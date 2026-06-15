【JAF愛媛】愛媛県総合科学博物館「科博レストラン」（愛媛県新居浜市）で飲食された方のみ！JAFスマートフォンアプリクーポンでミニソフトをプレゼント♪

一般社団法人 日本自動車連盟イメージ

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）愛媛支部（支部長 松田卓恵）は、2026年6月17日（水）～9月30日（水）の期間中、愛媛県総合科学博物館「科博レストラン」で飲食をされた方へミニソフト1個進呈のJAF会員優待サービスを実施します。雨の多い梅雨シーズンや夏休みの自由研究に最適なプラネタリウムや科学展示とともに、お食事やミニソフトもお楽しみください。

詳細は下記をご覧ください。

愛媛県総合科学博物館外観

愛媛県新居浜市にある愛媛県総合科学博物館は、体験型の科学館で、自然や宇宙、産業まで幅広い科学を学ぶことができます。世界最大級のプラネタリウム、直径約30mの巨大ドームで、まるで宇宙空間に入り込んだような迫力を体験してみませんか。

「科博レストラン」

「科博レストラン」は愛媛県総合科学博物館内にあるレストランで、見学の合間のランチや休憩にぴったりの施設です。レストランおすすめのせんざんき定食をはじめ、カレーライスやラーメンなど、多彩なメニューとともにミニソフトもぜひお楽しみください。

JAFスマートフォンアプリクーポン企画

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7183_1_ba098ad6948d87e793c582d40b02fd7f.jpg?v=202606151151 ]

▼詳細は「JAF愛媛 ご当地情報」を検索、または下記よりご確認ください。

詳細はこちら :https://jaf.link/3Qfo5WP

JAFスマートフォンアプリとは

JAFスマートフォンアプリは、JAF会員向けの公式アプリで、デジタル会員証、ロードサービス救援要請、会員優待施設の検索とクーポン利用、イベント情報などをスマートフォンで利用できる便利なツールです。会員番号でログインすると、GPSにより現在地付近の優待施設を検索できるほか、トラブル時には迅速にロードサービスを手配し、到着予定時間の確認ができるなどスマートフォンひとつで会員サービスを利用することができます。

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ダウンロードはこちら :http://jaf.or.jp/common/app