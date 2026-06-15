【木村屋總本店】＜新商品＞7月1日から、夏に嬉しいこだわりの塩を使った商品が登場！能登の塩を使用した「塩あんぱん」発売

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2026年7月1日(水)から、夏の暑さを乗り切るための「塩」をテーマにした新作パンや、本格的な夏にぴったりの「冷やしておいしい」シリーズなど、全7種類の新商品を関東近郊のスーパーおよび小売店にて発売いたします。

能登の塩を使用した程よい塩気の粒あんに、爽やかなしそふりかけを合わせた「塩あんぱん」をはじめ、バターのまろやかさとフランスのロレーヌ岩塩が絶妙にマッチした「ジャンボむしケーキ 塩バター」、あんに宮古島の塩を使った「どらやき 塩あん」など、本格的な夏の暑さを乗り切るための“塩フレーバー”や、暑い日に“冷やしておいしい”涼やかなラインナップをお届けいたします。

■キムラヤのパン：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ws)

今年は“能登の塩”を使用！塩気の強さと旨味のバランス

■塩あんぱん

塩あんぱん

能登の塩を使用した程よい塩気の粒あんを酒種配合生地で包み、爽やかな香りの新挽き入りしそふりかけをトッピングしました。

価格：172円(税込)

■能登の塩を使用した背景

2024年の能登半島地震、そして同年の豪雨という「二重被災」を乗り越え、ボランティアや地域の人々の手によって力強く生産が再開された能登の伝統的な塩作り。困難に立ち向かい守り抜かれた「能登の塩」が持つ、味わいと伝統の重みに深く共鳴し、今回の採用に至りました。旨みがありつつ強めな塩気が、小豆本来の風味を引き立てます。

【夏限定】冷やしてもおいしい！ひんやりスイーツパン

ジャンボむしケーキ 塩バター

■ジャンボむしケーキ 塩バター

まろやかなコクと塩気が合わさった、甘じょっぱい味わいのしっとり口溶けのよいむしケーキです。（フランス・ロレーヌ岩塩使用）

価格：172円(税込)

ジャンボむしケーキ 北海道メロン

■ジャンボむしケーキ 北海道メロン

完熟したメロンの濃厚な甘い香りと味わいのしっとり口溶けのよいむしケーキです。

（北海道産完熟らいでんメロンのピューレ使用）

価格：172円(税込)

しっとりレモンパン

■しっとりレモンパン

明るい黄色のしっとり生地でクリームを包んだ、冷やしてもおいしいレモンパンです。（クリームに瀬戸内レモンのピューレ使用）

価格：172円(税込)

「冷やしておいしい」マークが目印！

これから迎える暑い季節に、よりさっぱりと美味しく楽しんでいただけるよう、6月よりパッケージに「冷やしておいしいマーク」を表示いたします。むしケーキは常温では「しっとり、ふんわり」とした食感が特徴ですが、冷蔵庫や冷凍庫で冷やすことで、ひんやりスイーツとしてお楽しみいただけます。

その他 7月新商品ラインナップ

どらやき 塩あん

■どらやき 塩あん

しっとりとしたこだわりのどらやき生地で、塩気を効かせた甘じょっぱい塩あんを挟みました。（あんに宮古島の塩使用）

価格：118円(税込)

Wサラダパン たまご＆ツナ

■Wサラダパン たまご＆ツナ

まろやかなたまごサラダと旨みのあるツナサラダ。みんなが大好きな”定番”の組み合わせをのせて焼き上げました。

食べ分け、食べ合わせ、味変で最後まで飽きずに楽しめます。

価格：172円(税込)

旨い！焼きカレーパン

■旨い！焼きカレーパン

旨みがありつつも、あと引く辛さのカレーを包んで焼き上げました。

価格：172円(税込)

販売概要

発売日：2026年7月1日(水)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry