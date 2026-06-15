TVアニメ『鬼の花嫁』7月4日(土)24:30～放送開始！オープニングテーマはClariS、エンディングテーマは山崎育三郎が担当

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)が発刊する、シリーズ累計発行部数約650万部を突破した『鬼の花嫁』について、TVアニメの放送・先行配信が最速7月4日(土) 24:30～開始いたします。また、キービジュアル、主題歌音源を使用した本PVが初公開となり、オープニングテーマはClariSの「ヒトコト」、エンディングテーマは山崎育三郎の「心星」に決定いたしました。放送開始を目前に控えた、原作著者・クレハ、漫画・富樫じゅん、原作装画・白谷ゆうからのコメントも必読です。今後の最新情報は、アニメ公式サイト・公式SNSで紹介してまいりますので、是非ともご注目ください。

◆鬼の花嫁特設サイト：https://novema.jp/article/oninohanayome

TVアニメ『鬼の花嫁』本PV公開！

オープニングテーマ・エンディングテーマの音源が初解禁となる本PVを公開いたしました。オープニングテーマはClariSの「ヒトコト」、エンディングテーマは山崎育三郎の「心星」となります。また、放送・先行配信が最速7月4日(土) 24:30～より開始となります。

◆本PVはこちら https://youtu.be/1hYWc5MCIPk(https://youtu.be/1hYWc5MCIPk)

主題歌情報解禁！アーティストコメントも到着！

▲本PVはこちらからもアクセスできます

【オープニングテーマ：ClariS「ヒトコト」】

ClariS コメント

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』のオープニングテーマを務めさせていただくClariSです！

あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです。

現在公開中のPVからも「鬼の花嫁」の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです。

「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。

私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます。

【エンディングテーマ：山崎育三郎「心星」】

山崎育三郎 コメント

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』の主題歌を担当させていただけることを大変光栄に思います。

作品が持つ、切なさの中にある強さや、“愛すること”の美しさに強く心を動かされました。

登場人物たちの宿命や想いがより鮮明に伝わってきて、楽曲「心星」がこの作品の世界に

寄り添えることを嬉しく感じています。アニメをご覧になる皆様の心に、楽曲とともに深く残る

作品になれば幸いです。

▽6月24日（水）より楽曲配信開始！

山崎育三郎「心星」 https://smar.lnk.to/iDiY4S

アニメ放送を記念し、原作チームからのコメントが到着！

TVアニメ『鬼の花嫁』放送を目前に控え、原作のクレハ先生、漫画を手掛ける富樫じゅん先生、原作小説の装画を担当する白谷先生よりコメントが到着いたしました。

原作・クレハ（スターツ出版文庫）

アニメ放送開始まで三週間となりました。

アニメ化のお話を聞いた時はまだまだ先だと思っていたのにあっという間に時が経ち、カレンダーを確認するたびにドキドキ緊張してしまいます。

OP曲もED曲も、『鬼の花嫁』の和風ファンタジーの世界観を柚子視点と玲夜視点で連想させる素敵なものを作ってくださいました。

一話先行上映会も決まり、皆様に届く日がとても楽しみです。これからも『鬼の花嫁』をよろしくお願いいたします。

漫画・富樫じゅん（スターツ出版「noicomi」連載）

いよいよTVアニメ『鬼の花嫁』の放送が始まります！

OPテーマはClariSさん。透明感あふれる歌声と美しいハーモニーで柚子の想いを彩ります。

EDテーマは山崎育三郎さん。玲夜の切なくも一途な愛情を優しく歌い上げてくださっています。

柚子と玲夜が紡ぐ運命の恋が、美しい映像と音楽によって鮮やかに動き出します。

ときめきも切なさもたっぷり詰まったTVアニメ『鬼の花嫁』を、ぜひ楽しみにお待ちください。

私も皆さまと一緒に放送を迎えられることを、とても嬉しく思っています。

原作装画・白谷ゆう

『鬼の花嫁』アニメ化おめでとうございます！！

放送日が近づき、魂が吹き込まれたキャラクター達がもうすぐ見られるのだなと嬉しさで胸がいっぱいです！

そして、たくさんの方々に愛される作品に携わらせていただけた幸せを日々噛み締めております。

応援してくださった読者様、関係者様に心から感謝申し上げます。

ファンの1人として、皆様と一緒に柚子と玲夜を見守りたいと思います！

この作品がもっともっと愛されることを願っております。

TVアニメ『鬼の花嫁』第1話先行上映会 先行抽選販売受付中！【6月21日(日)23:59まで】

7月4日からの放送に先駆けて第1話をお楽しみいただけます。メインキャストによるトークショーもございますので、ぜひ奮ってご参加ください。

【TVアニメ『鬼の花嫁』第1話先行上映会 概要】

日時：6月29日（月）１.18:00の回上映後 | ２.19:30の回上映前

場所：新宿バルト9

キャスト：早見沙織、梅原裕一郎、石見舞菜香、逢坂良太

料金：2,500円（税込） ※来場者特典付き（子鬼〈ソウ＆アオ〉丸型うちわ）

お申込みはこちら https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2668649

TVアニメ『鬼の花嫁』作品基本情報

(C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

◆放送情報

2026年7月4日（土）より放送＆先行配信開始

【放送情報】

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ：7月4日より毎週土曜24:30～

CBCテレビ：7月6日より毎週月曜26:15～

読売テレビ：7月6日より毎週月曜26:29～

福岡放送：7月7日より毎週火曜25:59～

静岡放送：7月8日より毎週水曜26:28～

広島テレビ：7月8日より毎週水曜25:59～

HTB北海道テレビ：７月９日より毎週木曜25:55～

東北放送：7月9日より毎週木曜25:40～

RSK山陽放送：7月9日より毎週木曜24:56～

AT-X：7月10日より毎週金曜21：00～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。

【先行配信情報】

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて

7月4日(土)より毎週土曜24:30～地上波同時・最速配信！

その他プラットフォームでも順次配信開始

◆スタッフ ※下線箇所：6/14(日)18時解禁情報

原作：クレハ（スターツ出版文庫）

漫画：富樫じゅん（スターツ出版「noicomi」連載）

原作装画：白谷ゆう

監督：大宮一仁

シリーズ構成：鎌倉由実

メインキャラクターデザイン：田中日香里

キャラクターデザイン：重國浩子

美術監督・美術設定：MAI MAI

色彩設計：柴田亜紀子

撮影監督：石塚知義

編集：伊藤潤一

音楽：横山 克

音響監督：若林和弘

音響制作：楽音舎

制作：Colored Pencil Animation Japan

◆キャスト

東雲柚子：早見沙織

鬼龍院玲夜：梅原裕一郎

東雲花梨：石見舞菜香

狐月瑶太：逢坂良太

透子：千本木彩花

猫田東吉：花江夏樹

荒鬼高道：坂 泰斗

鬼山桜河：島崎信長

鬼山桜子：遠藤 綾

ソウ：寺澤百花

アオ：小橋美憂

◆主題歌

オープニングテーマ：ClariS「ヒトコト」（SACRA MUSIC）

エンディングテーマ：山崎育三郎「心星」（Sony Music Labels Inc.）

◆公式サイト・SNS

公式サイト：https://onihana-anime.com/

公式X：https://x.com/onihana_anime（@onihana_anime）

公式推奨ハッシュタグ：#鬼の花嫁

※画像をご使用の際は、右記コピーライト表記の記載をお願い致します※ (C)クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

「鬼の花嫁」シリーズ（スターツ出版 刊） ～累計発行部数650万部突破～

＜特設サイトはこちら＞https://novema.jp/article/oninohanayome(https://novema.jp/article/oninohanayome)

【イントロダクション】

─「花嫁」という名の「運命」を、あなたは信じますか？─

2020年より刊行され、多くの読者から支持されたクレハ著による小説を原作とし、2021年より電子雑誌「noicomi」にて富樫じゅん作画によるコミカライズがスタート。

魅力的なキャラクターと、心をときめきで満たす胸キュンストーリーは

「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女マンガ編で2年連続1位を獲得、

「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」では大賞を受賞など数多のランキングを席巻。

その勢いは留まることなく『鬼の花嫁』シリーズの累計発行部数は650万部を突破し、

大人気作品へと駆け上がっている。

そんな女性に愛される「あやかし×和風シンデレラストーリー」が待望のアニメ化！

【あらすじ】

人間と“あやかし”が共生する日本──。

優れた能力と容姿を持つ“あやかし”は日本の中核を担っていた。

そんな絶大な権力を持つ“あやかし”は本能で運命の「花嫁」を見つけることができ、

その「花嫁」に選ばれることは女性の憧れであり、名誉なことだった。

平凡な高校生・東雲柚子は、妖狐の花嫁である妹・花梨と比較され、家族にないがしろにされながら育ってきた。

ついに心が破れた日、柚子は偶然、類まれなる美貌を持つひとりの男性と出会う。

「見つけた、俺の花嫁」

彼の名は鬼龍院玲夜、“あやかし”の頂点に立つ鬼だった。

──この出会いから、柚子の運命が大きく動きだす。

◆アニメに関するお問い合わせ：株式会社アニプレックス 第1プロデュースグループ 宣伝部

吉開彩花（ayaka.yoshigai@aniplex.jp）/山本沙耶香（sayaka.yamamoto@aniplex.jp）/

久能花恋（karen.kuno@aniplex.jp）/【TEL】03-5211-7557【FAX】03-5211-7570

◆原作に関するお問い合わせ：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2179-361bb4276c8159f684078bd4e571c03e.pdf