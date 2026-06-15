大人気のボンボンドロップシールにリラックマが登場！ 2026年6月下旬より発売
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、販売元をサンスター文具株式会社、製造元を株式会社クーリアにて、リラックマのボンボンドロップシールが発売されることをお知らせします。
ぷっくりとした立体感と、つやつやの透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」にリラックマデザインが登場！
リラックマたちのゆるい毎日を楽しめる「ごゆるり柄」と、色んなポーズを詰め込んだ、パーティーのように賑やかな「なかよし柄」の2種を発売します。
お気に入りの持ち物に貼ってお楽しみいただけます。
商品名：ボンボンドロップシール リラックマ ごゆるり / なかよし
価 格：各550円（税込）
種 類：全2種
発売日：2026年6月下旬より順次
▼詳細はこちら
https://www.sun-star-st.jp/items/bonbon_rilakkuma/
▲ごゆるり柄
▲なかよし柄
リラックマストアでの購入方法は公式Xにてお知らせします。
https://x.com/_rks_official
※リラックマストア限定商品ではございません
※リラックマストア池袋サンシャインシティ店・リラックマストア神戸店・キデイランドでの販売はございません
サンスター文具から発売の「ボンボンドロップシール」は
【企 画】・・・株式会社クーリア、サンスター文具株式会社
【製造元】・・・株式会社クーリア
【販売元】・・・サンスター文具株式会社
「ボンボンドロップ」は株式会社クーリアの登録商標です。
■リラックマとは
着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
▽もっと詳しく見る
https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/
▽リラックマ公式X
https://x.com/rilakkuma_gyr
2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆
2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪
本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。
10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。
▽チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら
https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
▽チャイロイコグマ公式Xはこちら
https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
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