【吉積情報株式会社】徳島県庁における「Google Workspace」導入事例を掲載いたしました

吉積情報株式会社

（左から）徳島県庁 情報政策課

係長 / 阿利 政徳 様

主任主事 / 櫛田 佳那 様

主事 / 藤本 和伶 様

副課長 / 濱 誠司 様

吉積情報株式会社 ビジネスソリューション部 デプロイチーム

アシスタントマネージャー / 吉池 紀幸

マネージャー / 赤谷 司

Google Workspace のプレミア パートナー（Co-sell＆Services）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田晴通、以下「吉積情報」）は、徳島県庁（所在地：徳島県徳島市万代町 1 丁目 1 番地、徳島県知事：後藤田 正純）における約 5,000 名の職員を対象とした Google Workspace および生成 AI 「Gemini」の導入を支援したことをお知らせします。

■ 導入の概要

徳島県は、近年、県民サービスの向上や多様な働き方の実現に向けた庁内 DX（デジタルトランスフォーメーション） を推進しています 。その一環として入札を経て Google Workspace が採択され、約 5,000 名の職員が利用する新たなコミュニケーション基盤として運用が開始されました。

■ 主な活用実態と定着の成果

- 生成 AI 「Gemini」の活用：特別なスキルを必要としない手軽さと回答精度の高さから、現場へ急速に定着し、アクティブユーザー率は 75% に達しています。業務のあらゆる場面で活用が広がっており、従来の議事録作成といった部分的な効率化に留まらない生産性向上の手応えを得ています 。- 職員による自発的なアプリ開発：Google Apps Script や Gemini 、Gem などを活用し、職員が自発的に業務効率化を進める動きが活発化しています。- アプリ共有カタログの構築：庁内ポータルサイト上に、作成したアプリを登録・閲覧できる「アプリ共有カタログ」が構築されました 。ここには、PDF 結合・編集アプリや、Gmail への eml ファイルインポートアプリなど、日々の業務を補完・効率化する多種多様なツールが登録され、共有されています。

■ 吉積情報による支援内容

吉積情報株式会社は、新しい環境への移行に伴う職員の心理的ハードルを下げるため、全 4 回の研修を実施しました。

■ 徳島県庁 ご担当者様のコメント

今後は、複数人での共同編集やオンライン完結、ペーパーレスといった、Google Workspace が持つ革新的な設計思想や強みを職員一人ひとりが正しく理解し、その前提に合わせて仕事の進め方自体を見直していくことが必要だと考えます。単なるツールの入れ替えに終わらせず、Google Workspace の世界観に適合するよう自ら働き方を変革していくことが、本当の意味での DX を前進させる鍵になるのではないでしょうか。





■ 導入事例の詳細について

https://www.yoshidumi.co.jp/work/pref-tokushima(https://www.yoshidumi.co.jp/work/pref-tokushima)





■ 徳島県庁について

所在地：徳島県徳島市万代町 1 丁目 1 番地

徳島県知事：後藤田 正純

ウェブサイト：https://www.pref.tokushima.lg.jp/

事業内容：四国地方の東部に位置し、海・山・川の豊かな自然環境と「阿波おどり」をはじめとする独自の伝統文化を有する地方公共団体です。近年は、県民サービスの抜本的な向上や多様な働き方の実現に向けた庁内 DX を積極的に推進しており、最新のクラウドツールや生成AIを活用した業務改革に取り組んでいます。





■ 吉積情報株式会社について

本社：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表取締役：秋田 晴通

ウェブサイト：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミア パートナー（Co-sell＆Services）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact

- Google Workspace、Gemini、Google ドライブ、Google Apps Script、Gem は Google LLC の商標です。- Cmosy は吉積情報株式会社の登録商標です。