123kg・139kg、合計262kgの本マグロを競り落とし。壱岐島・郷ノ浦漁港直送フェア開催｜牡蠣と海鮮 にほんいち 大阪堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店」では、2026年6月15日(月)より、長崎県・壱岐島の郷ノ浦漁港で競り落とした本マグロを使用した期間限定フェアを開催いたします。

今回入荷したのは、123kgと139kg、合計262kgにも及ぶ大型本マグロ2本。現地の競りで落札した本マグロを大阪へ直送し、期間限定でご提供いたします。

壱岐島・郷ノ浦漁港より直送

競り馬全景

今回の本マグロは、長崎県・壱岐島にある郷ノ浦漁港で水揚げされたものです。

壱岐島周辺は対馬海流の影響を受ける豊かな漁場として知られ、多くの魚介が集まる海域でもあります。現地の競り場には数多くの魚が並びますが、今回は123kgと139kgの大型本マグロ2本を確保。競り落とした本マグロは、そのまま大阪へ届けられます。

123kgマグロ

今回のフェアの特徴は、本マグロを丸ごと一本買いしていることです。一般的に飲食店では部位ごとに加工された状態で仕入れることも少なくありませんが、一本買いを行うことで、本マグロ本来のさまざまな部位を提供することができます。

赤身の濃厚な旨み、中トロの程よい脂、大トロのとろけるような味わいはもちろん、脳天や頬肉、カマトロなど数量の限られる希少部位も数量限定でご用意いたします。部位ごとの違いを楽しめるのも、一本買いならではの魅力です。

本マグロの魅力をさまざまな料理で

店舗に到着した本マグロは、職人が店内で丁寧に捌き、それぞれの部位に合わせてご提供いたします。

お造りや寿司、食べ比べ盛り合わせなど、本マグロの魅力を存分に味わえる商品をご用意。大型本マグロならではの身質の良さと、それぞれの部位が持つ個性をお楽しみいただけます。壱岐島で水揚げされた本マグロを大阪で味わう期間限定フェア。この機会にぜひご堪能ください。

壱岐の本マグロフェア 概要

提供開始日：2026年6月15日(月)～

※無くなり次第終了

〈提供予定商品〉

・本マグロ五種盛り合わせ 2,650円(税込)

・本マグロ握り五貫盛り 1,980円(税込)

・マグロアボカドゆっけ 980円(税込)

・マグロレアカツ 1,280円(税込)

店舗情報

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-3セントピア堺筋本町ビルB1F

アクセス：堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

定休日：不定休

席数：112席

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/(https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615_iki_maguro_fair)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/15(https://shop.ni-290.co.jp/stores/15?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260615_iki_maguro_fair)

当店では全国各地から届く海鮮を使用し、旬や産地にこだわった料理をご提供しています。

今回のような一本買いの本マグロをはじめ、生牡蠣や鮮魚、日本酒など、その時期ならではの味覚をお楽しみいただけます。

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〈会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928