jp/ts/tv/cfo_noheya/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA