大人気のボンボンドロップシールにリラックマが登場！　2026年6月下旬より発売

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サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、販売元をサンスター文具株式会社、製造元を株式会社クーリアにて、リラックマのボンボンドロップシールが発売されることをお知らせします。


ぷっくりとした立体感と、つやつやの透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」にリラックマデザインが登場！


リラックマたちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだ、パーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種を発売します。


お気に入りの持ち物に貼ってお楽しみいただけます。





商品名：ボンボンドロップシール　リラックマ　ごゆるり / なかよし


価　格：各550円（税込）


種　類：全2種


発売日：2026年6月下旬より順次



▼詳細はこちら


https://www.sun-star-st.jp/items/bonbon_rilakkuma/





▲ごゆるり柄

▲なかよし柄

リラックマストアでの購入方法は公式Xにてお知らせします。


https://x.com/_rks_official


※リラックマストア限定商品ではございません


※リラックマストア池袋サンシャインシティ店・リラックマストア神戸店・キデイランドでの販売はございません



サンスター文具から発売の「ボンボンドロップシール」は


【企　画】・・・株式会社クーリア、サンスター文具株式会社


【製造元】・・・株式会社クーリア


【販売元】・・・サンスター文具株式会社


「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。




■リラックマとは


着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。


▽もっと詳しく見る


https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/


▽リラックマ公式X


https://x.com/rilakkuma_gyr







2026年チャイロイコグマは10周年！　アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪


本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。


10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。






▽チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら


https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/


▽チャイロイコグマ公式Xはこちら


https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20





■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）


リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。







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