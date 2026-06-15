LINEマーケティングのAIエージェント「Lumo（ルモ）」、2026年6月15日に正式リリース

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社（本社：東京都千代田区、代表社員 CEO：川野忍）は、LINEマーケティングのAIエージェント「Lumo（ルモ）」を、2026年6月15日に正式リリースいたします。同日、サービスサイト「lumo.cx(https://www.lumo.cx/)」も公開し、Freeプランからどなたでもご利用いただけるようになります。

「LINEマーケティングはLumoにまるっとおまかせ」 をコンセプトに、目標設定から施策立案、配信、分析、改善提案、お客さま対応までをAIが支援。企業は日々の運用負荷を減らしながら、より本質的な顧客理解とコミュニケーションに集中できるようになります。

正式版では、独自の「GOALSモデル」で動くマーケティングエージェントと、LINE上でお客さま対応を支援するカスタマーエージェントの2つのAIエージェント体制を構築しました。さらに、新たにKlaviyo連携にも対応し、顧客データを活用したLINEマーケティングをより幅広い事業者が実践できる環境を提供します。

Lumo正式版の主な特徴

料金プラン

- GOALSモデルの導入GOALSモデルは、目標を設定すると、AIがマーケティング施策の計画、配信内容・セグメントの設計、実行、分析、改善提案までを継続的に支援する、Lumo独自のマーケティング自動化フレームワークです。人の確認・承認を挟みながら運用できるため、現場の判断を活かしつつ、LINEマーケティングのPDCAを高速化できます。- 2つのAIエージェント体制Lumoは、管理画面で動作し、配信の企画・作成・分析・目標管理を担う「マーケティングエージェント」と、LINE上で24時間お客さま対応を担う「カスタマーエージェント」の2つのAIエージェントを提供します。マーケティングエージェントは、LINE配信の企画、セグメント設計、配信文面の作成、目標管理、効果分析、改善提案を支援します。カスタマーエージェントは、LINE公式アカウント上での商品やサービスに関する問い合わせ対応、購入前後のコミュニケーションなどを支援し、顧客体験の向上に貢献します。- Klaviyo連携の追加正式版では、新たにKlaviyo連携に対応します。Klaviyoに蓄積された顧客データやマーケティング施策をLINE接点まで拡張できるようになり、メールやSMSと連動した顧客コミュニケーションを設計できます。- 有料プランの提供開始Starter月額5,000円、Business月額54,000円、Enterprise月額108,000円の3つの有料プランを用意し、事業規模に応じてご利用いただけます。Freeプランは引き続き無料でご利用いただけます。- LINEヤフー・HubSpot認定パートナーとして提供リトルヘルプ・エージェンシーは、LINEヤフー認定テクノロジーパートナー（Advanced）、HubSpot認定テクノロジーパートナー（Rising）として、引き続き両プラットフォームとの公式な連携体制でサービスを提供します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/66141/table/19_1_0310347e5142eb1b8cc64c6b041922d8.jpg?v=202606151151 ]

Freeプランは継続的に無料でご利用いただけます。有料プランでは、LINEマーケティングの企画、配信、分析、お客さま対応を24時間自律的に行う「AIエージェントの利用ライセンス」を事業規模に応じた月額固定料金でご利用いただけます。

Lumoのネーミングの由来

「Lumo（ルモ）」は、エスペラント語で「光」を意味します。小さな子どもが語った「人と人の心がつながる瞬間を宇宙から見ると、ピカッと光って見える」というイメージがこの名前の原点です。「心がつながる光の瞬間を作るプロダクトを生み出す」という願いを込めています。

今後のロードマップ

代表メッセージ

- LITTLE HELP CONNECTをご利用のお客さまのLumoへの移行当社が2019年より提供してきたLINE連携ツール「LITTLE HELP CONNECT」をご利用中のお客さまについては、2026年内を目処にLumoへの順次移行を進めてまいります。対象となる約250社のお客さまには、弊社担当者より具体的な移行時期をご案内します。お客さまご自身による特別な作業は原則として不要です。個別のご事情がある場合には、別途ご相談を承ります。- 2つのAIエージェントの継続的な進化マーケティングエージェントとカスタマーエージェントの機能を継続的に磨き込み、企業ごとの事業特性、顧客データ、施策履歴をより深く理解した提案・実行支援ができるよう進化させていきます。- コンテキストエンジニアリングの深化Lumoでは、企業ごとの事業情報、商品情報、顧客データ、過去の施策履歴をAIが適切に理解し、より精度の高い提案・支援を行うためのコンテキストエンジニアリングを重視しています。今後も、企業ごとの文脈をAIが深く理解し、現場に寄り添ったマーケティング支援を実現するための技術開発を進めてまいります。

2019年から6年間、250社を超えるお客さまに支えられてきたLITTLE HELP CONNECTを、LINEマーケティングのAIエージェント「Lumo（ルモ）」としてゼロから設計・構築し直しました。これまで培ってきたLINE連携、CRM連携、顧客コミュニケーションの知見をもとに、AIエージェントを前提として設計した新しいプロダクトです。



人は、実現したいビジョンやお客さまへの想いを語る。AIは、その意図を理解し、日々の細かな設定や施策運用を支援する。Lumoを通じて、企業の皆さまがより本質的な顧客理解と関係づくりに集中できる未来を実現してまいります。

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社

代表社員 CEO 川野忍

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社について

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社は、東京を拠点とするソフトウェア会社です。「テクノロジーで企業と人の心をつなぐ」をミッションに、LINEマーケティングのAIエージェント「Lumo（ルモ）」を開発・提供しています。

製品情報・無料トライアル：https://www.lumo.cx/

お問い合わせ先

リトルヘルプ・エージェンシー合同会社

広報担当：角町明里

Email：press@littlehelp.co.jp

商標について

「Lumo」はリトルヘルプ・エージェンシー合同会社の登録商標です。（登録商標第2025-002974号）

記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。HubSpot、Shopify、Klaviyo、LINEは各社の商標です。