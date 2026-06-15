別冊少年チャンピオン7月号は、高橋ヒロシ最新作『ダストランド』1巻＆最新単行本22巻の同時発売を記念して『WORST外伝 ドクロ』が、表紙＆センターカラーで登場!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌『別冊少年チャンピオン』(編集長：小口太郎)6月15日(月)発売の7月号にて表紙＆センターカラーに『WORST外伝 ドクロ』 (原作:高橋ヒロシ 漫画:きだまさし)を掲載。付録では『クローズ』『WORST』の正統続編『ダストランド』（著：高橋ヒロシ）の単行本1巻発売を記念して、高橋ヒロシが新たに描き下ろした『ダストランド』1巻の着せ替えカバーが登場することをお知らせいたします。

高橋ヒロシ最新作『ダストランド』1巻＆最新単行本22巻同時発売を記念して『WORST外伝 ドクロ』が表紙＆センターカラーで登場。「武装の亡霊」編が超白熱!!五代目武装は再び一致団結し動き出す!! 付録には、高橋ヒロシ新規描き下ろし『ダストランド』1巻の着せ替えカバーが登場。このチャンスを見逃すな♪

巻頭カラーには、バズ連発の人気漫画家・蔵人幸明、人気イラストレーター・WOOMAが、夢の競演！ 学園カースト最上位×最下層の入れ替わりから始まる愛憎サスペンス『キミの顔で僕にキスして』が別チャン新連載攻勢7連弾の第3弾として連載開始。

そして、早くも大反響を呼んでいる『ぴゅあぴゅあデビル あくみょんさん』が、センターカラー＆一挙2話で掲載。

さらに、食育系青春ラブコメ『片山くん、召し上がれ！』が“栄養満点”のセンターカラーで登場。注目作品が、勢揃いした豪華号をぜひご覧ください。

【商品概要】

媒体：「別冊少年チャンピオン」7月号

表紙＆センターカラー：『WORST外伝 ドクロ』(原作:高橋ヒロシ 漫画:きだまさし)

付録：『ダストランド』（著：高橋ヒロシ）1巻 描き下ろし着せ替えカバー

発売：2026年6月15日 (月)

特別定価：780円（10%税込）

発行：株式会社秋田書店

別冊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/b-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/