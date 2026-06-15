【Bカートアプリストア】「使った人の声」を届ける、Bカート専用のレビュー・クチコミアプリ『Bカートレビュー』がアプリストアに登場

株式会社Dai

受発注・請求・営業のDX推進を支援するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』を提供する株式会社Dai（ダイ）（京都市中京区、代表取締役：木脇 和政）は、株式会社Craval（クラバル）（東京都新宿区、代表：加藤 耀介）が提供するBカート専用設計のレビュー・口コミアプリ『Bカートレビュー』を、『Bカートアプリストア』にて掲載開始したことをお知らせいたします。

今回公開された『Bカートレビュー』を利用することで、『Bカート』の商品ページにレビューウィジェットをワンクリックで設置し、購入者からのレビューを自動で収集することが可能になります。商品ページに実際の購入者の声を掲載することで、商品の説得力を高め、購入率の向上に貢献します。

▼ Bカートアプリストア ： https://app.bcart.jp/(https://app.bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615)

▼ 『Bカートレビュー』アプリストアページ ： https://app.bcart.jp/apps/76(https://app.bcart.jp/apps/76?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615)

『Bカートレビュー』の主な機能

■ ワンクリック自動設置

管理画面のボタン操作だけで、全商品ページにレビューウィジェットを反映できます。HTML編集やJSタグの貼り付けは不要です。

■ 無制限のレビュー収集

レビュー件数・商品数の上限はありません。

■ 購入確認バッジ

『Bカート』の注文データと自動連携し、実際に商品を購入したユーザーのレビューには「購入確認済み」バッジを表示できます。

■ 承認管理

投稿されたレビューを管理画面で確認してから公開する「手動承認」モードと、投稿後すぐに公開する「自動承認」モードを選択できます。

■ ショップ返信

投稿されたレビューに対して、ショップから返信を投稿できます。ネガティブな声にも誠実に対応している姿勢を見せられます。

■ 画像つきレビュー

1件のレビューにつき、最大3枚まで画像を添付できます。実使用シーンが見えることで、商品ページの信頼性を高めます。

■ 多層的なスパム対策

Honeypot、レート制限、Cloudflare Turnstile、Origin検証により、不正投稿をブロックします。

■ SEO構造化データ

レビュー情報をschema.orgのReview形式で出力し、検索結果に星評価スニペットを表示します。

■ CSVエクスポート

蓄積したレビューデータを、必要なタイミングでCSV形式でエクスポートできます。

■ 無料お試し

クレジットカード登録不要で、累計3件のレビュー表示まで無料でお試しいただけます。有料プランは月額4,980円（年払い時）から、追加課金やオプション料金は一切ありません。

▼『Bカートレビュー』に関する詳しい情報はこちら

https://review.craval.jp/lp/

▼『Bカートレビュー』に関するお問合せフォーム

https://review.craval.jp/contact

株式会社Cravalとは

株式会社Cravalは、「AI Built into Everything」をテーマに、BtoB EC事業者の事業成長の支援及びAIを活用した受託開発を行う会社です。Bカートをはじめとする各種ECプラットフォーム上でのサイト構築・運用支援、受発注DXに関する情報メディアの運営、現場の課題から逆算したアプリ開発を行っています。

会社名 ：株式会社Craval（クラバル）

所在地 ：東京都新宿区高田馬場2-14-28 青木ビル2F

代表者 ：代表取締役 加藤 耀介

設立 ：2022年11月18日

事業内容 ：BtoB EC構築・運用支援／受発注DXメディア運営／プラットフォーム系アプリ開発／AI受託開発

URL ：https://craval.jp/

『Bカート』とは

『Bカート』( https://bcart.jp/(https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615) )は受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして導入実績2500社超、延べ135万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。また本格的なBtoB EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。

『Bカート』について詳しく見る :https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615