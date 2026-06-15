訪日外国人および在留外国人向けSIM・eSIMサービス「CUniq JP」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起）は、中国聯通日本オペレーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：譚 仕平）が提供する訪日外国人および在留外国人向けSIM・eSIMサービス「CUniq JP」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供します。ICチップ読取と容貌撮影により、サービス利用開始時の厳格な本人確認が可能です。また、AI自動審査により本人確認に要する審査時間の大幅短縮を実現します。

■要約

・Liquidは「CUniq JP」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

・マイナンバーカードや在留カードといった公的証明書のICチップ読取と容貌撮影を行うことで、利用開始時の厳格な本人確認が可能に

・ICチップ読取で実名登録が数分で完了、AI自動審査により審査時間の大幅短縮を実現

■背景

「CUniq JP」は、中国聯通日本オペレーション株式会社が運用するモバイル通信サービスです。訪日外国人および在留外国人向けに、SIM・eSIMを提供しています。

Liquidはこのたび、「CUniq JP」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」のニ方式*1を提供します。

「LIQUID eKYC」選定にあたって、総務省の携帯法改正（非対面時におけるICチップ読み取りの原則義務化）への完全な準拠と、iOSでもアプリを介さずブラウザ上でNFC読み取りが完結でき、海外ユーザーの心理的ハードルを最小限に抑えられる点が決め手となり、今回の採用に至りました。

「CUniq JP」について：https://www.cuniq.jp/

*1 携帯電話不正利用防止法（携帯法）施行規則３条1項ニに準拠した方式

■「LIQUID eKYC」導入のメリット

マイナンバーカードや在留カードといった公的証明書のICチップ読取と容貌撮影を行うことで、利用開始時の厳格な本人確認が可能です。また、ICチップ読取により本人情報が自動で入力されるため、手入力や画像送信といった本人登録が不要となり、「CUniq JP」の実名登録が数分で完了します。

また、AI自動審査により本人確認に要する審査時間の大幅短縮を実現します。従来の目視による本人確認から業務効率の向上を支援します。

■中国聯通日本オペレーション株式会社について

チャイナユニコムジャパンは、世界最大級の通信事業者「中国聯通」の日本法人です。モバイル事業は「CUniq JP」をブランドとして、国内主要キャリアとの強固な連携のもと、大容量プランやeSIM等のインバウンド・アウトバウンド向け通信サービスを柔軟に構築しています。さらに、日中両国やグローバルを結ぶ高品質な国際回線、クラウド、IoT・DX推進ソリューションまで多角的に展開し、移動する個人から企業のグローバルビジネスまでをシームレスに支えています。

所在地：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2201

代表者：代表取締役 譚 仕平

設立：2007年

事業内容：電気通信サービスの提供

Webサイト：https://www.chinaunicomglobal.com/jp

■eKYC市場シェア7年連続No.1 *2である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約700社となっています。

LIQUID eKYCについて：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証について： https://liquidinc.asia/jpki/

*2 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2025年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

所持認証サービス「LIQUID Auth Passkey」https://liquidinc.asia/liquid-auth-passkey/

クラウド型顔認証サービス「LIQUID Auth Face」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。