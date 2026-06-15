【全国から試乗希望殺到】免許不要で乗れる4輪電動車『ブレイズ イーカーゴ』初の試乗体験会を本社で開催！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、2026年6月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日)の4日間、名古屋市中村区にある本社にて、ブレイズが展開する電動モビリティ各種の試乗体験イベントおよび展示車両即売会を開催いたします。

今回の試乗体験会では、新商品の4輪 特定小型原付『BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）』をはじめ、ブレイズが展開する全11商品の電動モビリティを実際にご試乗いただけます。

■「試乗したい」の声が全国から殺到、本社初の体験機会を提供

『ブレイズ イーカーゴ』は2026年４月のリリース以降、「試乗はどこでできるのか？」 「実際の乗り心地を確かめたい」 「家族や親に安心して勧めたい」 といった声が全国から多数寄せられている注目の電動モビリティです。

こうしたニーズの高まりを受け、このたび名古屋市中村区の本社で『ブレイズ イーカーゴ』では初となる試乗体験イベントを実施することとなりました。

■“小さな軽トラ”と話題、免許不要の4輪電動車『ブレイズ イーカーゴ』

『ブレイズ イーカーゴ』は、16歳以上であれば免許不要で運転可能な「特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html)」区分に該当します。

軽トラックほどの大きさは必要としない一方で、原付バイクや自転車では対応しきれない積載性と安定性を兼ね備え、大容量の荷台を備えている点が特長です。さらに、家庭用コンセントから手軽に充電できるなど、日常使いしやすい設計となっています。

また、4輪構造による高い安定性と、最高速度20km/hに抑えた仕様により、運転に不安を感じる方でも安心して利用可能です。

免許返納後の高齢者の移動手段としても注目されており、家族に頼ることなく、自分の意思で行きたい場所へ自由に移動できる点が支持されています。

従来のセニアカーに代わる実用的な選択肢として、日常の買い物や通院など、近距離移動を支える新たなモビリティとして活躍が期待されています。

荷台は買い物かご約2個分のスペースを確保し、最大30kgの積載に対応。小口荷物の運搬や巡回、施設内移動に加え、農業現場での資材運搬や収穫作業、イベント設営、清掃・施設管理、警備・メンテナンス、移動販売など多様な業務シーンでの活用も可能です。

■10種類以上の電動モビリティを比較試乗可能

買い物に（イメージ）農業に（イメージ）倉庫内の小口配送に（イメージ）移動販売に（イメージ）

ブレイズでは、4輪の特定小型原付である『ブレイズ イーカーゴ』をはじめ、２輪 特定小型原付や電動バイク、電動ミニカーなど、全11車種の電動モビリティを展開しています。

試乗会当日は、これら複数モデルを一度に比較しながら体験いただけるため、用途やライフスタイルに応じた最適なモビリティ選びが可能です。静音性や加速感、取り回しといった、カタログだけでは伝わりにくい特性を、その場で実際に体感いただけます。

さらに、メーカー主催ならではの強みとして、車両を熟知したスタッフが各モデルの特徴や具体的な使用シーンを丁寧にご説明。ご来場者一人ひとりのニーズに合わせた最適なご提案を行います。

≪試乗可能車両≫

１.免許不要の4輪特定小型原付：ブレイズ イーカーゴ（4輪）

２.極太タイヤが特徴の電動アシスト自転車：スタイル e-バイク（2輪）

３.またがるタイプの特定原付電動バイク：スマートEV 特定原付モデル（2輪）

４.王道の特定原付電動キックボード：キックボードEV ライトモデル（2輪）

５.立ち/座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード：キックボードEV ベーシックモデル（2輪）

６.簡単折りたたみ・車載/室内保管もOK：スマートEV（2輪）

７.立ち/座り乗り2WAY対応：EVスクーター（2輪）

８.普通自動車免許で運転のできる３輪電動トライク：EVトライク（3輪）

９.屋根付き３輪電動スクーター：EVデリバリー（3輪）

１０.ミニジープタイプの電動ミニカー：ネクストクルーザーEV（4輪）

１１.レトロな電動クラシックカー：EVクラシック（4輪）

■ 試乗体験会 概要

日 程：2026年6月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日) ※雨天決行

時 間：10:00～18:00 ※ご予約を推奨いたしますが、飛び込みも可といたします。

【ご予約の際は、お電話またはこちらのフォームよりお願いいたします。】

https://airrsv.net/blaze/calendar

電話番号：052-414-5527

場 所：〒453-0041 名古屋市中村区本陣通2-30 ブレイズ本社駐車場

持 ち 物 ：運転免許証、動きやすい服装、靴、手袋（軍手可）

※ヘルメットはブレイズでご用意します。

※一部試乗対象外車両について

日程により試乗可能な車両が一部異なります。

・6月20日（土）・21日（日）：ネクストクルーザーは試乗対象外

・6月27日（土）・28日（日）：EVクラシックは試乗対象外

免許証必要な商品について

原動機付自転車免許

スマートEV（原付モデル）、EVスクーター、EVデリバリー（原付登録モデル）

普通自動車免許

EVトライク、ネクストクルーザーEV、EVデリバリー（ミニカー登録モデル）、EVクラシック

※免許証不要な商品について

１.ブレイズ イーカーゴ

２.スタイル e-バイク

３.スマートEV 特定原付モデル

４.キックボードEV ライトモデル

５.キックボードEV ベーシックモデル

（但し、１.、３.～５.は、16歳未満の方は運転できません。）

■今後の展望

電動モビリティ市場は、16歳以上は免許不要で利用できる特定小型原付の登場や高齢化社会の進展を背景に、急速に拡大しています。

ブレイズでは今後も試乗機会の提供を通じて、次世代モビリティの普及と「誰もが気軽に利用できる移動手段」の実現に取り組んでまいります。

【商品紹介】

１.新商品【BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に対応する4輪電動バイクです。

・勾配17°（約31%）の登坂能力と500Wモーターを搭載し、坂道でも力強い走行を実現

・バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したままでも家庭用コンセントから直接充電が可能

・荷台は地上高約550mmの低床設計で、買い物かご2個分の幅広スペースに、30kgまで積載可能

・バック機能を搭載し、狭い場所や切り返しが必要な場面でも操作しやすい設計

・起動時に自動ロックがかかる安全機能を備え、誤操作による不意の発進を防止

・体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能で、幅広い利用者が快適に運転できる設計

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■PRICE

【車体価格】\ 498,000円（税込 \547,800） ※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

お届け予定：2026年9月

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

２.【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE

【車体価格】\225,454（税込 \248,000）

３.【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。



・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE

【車体価格】\217,800（税込 \239,580）

４.【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\108,000（税込 \118,800）

５.【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

６.【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE

【車体価格】\217,800 （税込\239,580）



７.【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち＆座り乗り電動バイク】です。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

８.【EVトライク】

３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【電動3輪トライク】です。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE

車体価格 \268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

９.【EVデリバリー】

静かで環境に優しい【３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイク】です。

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

１０.【ネクストクルーザーEV】

大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な【電動ミニカー】です。

・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。

・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。

・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。

・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）

・着脱式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。

ネクストクルーザーEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

■PRICE

【車体価格】\627,000（税込 \689,700）～

※諸費用は別途必要となります。

１１.【EVクラシック】

セミマイナーチェンジをし、より快適で安全な走行を実現した公道走行可能な【電動ミニカー】です。

・原付ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要

・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能

・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。

・一回の充電で約50km走行可能（※環境により左右されます。）

・最高速度は50km/h

EVクラシック 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

■PRICE

【車体価格】\1,358,000（税込 \1,493,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売