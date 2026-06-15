世界300店舗以上展開するストレッチ専門店Dr.stretch（ドクターストレッチ）が6月15日から「夏先取りキャンペーン」を開催！
世界300店舗以上を展開するストレッチ専門店『Dr.stretch（ドクターストレッチ）』では、2026年6月15日（月）より、「夏先取りキャンペーン」を開催いたします 。
夏先取りキャンペーンについて
１.2人でさらにお得！
期間中、2名でのご予約・ご来店でお一人様300円OFFとなります。
※2名ともにご利用が初めてのお客様、及び同日・同時間・同店舗への来店が条件です。
２.抽選でリゾートホテルへご招待！
抽選で奄美大島ウェルネスリゾートホテル「THE SCENE」へご招待。
※来店後、LINE公式アカウントからのアンケートにお答えいただくと、抽選で5名10組様にTHE SCENE1泊無料をプレゼントいたします。
※アンケート回答後、その場で抽選結果が表示されます。
※他、詳細は特設ページをご覧ください。
＜キャンペーン概要＞
期間：2026年6月15日（月）～7月29日（水）
対象：ご利用が初めてのお客様・最終ご利用日から半年以上経過しているお客様
注意事項：キャンペーン対象外店舗があります。詳しくは特設ページをご覧ください。
https://lp.doctorstretch.com/campaign/2606/main/
お体のクセを見極め、全身を整える。独自技術「コアバランスストレッチ」で“悩まない体”の土台作り
安全に筋肉をゆるめて柔軟性を上げる「3つのステップ」
Dr.stretchの「コアバランスストレッチ」は、3段階構成になっている独自技術です 。安全に筋肉を緩めることで、効率よく奥深くの筋肉「深層筋」を伸ばします 。骨に近い深層筋を伸ばすことで、お悩みを引き起こす原因を根本的に見直します 。
ドクターストレッチ独自の３段階構成技術
パーソナルストレッチで期待できること
（１）不具合の予防：柔軟性を高めることで体本来の動きを取り戻し、関節への負担を軽減します。
（２）疲労の軽減： 体のクセを見極め、バランスの取れた筋肉の状態に戻すことで、疲労や不具合を軽減します 。
（３）スポーツパフォーマンス向上： 関節の可動域が上がることで、理想のフォームやスイングに近づくことができます 。
世界300店舗以上を展開。ストレッチ専門店『Dr.stretch（ドクターストレッチ）』
ストレッチのプロによるマンツーマンのストレッチ
世界300店舗以上を展開するストレッチ専門店。３段階構成の独自技術「コアバランスストレッチ」を用いて、お客様ごとに合わせたマンツーマンのストレッチを提供します。
多くのプロアスリートやプロスポーツチームにも導入されているこの技術は、メジャーリーグ球団ボストン・レッドソックスのボディメンテナンストレーナーとして活躍した山口元紀氏が、どなたでも受けられるように独自に研究・開発したものです。今後もプロチームやアマチュアスポーツのアスリートの皆様とともにストレッチを文化に根付かせ、地域の皆様に健康と元気を届けたいと考えています。
＜導入実績＞
プロサッカーチーム「FC東京」「横浜FC」・ジャパンラグビーリーグワン「横浜キヤノンイーグルス」・及川栞（ホッケー女子日本代表）・須崎優衣（東京オリンピック レスリング女子 金メダリスト）など多数。