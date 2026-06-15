ウィルゲート、AI×SEOツール「TACT SEO」に「リライトお知らせ機能」を追加！ 順位上昇が見込める記事を自動判別し、放置されがちな既存記事の成果最大化を後押し

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）が提供するAI×SEOツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」は、登録した対策キーワードの順位状況をもとに、既存記事をリライトすることにより順位上昇が見込める記事を通知する『リライトお知らせ機能』を新たに追加し、提供を開始いたしました。

■機能リリースの背景と詳細

◯ポイント1：GoogleアップデートやAI時代における「定期的なリライト」の重要性



オウンドメディアの運用において、元々は検索上位を獲得し、コンバージョン（CV）を生み出していた記事であっても、時間の経過とともに成果が衰退してしまうケースは少なくありません。近年の頻繁なGoogleコアアップデートや、検索エンジンのAI化、競合環境の変化、そして時代のトレンドに応じた情報の陳腐化などにより、コンテンツは常にチューニングを求められます。Webサイト全体の成果を維持・向上させるためには、適切なタイミングでの「リライト」が不可欠となっています。

◯ポイント2：増え続ける過去記事の管理・選定における「手動の限界」

しかし、毎月新規記事を公開し続け、過去のストック記事が増えれば増えるほど、それらすべての順位推移やアクセス状況をSEO担当者が手動で追い続けることは現実的ではありません。「どの記事を、いつリライトすべきか」という判断には膨大な分析工数がかかり、リソース不足に悩むマーケターにとって大きな足かせとなっていました。その結果、リライトのタイミングを逃してしまったり、効果の薄い記事に無駄な工数を割いてしまうといった課題が生じていました。

◯ポイント3：上記課題を解決する「リライトお知らせ機能」でスムーズな施策判断を可能に



このような背景から、TACT SEOは既存の「記事管理機能」の拡張として、リライトによって順位上昇（上位表示）が見込める記事をシステムが自動で判別し、画面上にお知らせする機能を開発いたしました。ツールを開くだけでリライト対象記事が直感的に明確になるため、どの記事から優先して着手すべきか調査・判断するための工数を削減できます。また、既存記事の状況によってはリライトよりも新規記事としての書き直しが適切なケースもあるため、新規施策もお知らせ対象に含めています。本機能は追加料金なしで、すべてのプランのユーザー様にご利用いただけます。

■期待効果

本機能の導入により、以下の効果が期待できます。

・優先度判断の効率化による工数削減：リライトや新規作成の適切なタイミングをシステムが自動で判断するため、分析や施策選定にかかる時間を大幅に削減できます。

・成果創出までのリードタイム短縮：適切なタイミングで最適な施策（リライト・新規作成）を実施できるため、順位上昇や上位表示を達成するまでのスピードが向上します。

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ10,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

※以下はTACT SEO全体の導入事例です。

・【事例1】検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内達成｜株式会社内田洋行ITソリューションズ様

食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入。

＜成果＞

・検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内

・オーガニック流入が大幅増加

・自走できるデジタルマーケティングチームの確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・【事例2】問い合わせが10倍以上に―イベント機材レンタル事業者の躍進｜有限会社グローバルステージ様

イベント機材のレンタル事業を手がける同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、スピーディーに成果を創出。

＜成果＞

・軒並み検索トップを獲得

・問い合わせ数が10倍以上に増加

・短期間での成果創出を実現

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・【事例3】成約件数とリードの質が大幅アップ｜株式会社イー・コミュニケーションズ様

教育・検定試験事業を手がける同社は、「TACT SEO」のAI機能を駆使して内製化を推進。

＜成果＞

・成約件数が大幅にアップ

・リードの質が向上

・SEOの内製化体制を確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )