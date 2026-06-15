板橋区・練馬区周辺で最大級、3万戸超の賃貸物件を管理する長太郎不動産が、「ITANDI 賃貸管理」を導入

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、板橋区・練馬区周辺で最大級、3万戸超の賃貸物件を管理する株式会社長太郎不動産（以下「長太郎不動産」）が、2026年6月15日より、賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」を、賃貸管理業務を行う全12店舗（※1）に導入し、内見予約と入居申込受付の電子化を開始することをお知らせします。

◆ 背景

板橋区・練馬区周辺で最大級、3万戸超の賃貸物件を管理する長太郎不動産は、2024年より、3店舗において賃貸仲介の業務支援サービス「ITANDI 賃貸仲介」で仲介業務を自動化。2026年からは1店舗で「ITANDI 賃貸管理」を先行導入し、内見予約と入居申込受付を電子化するなど、これまでも段階的にDXを進め、業務効率化に取り組んできました。

◆ 概要

2026年6月15日より、長太郎不動産は、「ITANDI 賃貸管理」を先行導入店舗を含む、賃貸管理業務を行う全12店舗に導入します。本件により長太郎不動産が管理するすべての物件において、内見予約における業務が自動化されるとともに、入居申込時には、入居申込情報の家賃債務保証会社、保険会社などとの連携により、入居申込と審査の手続きが簡略化されます。これにより、業務負担の軽減を実現するとともに、データ分析機能や内見でのアンケート機能を通じて、内見から入居審査までのプロセスを可視化することができます。

「ITANDI 賃貸管理」申込システムによる2025年度の入居申込件数は、113万件に到達し（※2）、日本国内の賃貸住宅の年間入居申込件数 推計約272万件中、約40%のマーケットシェアを獲得しています（※3）。

当社は、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって、安全で利便性の高いサービスを提供します。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」内見システム 概要

内見予約の受付作業や鍵情報の照会作業を自動化することで、24時間365日いつでも内見予約をすることができる、仲介会社利用率93.8%（※4）の賃貸住宅の内見予約受付システムです。内見予約の自動化により、不動産賃貸管理会社は業務を効率化し、予約重複等のトラブルを防ぎます。また、宅建業を許可されていない不正業者の自動チェック機能もあり、犯罪の抑制にも貢献します。入居希望者にとっては素早く効率的に希望の部屋を内見できるようになり、利便性が向上します。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」申込システム 概要

入居希望者がWeb上で入力した申込に必要な情報や申込手続きの進捗を、管理会社、仲介会社、家賃債務保証会社、保険会社などに連携し、申込書提出から審査までのやりとりを効率化することができる、仲介会社利用率94.5%（※4）の賃貸住宅等の入居申込受付システムです。現在、年間約113万件の入居申込等で使用されており、国内95社の保証会社と連携（※5）。3年連続で仲介会社の利用率No.1を獲得しています（※4）。

◆ 本サービスに関する不動産会社様からのお問い合わせ

https://service.itandi.co.jp/contacts/kanri

（※1）全14店舗のうち、賃貸管理業務を行う12店舗すべてが対象となります。

（※2）対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日

（※3）全国賃貸住宅新聞発行「賃貸仲介・入居者動向 データブック 2025」の2024年賃貸仲介件数（推計）177万件より、ITANDIの申込から契約までのキャンセル率35％を基に入居申込数を約272万件と算出し、ITANDIの年間電子入居申込数113万件から割合を推計

（※4）出典：リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社「これからの賃貸住宅市場はどう変わる？2025年のトレンド分析」

https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/lmc_releace_20250227.pdf(https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/lmc_releace_20250227.pdf)

（※5）2026年3月末時点



◆ 長太郎不動産 概要

社名：株式会社長太郎不動産

代表者：代表取締役 浅沼 永吾

URL：https://www.choutarou.co.jp/

本社：東京都板橋区成増3-23-5

設立：1973年2月

事業内容：

・不動産売買、仲介、企画、開発

・アパート、マンション、テナントビル、集金集計などを含む総合的な管理業務、駐車場等の入居者募集から入居者選定

・特定優良賃貸住宅の指定法人(東京都、埼玉県)資格による管理業務

・アパート、マンション等の建物維持管理業務

・資産運用計画、土地有効利用伴うビル・アパート・マンション・駐車場等の企画、設計、施工、監理

・リフォーム、ハウスクリーニング業務

・損害保険代理業務

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約113万件・電子契約件数は年間約43万件（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,292万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2025年4月1日～2026年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 植松 隆

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営



