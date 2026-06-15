新アオハルBLレーベル「Unum」配信開始！！癒しを求める読者に刺さる作品揃ってます。

辰巳出版株式会社イメージイラストは暮田マキネ氏描き下ろし。

辰巳出版株式会社は、2026年6月15日（月）より新BLレーベル「Unum（ウナム）」を立ち上げ、コミックシーモアにて5作品の先行配信を開始いたします。「Unum」はラテン語で「唯一の」「一つの」を意味する言葉です。瑞々しい青春（アオハル）ストーリーを中心に展開し、読者の日常に癒しとキュンをお届けします。

「あなたと海に触れたくて」リツノ

新進気鋭の作家、満を持してデビュー！蓋した想いがまた開いていくーー。

あらすじ

高校の頃好きだった明日（あくる）への恋心をそっと閉じた永海（となみ）。だが大学生になり数年、母の体調不良で夏休みに故郷の海蛍が綺麗な島に帰ると明日と会ってしまい!?︎また恋心が切なく動き出す！

作品は以下URLへ！

https://www.cmoa.jp/title/365095/

作者紹介

同人誌を配信した「二人だけで逃げよう」という作品を２話連載。今回は丁寧な筆致、細かく美しい風景、繊細な心理描写を得意とする作者渾身の作品です。夏！恋！島！のメロい作品をお届けします。

「だって、ぜんぶ初めて。」蒼乃

Xで人気沸騰の作者、ついにデビュー！マサへの想いを自覚してしまった七緒。初恋が始まります。

あらすじ

図書委員をきっかけに仲良くなった、陽キャのマサとおとなしめの七緒。

何かにつけかまってくるマサに七緒は最初戸惑うが心地よくなってくる。

体育祭でのマサの活躍と自分への気遣いに好きだとわかってしまって。

初恋が男の子で戸惑う七緒は!?

作品は以下URLへ！

https://www.cmoa.jp/title/365096/

著者紹介

Xにて「まさなな」カップルが人気の先生。その「まさなな」のお付き合いするまでを描く期待の作品。今作が商業デビューとなります。

「たとえ番じゃなくても」湯

美麗絵で人気の作家、商業デビュー！！初めてのお友達とクレープに感動。

あらすじ

獣人がアルファとオメガに分かれる世界（人間はベータ）。

人間の姿では、全てを手に入れた晃彦は獣人本来の姿で愛してくれる人を探すためお貴族学校から一般高校に編入する。

そこで、獣人好きの人間の春と出会い心を寄せていく。

作品は以下URLへ！

https://www.cmoa.jp/title/365097/

著者紹介

同人誌にてセクシーで繊細な物語作りに定評があり、今回は少しコミカルな作品に挑戦しデビュー！

大胆で読みやすいコマ割りと美しい人物画にご期待ください。

「俺たちが付き合えるわけがない！」non food

バリエーション豊かな作品を輩出してきた作者のラブコメ開始！朝から突然の告白……。

あらすじ

隣同士に並び建つ超絶エリート高校とド底辺高校。

物理的には近くても心の距離は宇宙より遠い…はずなのに、エリート校の秀才・柏倉 秀秋は底辺校の綿貫 真宙の告白を受けた。

どんなに拒絶しても真宙は離れてくれなくて…！

破天荒な受け×振り回される攻めのドタバタラブコメ！！

作品は以下URLへ！

https://www.cmoa.jp/title/365099/

著者紹介

2020年に『エロ夢アクアリウム』にてデビュー。『将来を誓ったはずの幼なじみが下僕になったんだが!?︎』など多彩な作品を世に放ってきた作者のラブコメが登場！

「箱庭のマイヒーロー」森山

美麗な絵柄で知られる作者の可愛いラブストーリー！初めてのキスの感想は？

あらすじ

『恋愛小説みたいな恋』に憧れる宇佐見 天は、芽生え始めた恋の気配も見逃す鈍感高校生。天に興味を持った一軍男子の橘 煌牙にキスされてもときめきすらしなかったのに、好きなアプリで活躍するプレイヤーだと知った途端、運命の出会いに思えてきて…！

作品は以下URLへ！

https://www.cmoa.jp/title/365098/

著者紹介

2019 年から一次創作での同人活動を開始。

同人誌発表作の商業連載などを経て 2025 年に『きみと一緒なら』を連載。