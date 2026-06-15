【今年の玄米王は誰だ！】今年いちばん旨い玄米を決める「玄米王2026」エントリー受付開始！

株式会社Replow最終審査会の土鍋炊飯の様子

株式会社Replow（本社所在地：東京都港区、代表取締役：小野寺理騎）は、2026年6月15日、第四回 玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王2026」のエントリー受付を開始しました（https://www.replow.net/brownriceking）。

株式会社Replowは、第四回 玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王2026」を開催します。

後援：農林水産省

玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王」とは

炊飯が難しい。硬くて食べにくい。

ただでさえお米の消費が減っている現代において、玄米を選択する方は多くありません。

しかし玄米は、豊かな土壌を連想させる香ばしいかおり、プチッと弾けるような食感、黒糖のような優しい甘さなど、じっくりと味わうことで旨さが口に広がり、白米とは違うお米の楽しみ方があります。また、栄養面でも身体に嬉しい効果がたくさんあると言われています。

私たちは、お米の消費減や高齢化・担い手不足など打開策の無い問題を抱える米農業に対し、「玄米」という切り口でお米との新しい向き合い方を消費者に提案し、米需要の喚起につなげていきたいと考えています。

また、世界的なオーガニック志向の高まり、SDGs、みどりの食料システム戦略など社会全体が有機農業や持続可能な農業生産に目を向ける中、よりオーガニックが求められる「玄米」に特化したグランプリを開催することで、先進的に取り組む生産者をバックアップしていくことも目的の一つです。

本グランプリでは、玄米の繊細な違いを土鍋炊飯によって引き出すことで今年いちばん旨い米「玄米王」を決定するとともに、米の消費拡大を目指しながら、化学農薬や化学肥料に頼らず持続可能な農業を実践する生産者を応援していきます。

出品要件と審査方法の概略

本グランプリでは、「有機JAS米」「自然栽培米」の栽培区分の玄米のみを受け付けます。

エントリー数は先着50点（予定）。一次審査・二次審査では、五ツ星お米マイスター、米・食味鑑定士がすべてのお米を食味します。一次審査で12点、二次審査で6点まで絞り込みます。最終審査会で、お米の専門家や食のプロによる実食審査にて、二次審査を勝ち抜いた6点の中から第四回玄米王を決定いたします。

※詳細は案内サイト(https://www.replow.net/brownriceking)をご覧ください。

開催スケジュール

募集期間：2026年6月15日～9月30日まで（50点を超えた時点で締切予定）

一次審査～二次審査：2026年12月21日までに実施

最終審査会および表彰式：2027年1月17日（予定）

※最終審査会に進んだ方は12月21日までにご連絡いたします。

玄米王2026募集案内_1玄米王2026募集案内_2生産者のエントリーはこちら :https://www.replow.net/brownriceking玄米王2026のエントリーは、こちらの公式サイトからお願いします。最終審査会・招聘審査員

最終審査会ではお米の専門家に加え、日本料理の料理人、薬膳料理研究家など食のプロを招聘し、玄米を審査いたします。

＜審査員紹介＞

[実行委員長]株式会社Replow 代表取締役 小野寺 理騎

JAやお米の通販企業にて、産地の新規開拓や販売促進、お米の食育イベントや輸出事業、お米コンテストなど多数の企画・立案を手がけ、2020年に独立。全国200箇所以上の生産者を訪問し、年間200種類を超える食味鑑定を行い、美味しいお米を発掘している。また、地球に優しい農法で作られたお米だけを取り扱う米屋「Natural Farming」をオープンし、有機・自然栽培に取り組む生産者の支援活動も行っている。五ツ星お米マイスター/米・食味鑑定士。

日本料理一凛 店主 橋本 幹造

京都と東京の名店にて経験を積み2007年に「日本料理 一凛」を開業。2009年にミシュランひとつ星、2012年にはふたつ星を獲得。旨い料理はもちろんのこと、それを支える文化や習わしまでも料理や空間に生かし、食の五感で楽しめるもてなしを提供してくれる。巧みな技から生まれる味わいとともに、その温かな人柄に惹かれて訪れるファンも多い。NHKをはじめとするメディア出演やイベント出演、調理道具の監修など、多方面で活躍の場を広げている。

一般社団法人 東洋美食薬膳協会 代表理事 谷口 ももよ

「美味しく楽しく美しく」を何より大切に、わかりにくいといわれる薬膳をより一人でも多くの方に伝えることを使命とし、身近な食材で簡単で美味しい薬膳レシピを提唱。薬膳を通じて伝統医学や伝統食文化を伝える人材育成活動を全国で展開。レシピ本のアカデミー賞といわれるグルマン世界料理本大賞グランプリ2度受賞、世界で日本の薬膳が認められ、世界にも名をとどろかせる。メディア出演、著書も多数発刊。国際中医師／医療登録販売者

お米ライター、米・食味鑑定士 柏木 智帆

大学卒業後、神奈川新聞の記者を経て福島県の米農家に嫁ぐ。年間400種類以上のお米を試食しながら、米文化の再興とお米の消費アップをライフワークに、執筆、ワークショップ、講演などお米の魅力を伝える活動を精力的に行っている。現在、こども園に通う娘の食事やお弁当づくりを通して、食育にも目を向けている。「お米ライターが探る世界と日本のコメ事情」（Forbes Japan）、「農家に嫁いだコメ好きライター日記」（時事通信社Agrio）等に連載中。

審査基準

本グランプリでは、機械審査は一切行わず、予選から全て土鍋で炊いたお米を実際に食し、すべて官能審査にてお米を評価します。審査は下記5項目に加え、審査員毎に「玄米の扱いやすさ」「トータルバランス」など加点項目を設定し、評価します。

過去のグランプリの結果はこちら

玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王2023」受賞者と審査員／会場：日本料理一凛（神楽坂）

玄米王2023結果： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000090254.html

玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王2024」受賞者・来賓・審査員／会場：日本料理一凛（神楽坂）

玄米王2024結果： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000090254.html

玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王2025」受賞者・来賓・審査員／会場：日本料理一凛（神楽坂）

玄米王2025結果： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000090254.html

旨い玄米専門店「玄米王米穀店」

玄米王米穀店は、株式会社Replowが運営する、玄米の概念を覆す濃厚な旨味・食感をお楽しみいただける「旨い玄米」のみを取り扱うECショップです。玄米限定・土鍋炊飯食味グランプリ「玄米王」において受賞したお米を中心に、五ツ星お米マイスターが厳選した玄米を販売しています。

玄米王米穀店： https://www.brownriceking.com/

最高金賞、金賞の玄米を販売しております。

※在庫切れの場合がございます。

協賛企業募集のご案内

本グランプリでは、有機農業や持続可能な農業を実践する生産者をともに応援し、お米の新しい未来を創造していただける協賛企業を募集しています。詳細や協賛メニューにつきましては、事務局までお気軽にお問い合わせください。

玄米王2026概要

今年いちばん旨い玄米「玄米王」決定戦！

● 主催：株式会社Replow

● 実行委員長：小野寺 理騎（株式会社Replow 代表取締役、五ツ星お米マイスターProf.、米・食味鑑定士）

● 協力：橋本 幹造（日本料理一凛 店主）、谷口 ももよ（一般社団法人 東洋美食薬膳協会 代表理事）、柏木 智帆（お米ライター、米・食味鑑定士）

● 協賛：株式会社華月、有限会社白神山美水館、株式会社ツナギ

● 後援：農林水産省

● 公式サイト： https://www.replow.net/brownriceking

● 応募資格：全国のお米生産者、有機JAS米または自然栽培米であること

※有機JAS転換中および自然栽培での作付け2年未満は出品不可

※化成肥料含有の育苗培土を使用している場合は出品不可

※出品要件は必ず玄米王2026公式サイト(https://www.replow.net/brownriceking)をご確認ください。

● エントリー数：先着50点限定

● エントリー料：1点あたり12,000円 ※1団体1名かつ最大2点まで

● エントリー期間：2026年6月15日（月）～9月30日（水）

※公式サイト内の申込みフォームにて受付します。

● 最終審査会および表彰式：2027年1月17日（予定）

運営会社

株式会社Replow（リプラウ）

所在地 東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山942

代表者 代表取締役 小野寺理騎

TEL 03-3667-7310

URL https://www.replow.net/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Replow（リプラウ）

玄米王2026事務局

TEL 03-3667-7310

Mail info@brownriceking.com