【2026年1月～5月クラウドファンディング市場調査】累計支援総額178億円超え、Makuakeが金額シェア44.2%で首位を獲得

株式会社craco

クラウドファンディングに特化したコンサルティング事業を展開する株式会社craco（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋正輝）は、国内主要クラウドファンディングプラットフォーム（※）のデータを独自に集計し、2026年1月～5月の市場動向調査レポートを発表いたします。

※CAMPFIRE、Makuake、GREEN FUNDING、READYFOR、kibidango、MotionGallery、ForGood

cracoについて詳しく見る :https://craco.co.jp/

◼︎2026年1月～5月のハイライト

・市場規模：支援総額は約178.2億円。プロジェクト数は9,748件。

・プラットフォーム動向：Makuakeが支援総額約78.7億円を記録し、金額シェア44.2%で首位。一方、プロジェクト件数ではCAMPFIREがシェア65.5%で首位。

・トレンド：「AIガジェット」と「ホーム・生活家電」への集中が顕著。上位カテゴリだけで市場全体の42%超を占める。

◼︎調査背景と目的

株式会社cracoでは、クラウドファンディング市場の透明化と発展への寄与を目的に、毎月国内主要プラットフォームのプロジェクトデータを独自に収集・分析しています。本レポートは、2026年1月1日から5月31日までの期間に終了したプロジェクトをプラットフォーム横断の独自カテゴリ（※）に分類し、資金調達額や支援者数などの主要指標をランキング形式でまとめたものです。

※ファッション、ビューティー、フード、ガジェット、ホーム、ホビー、キッズ、エンタメ、ソーシャル、チャレンジ

【プラットフォーム別ランキング】

◼︎2026年1月～5月 プロジェクト件数ランキング：CAMPFIREが挑戦のインフラとして6割超え

2026年1月～5月のプロジェクト件数におけるプラットフォーム別の順位は以下のとおりです。

プロジェクト件数では、CAMPFIREが6,380件で首位を獲得しました。市場全体のプロジェクト総数（9,748件）に対し、単独で65.5%を占めており、「誰もが声を上げられる場所」としてのインフラ機能が定着しています。2位のMakuakeと合わせると、件数ベースではこの2社で市場の約85%を占める構造が続いています。

◼︎2026年1月～5月 達成金額ランキング：Makuakeが大型案件を連続獲得し首位独走

2026年1月～5月の達成金額におけるプラットフォーム別の順位は以下のとおりです。

市場全体の2026年1月～5月累計支援総額は約178.2億円に達しました。その中でMakuakeが約78.7億円の支援を集め、金額シェアの44.2%を獲得し首位を独走しています。2026年1月～5月を通じてAI搭載ガジェットや高機能家電プロダクトが大型案件として集中しました。

注目すべきはGREEN FUNDINGです。プロジェクト件数は107件と少ないながらも、1プロジェクトあたりの達成金額平均は約1,369万円と市場平均（約182万円）の7倍超を記録。高付加価値なガジェット特化プラットフォームとしての強固な地位を築いています。

◼︎2026年1月～5月 支援者数ランキング

2026年1月～5月の支援者数におけるプラットフォーム別の順位は以下のとおりです。

支援者数においては、Makuakeが約46.3万人（シェア約47.8%）でトップとなり、CAMPFIREが約39.4万人（シェア約40.7%）で続きます。

Makuakeは1プロジェクトあたりの平均支援者数が多く、新商品デビューの場としての認知が一般層にも深く浸透していることが伺えます。

【カテゴリ別ランキング】

◼︎2026年1月～5月 達成金額ランキング：Makuake×ガジェットが市場を牽引

2026年1月～5月の達成金額におけるカテゴリ別の順位は以下のとおりです。

カテゴリ別の集計では、「Makuake×ガジェット」が約23.2億円と最大規模となり、全カテゴリ1位を獲得。次いで「CAMPFIRE×エンタメ（約18.0億円）」「Makuake×ホーム（約17.9億円）」「READYFOR×ソーシャル（約17.1億円）」と続き、上位4カテゴリだけで市場全体の約42%を占めました。Makuakeは上位8カテゴリのうち4カテゴリに名を連ねており、新商品ファーストリリースの場としての圧倒的な地位が明確になっています。

【プロジェクト別ランキング】

◼︎2026年1月～5月達成金額ランキングTOP5：上位5件すべてが達成金額1億円を突破

2026年1月～5月に終了したプロジェクトの達成金額ランキングTOP5です。今月は上位5件すべてが1億円を超える大型調達となりました。

第1位【636,736,060円】

オフライン翻訳＆見て聞くだけで 字幕×音声 解説｜Rokid スマートAIグラス

・プラットフォーム：Makuake

・支援総額：636,736,060円

・支援人数：7,413人

プロジェクトを詳しく見る :https://www.makuake.com/project/rokid_aiglasses/

第2位【325,329,081円】

圧倒的な没入感と映像美。究極のシネマ級プレミアムプロジェクター｜Valerion

・プラットフォーム：Makuake

・支援総額：325,329,081円

・支援人数：698人

プロジェクトを詳しく見る :https://www.makuake.com/project/valerion/

第3位【325,329,081円】

圧倒的な没入感と映像美。究極のシネマ級プレミアムプロジェクター｜Valerion

・プラットフォーム：GREEN FUNDING

・支援総額：251,062,877円

・支援人数：6,995人

プロジェクトを詳しく見る :https://greenfunding.jp/lab/projects/9165

第4位【215,524,600円】

北米で大ヒット！共に暮らす「AIパートナー」、推しが会話と記憶で進化し続ける

・プラットフォーム：Makuake

・支援総額：215,524,600円

・支援人数：2,415人

プロジェクトを詳しく見る :https://www.makuake.com/project/code27/

第5位【187,117,100円】

一人でも本格トレーニング！新時代のAIコーチ|Tenniix AIテニスマシン

・プラットフォーム：Makuake

・支援総額：187,117,100円

・支援人数：1,654人

プロジェクトを詳しく見る :https://www.makuake.com/project/tenniix/

2026年1月～5月は、「AIによる能力拡張・体験向上デバイス」への資金集中が顕著でした。

上位プロジェクトには、AIグラス、AIパートナー、AIスポーツコーチ、スマートオーディオなどが並び、単なるガジェットではなく「人の行動や体験をアップデートするテクノロジー」が高い支持を集めています。特に、翻訳・情報取得・コミュニケーション・スポーツ上達など、日常の課題や欲求をAIで解決するプロダクトが大型化する傾向が見られました。

また、高価格帯でありながら数千人規模の支援を獲得している案件が多く、「安く買う」よりも「新しい体験に投資する」というクラウドファンディング本来の価値がより強まっています。今後もAIを活用しながら、生活・趣味・健康といった身近な領域の体験価値を高めるプロダクトが市場を牽引していくと考えられます。

【その他のランキングをもっと見る】

▶︎【2025年上半期】全8プラットフォーム横断、全1万件超えのクラウドファンディングプロジェクトから見るクラウドファンディング市場動向レポート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000116374.html)

▶︎支援案件100件、累計総額3.7億円を突破！クラウドファンディング伴走支援の株式会社craco、事業成長を加速(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000116374.html)

※本調査は弊社が各サイトの公開情報を独自に収集・集計したものです。調査時点でのデータを使用しているため、プロジェクト終了後のキャンセルや未払い・追加支援の反映等により、各プラットフォームの公式発表データと差異が生じる場合があります。予めご了承ください。

株式会社cracoは世の中に新しい価値を創造する人・企業を支援します！

世の中を「新しい」「面白い」価値で溢れさせるため世界を拡張する挑戦を支援する「株式会社craco（クラコ）」です。国内に存在するクラウドファンディングプラットフォームの数は数十社を超え、どのプラットフォームを利用することが適切なのか、判断が難しくなっています。「株式会社craco」では最適なプラットフォームのご提案から、制作やマーケティングまで、130社累計8億円以上（※2026年6月現在）のプロジェクトで蓄積したノウハウでお客様の成功率UPをサポートさせていただきます。本レポートの詳細データや、商材に合わせた最適なプラットフォーム選定のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせはこちらから :https://craco.co.jp/#contact-1

＜株式会社craco＞

会社名: 株式会社craco

所在地: 東京都世田谷区代沢5丁目30-2 3F-1

代表者: 代表取締役社長 溝橋 正輝

設立日: 2022年11月7日

資本金: 2,000,000円

事業内容: クラウドファンディング特化型コンサルティング、自社ECの売上拡大から大手モールへの進出、新規事業の立ち上げまでを支援

【本件のリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社craco（クラコ）

HP：https://craco.co.jp/

E-mail：info@craco.co.jp