【pato9周年】周年感謝祭にて大還元キャンペーン実施中

株式会社キネカ

目玉キャンペーン第2弾として、6/17,18にご利用いただいたアポイントメントに関して、2日間で最大60,000Pのクーポンを還元するキャンペーンを開催いたします。このお得な機会にぜひご利用くださいませ。

キャンペーン詳細

期間中に合流された アポイントメントのポイントを、 合流後すぐに次回以降使えるクーポンとしてお戻しいたします。

開催期間

１. 2026年06月17日（水）12:00～06月18日（木）11:59

２. 2026年06月18日（木）12:00～06月19日（金）11:59

注意事項

・クーポン有効期限は、6/20(土)23:59までです。

・1日1回のみ適用、2日間で最大2回ご利用いただけます。

・対象アポイントメントの設定時間に条件はございません。

・配布されるクーポンの1回あたり上限は、コパト20,000P/コール30,000Pです。

周年感謝祭の特典について

ご登録いただいている全ユーザー様に、限定ギフトイベントの開催とともに、豪華特典キャンペーンを開催しております。（※特典によって対象期間が異なりますので各特典の詳細はアプリにてご確認ください。）

【9周年特別ギフト】

【9周年イベント称号】

今後もユーザー様に楽しんでいただけるようなサービスアップデートはもちろん、より魅力的な特典や取り組みを展開してまいります。

patoについて

エンタメマッチングサービス「pato」は、エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラットフォームです。

多様なニーズに応じたマッチング機会の提供を通じて、新たな価値創出を目指しています。2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、75万回以上のマッチングを達成。

シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。

● pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

● patopicks：https://pato.today/news/

● キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

今後の展望

patoでは、引き続き「新しい働き方で世界を変え、新しいエンタメで世界の喜びを最大化させる」というミッション実現のもと、世界中の人々の生活がより豊かになるサービスを創造していきます。

また、patoではタイアップやコラボをしていただける企業様を募集しております。

今後も、patoならではの企画立ち上げやリアルイベントとの提携を推進しております。

具体的なコラボ内容のご相談に関しましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞ pr@kineca.jp

会社概要

商号 ：株式会社キネカ

代表者 ：代表取締役 平塚満

所在地 ：東京都港区六本木4-8-7

URL ：https://kineca.jp/