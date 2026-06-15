いなばウェルネスフーズ　動物病院専用「ちゅ～るポケット」をリニューアル！

いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、動物病院専用の「ちゅ～るポケット」をリニューアルいたしました。

お薬を包み込んでおいしく与えられる特徴はそのままに、1袋の容量を10gから4gへと変更。1回で使い切りやすく、使い残しを防げる便利な粒数になりました。わんちゃん・ねこちゃんの毎日の投薬をサポートする商品です。

CIAO ちゅ～るポケット まぐろいなば ちゅ～るポケット とりささみ■商品特徴- 1袋当たり4gで使い切りやすく、便利な小容量サイズへリニューアル。- ポケット状の粒の中に錠剤やカプセルを入れて、お薬を隠すことができ、苦手なお薬をおいしく飲ませられる投薬補助おやつ。- 外はふっくら、中はトロっとちゅ～る入りで、お薬をおいしく！- 低リン・低ナトリウム仕様。〈犬用〉リン:約30％減、ナトリウム:約50％減 ※ちゅ～るビッツ とりささみ比〈猫用〉リン:約50％減、ナトリウム:約70％減 ※CIAO ちゅ～るビッツ まぐろ比- 「乳酸菌」を1袋あたり250億個配合（※配合時の理論値）し、おなかの健康維持に配慮。- 無着色・保存料不使用。

「ちゅ～るポケット」の商品情報 いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)

いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)