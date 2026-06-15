あかり保証が関西みらい銀行と業務提携し、高齢者等終身サポート・身元保証サービスを提供

株式会社あかり保証

株式会社あかり保証（本社：大阪府大阪市、代表取締役：清水勇希、以下あかり保証）は、株式会社関西みらい銀行（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：原藤省吾、以下関西みらい銀行）との間で、高齢者等終身サポート（身元保証）分野における連携強化を目的として、業務提携契約を締結いたしました。

■締結の背景・本提携により実現を目指すこと

近年、単身高齢者は全国で900万人を超え、頼れる家族がいない方の増加に伴い、入院・介護施設入所時に必要となる身元保証や、死後事務、財産管理等に関する支援ニーズが急速に高まっています。

一方で、高齢者本人やそのご家族にとって、「どこに相談すればよいかわからない」「信頼できる支援先を見つけにくい」といった課題も存在しています。

こうした社会的課題を踏まえ、地域金融機関としてお客様の課題解決に取り組む関西みらい銀行と、高齢者終身サポート事業を展開するあかり保証が連携することで、安心して老後を迎えられる支援体制の構築を目指し、本提携に至りました。

本提携により、関西みらい銀行のお客様に対し、あかり保証が提供する身元保証サービス、死後事務サービス、日常生活支援サービス等をご案内できる体制を構築します。

これにより、「高齢者やそのご家族の不安軽減」、「金融と生活支援の一体的なサポート」

を目指していきます。

今後も、超高齢社会における社会課題の解決に向け、地域に根差した安心・信頼できるサービスを提供いたします。

■代表取締役・弁護士清水勇希のコメント

この度、関西みらい銀行さまと、業務提携契約を締結させていただくこととなりました。

関西みらい銀行さまは、お客さまの信頼に応える姿勢のもと、関西を中心とした地域住民に寄り添い、地域社会に多大なる貢献をされています。その身近で頼りになる関西みらい銀行さまとともに、いっそうの安心・安全の暮らしを地域のみなさまへお届けしていきます。

当社は、今後も金融機関さまとの提携を拡大し、高齢者等終身サポート・身元保証サービスを全国に展開することで、皆様の「不安」を「安心」に変え、全ての人に「つながり」を届けていきたいと思います。

■終身サポート（身元保証サービス）とは

身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

終身サポート（身元保証サービス）とは、身元保証、病院・施設の入居のサポート、具体的には、ご家族の代わりに入院・入居時に保証人になったりするだけでなく、ご家族の代わりに定期的に連絡をとり、健康状況等の確認、そして、ご家族の代わりにお亡くなりになった後の葬儀や納骨手続き、行政手続きまで行います。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者の方- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）

よくあるお悩み：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

あかり保証は、弁護士・司法書士といった法律の専門家、看護師・ケアマネジャーといった医療・介護の専門家による安心と信頼のサービス提供を行っています。

介護・医療に精通した弁護士・司法書士が中心となり、債務の保証、死後事務手続きなど、高齢者一人ひとりのニーズに応じた包括的で高品質なサポートを提供しています。加えて、看護師・ケアマネジャー等の医療・介護の専門家とともに、緊急時の駆け付け等、お客様に充実した生活支援サービスを提供しています。

また、厚生労働省などが策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守するだけでなく、身元保証業界初の全国規模の業界団体「全国高齢者等終身サポート事業者協会」の設立幹事会社を務め、サービス内容や料金の透明化、弁護士等の専門家からの契約時の重要事項説明を徹底するなど、適正な事業運営に努めています。

我々、あかり保証は、安心・信頼できる終活支援サービス・身元保証サービスの提供を通して、全ての高齢者の方が安心して老後を過ごせる社会の実現を目指してまいります。

■会社概要

社名：株式会社あかり保証

所在地：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

代表者：代表取締役 清水勇希

資本金：1億円（準備金を含む）

創業：2024年7月8日

事業概要：

弁護士・司法書士・看護師・ケアマネジャー等の信頼ある専門家集団とともに、国が定めるガイドラインを遵守し、身元保証サービス（債務の保証、緊急時対応、身柄の引き取り等）「あかり保証」を提供

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/156029