【生産性向上】障がい者雇用から始める組織改革！職場に潜む「社会的障壁」の見つけ方と定着支援 無料オンラインセミナーを6月22日開催

株式会社Lean on Me

インクルTech※（インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、障がい者雇用の担当者を対象としたセミナー「【生産性向上】障がい者雇用から始める組織改革！職場に潜む「社会的障壁」の見つけ方と定着支援」を6月22日にオンラインで無料開催いたします。

※インクルTechは当社が提唱する造語で、SDGsに関心が高まる今、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

障がい種別ごとの社会的障壁と解消法

本セミナーでは、「障がい」とは個人に宿るものではなく、生きづらさを生み出している社会にあるもの、という社会モデルの考え方を前提として、実際に職場にはどのような社会的障壁があるのかをそれぞれの障がい種別ごとに解説します。

障がいによる社会的障壁を取り除くことは障がいのない職員の生産性向上にもつながります。

障がいがある社員の職場定着を促すことともに、組織全体の生産性向上につながる職場にある社会的障壁について理解を深めましょう。

（情報は2026年5月作成時のもの）

こんな方におすすめのセミナーです

・障がい者雇用の担当者

・障がい者雇用を開始する担当者

・法定雇用率2.7%に向けて具体策を探しているダイバーシティ推進担当の方

・特例子会社の設立・運営を検討中の経営者・役員の方

【セミナー概要】

開催日時： 2026年6月22日（月）

※ 当日8時から翌日15時までの間、お好きなタイミングで何度でも視聴可能です

講義時間： 25分

開催場所： オンライン開催

参加費： 無料

お申し込み締切： 2026年6月21日（日）23:59まで

お申し込み方法： 下記URLよりお申し込みください

詳細・お申し込み :https://business.special-learning.jp/seminar/disability-employment-barrier-free/

■インクルーシブ雇用のためのeラーニング「Special Learning for business」について

障がい者雇用に取り組む企業や特例子会社向けeラーニングです。eラーニングと対面研修を組み合わせたハイブリッド型研修や、導入企業向けの相談対応サービスなど、より包括的な支援メニューも提供しております。インクルーシブ雇用にまつわる組織理解の促進にとどまらず、特に「見えない障がい」に対応した、インクルーシブなサービスや接客等のマニュアル作成対応などもご提供しております。

お気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://business.special-learning.jp

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がい福祉分野における教育・支援サービスの提供を行う企業です。eラーニング「スペシャルラーニング」などを通じ、障がい者の支援者のスキル向上に貢献し、社会全体のインクルーシブな成長を目指しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を結び、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修の実施など、万博のインクルーシブな運営に貢献しています。

～ 障がいがある人もない人も、共に楽しめる万博へ！～

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000038466.html

2025 年日本国際博覧会協会 株式会社Lean on Meとアドバイザリー契約を締結

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230315-03/

■株式会社Lean on Me

所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

■メディア掲載・出演実績（一部）

【TV】TOKIOテラス～MBS（2022年5月22日）

https://www.mbs.jp/TOKIO_terrace/company/leanonme.shtml

【TV】Fresh Faces ～アタラシイヒト～BS朝日（2021年7月24日）

https://www.bs-asahi.co.jp/fresh-faces/lineup/prg_325/

【Web】日経ビジネス「1分でわかる「起業家たち」のリンカク」（2021年5月7日）

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00073/042800084/

【TV】25歳～情熱の原点～テレビ朝日（2022年6月1日）

【新聞】

日本経済新聞（朝刊）＠EDGE（2021年6月2日）、日本経済新聞（2021年4月6日）、日本経済新聞＠きらり感彩人（2023年5月7日）、共同通信＠時の人（2023年冬、各地方紙に配信）、ほか

■受賞歴（一部）

令和5年度 バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者 内閣府特命担当大臣表彰優良賞 受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000038466.html

本リリースに関するお問合せ先： 株式会社Lean on Me広報室

TEL: 072-648-4438

E-mail: info@leanonme.co.jp