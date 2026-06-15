飛騨高山で感じる和の祭典！岐阜県を拠点とする芸術家による日本舞踊×箏曲×地歌舞伎『ひだ和の祭典』開催決定

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ロングランプランニング株式会社



飛騨さくら座主催、『ひだ和の祭典』が2026年8月23日 (日)に岐阜県立飛騨・世界生活文化センター　飛騨芸術堂（岐阜県 高山市 千島町 ９００-１）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中 :
https://www.confetti-web.com/@/hidawanosaiten


飛騨高山にて和の祭典をはじめて開催！

日本舞踊・箏曲の団体による発表と、企画ステージとして、「箏曲～古典と現代」「舞踊ショー飛騨舞踊絵巻」を上演する。


中心となるのは、岐阜県を拠点に活動する芸術家たち。


舞踊家の花柳琴臣、箏曲・三絃奏者の三輪聡美・岐阜県地歌舞伎継承者の４代目市川太三郎である。


公演概要

岐阜県を中心に活動する、日本舞踊家・演出家　花柳琴臣、箏三絃演奏家　三輪聡美、地歌舞伎継承者　四代目市川太三郎が主宰する３団体による、伝統芸能公演。



『ひだ和の祭典』


公演期間：2026年8月23日 (日)


会場：岐阜県立飛騨・世界生活文化センター　飛騨芸術堂（岐阜県 高山市 千島町 ９００-１）



■出演者


花柳琴臣　[日本舞踊家/演出家]


三輪聡美　[箏三絃演奏家]


市川太三郎[地歌舞伎継承者]


ほか



■公演スケジュール


令和８年８月２３日（日）


１０：３０　開場


１１：００　開演


１８：００　終演予定



■チケット料金


一般：3,000円


（全席自由・税込）