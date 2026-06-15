建設現場DX推進に向けた外部サービス連携基盤を構築

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」および技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」と外部サービスをシームレスに連携する新たなサービス基盤を構築し、3社と技術検証を含む連携契約を締結しました。今後は各社との技術検証・試行を経て、連携サービスの本格展開を順次進める予定です。

課題と背景

建設現場のDX推進が業界全体で求められる中、現場で実際に作業を担う協力会社の技能者、とりわけ職長（※1）によるITツール活用が欠かせない要素となっています。しかしながら、現状では以下のような課題が現場のDX推進を妨げていました。

元請会社の職員側の課題

新規入場する技能者に対して、利用するITツールごとにアカウントを発行し、現場（プロジェクト）への招待作業を行う必要があり、管理・運用が大きな負担となっていました。

技能者（職長）側の課題

現場で使用するツールが複数にわたる場合、ツールごとに異なるID・パスワードを登録・管理しなければならず、「ログインできない」「使い方がわからない」といった小さなつまずきが積み重なり、ITツールそのものへの抵抗感を生む原因となっていました。現場作業で多忙な技能者にとって、こうした日常的なハードルがDX推進の大きな障壁となっていました。

外部サービス連携基盤の概要

エムシーディースリーは、上記の課題を解決するため、Myグリーンサイトを起点とした外部サービス連携基盤を構築しました。建設サイト・シリーズが保有する280万人超の技能者データを活用し、技能者一人ひとりにユーザーIDを自動発行する仕組みを基盤として、外部のITサービスとのシームレスな連携を実現します。

主な機能・特徴

- シームレスな現場参加技能者はMyグリーンサイトから連携先サービスへ遷移するだけで、連携先サービス内の現場（プロジェクト）に自動で参加できます。元請会社の職員による個別の招待作業は不要となります（特許出願中）。- シングルサインオン（SSO）によるログイン建設サイト・シリーズのユーザーIDで連携先サービスにシングルサインオン（SSO）（※２）でログインできるため、サービスごとにID・パスワードを管理する必要がなくなります。- グリーンサイトのデータを活用した自動ID発行建設サイト・シリーズのラインナップのひとつである労務安全書類の作成サービス「グリーンサイト」に登録された280万人超の技能者データを活用し、Myグリーンサイト上でユーザーIDを自動発行します。技能者は新たなアカウント登録の手間なく、連携サービスをすぐに利用開始できます。上記の機能により、元請会社の職員・技能者（職長）双方の業務負荷を軽減し、建設現場のDX推進を支援します。

注意事項

各連携サービスにおいて、すべての機能への対応を保証するものではありません。

連携パートナーと今後のスケジュール

エムシーディースリーは、本基盤の構築にあたり、以下の3社と技術検証を含む連携に向けた契約を締結しました。この他にも、パートナー企業との連携契約準備を順次進めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58133/table/95_1_69ee77803f0cf9d9803afdb5652881ae.jpg?v=202606151151 ]

※企業名 五十音順※各サービスの概要・詳細につきましては、提供元各社のウェブサイトをご参照ください。

今後のスケジュール- 契約を締結した3社との間で、技術検証および試行を順次実施していきます。- 各社との技術検証・試行の結果を踏まえ、2026年度以降に連携サービスの本格展開を予定しています。- 具体的なスケジュールおよび各社との連携開始時期については、詳細が確定次第改めて公表します。

※現時点において、各社とのサービス連携開始を確約するものではありません。

今後の展望

エムシーディースリーは、建設現場のDXを実現するためには、元請会社だけでなく、協力会社の技能者一人ひとりがITツールを日常的に活用できる環境の整備が不可欠であると考えています。

Myグリーンサイトを技能者のID基盤として確立し、業界を代表するサービスとの連携を広げることで、建設業界全体のDX推進に貢献していきますます。今後も、お客様や連携パートナー企業の皆様からのご意見・ご要望を踏まえながら、サービスの拡充・改善を継続していく所存です。

※１：職長：建設現場において、作業員の指揮・監督を直接行う現場責任者。労働安全衛生法に基づき、事業者から選任される。

※２：シングルサインオン（SSO）：一度のログイン操作で、複数の異なるサービスやシステムにアクセスできる認証の仕組み。

労務安全書類作成サービス「グリーンサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、労務安全書類（グリーンファイル）をインターネット上で作成・提出・確認できるサービスです。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/

技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」とは

グリーンサイトに登録されている技能者向けのスマートフォンアプリです。グリーンサイトが持つ施工体制や作業員名簿、入退場のデータとシームレスに連動し、建設現場における施工業務の効率化・高度化と、技能者の現場へのエンゲージメント向上に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/my_greensite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。