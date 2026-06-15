ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』とのタイアップＣＭを６月１５日(月)から全国放映開始

アート引越センター株式会社

「あなたの街の0123」でおなじみのアート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取役社長：寺田 政登）は、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』が７月３日(金)より劇場公開されることを記念して、2026年６月１５日(月)からタイアップＣＭを全国で順次放映します。

（同日からアート引越センター公式YouTubeでもタイアップＣＭを公開）

今回のタイアップＣＭは、引越しの日を迎えたとある女の子が主人公です。引越しという“変化”を不安に感じている彼女は、お気に入りのトイ・ストーリーのウッディとジェシーの人形を抱えながら引越作業の様子を見守ります。しかし、アート引越センターのスタッフの丁寧な作業に安心感を覚え、手にしていた大切な人形を預ける決心をします。そして新居では、無事に届けられた人形たちを箱から取り出し、笑顔を浮かべる姿が描かれます。大切なものを守りながら新しい生活へと踏み出す瞬間を描き、引越しという人生の大きな転機を、安心と信頼で支える当社の思いを伝える内容となっています。

私たちアート引越センターが提供するのは、単に荷物を運ぶのではなく、「お客さまの大切な思い出や大事なものを守りながら新しい生活を応援する」という信頼と安心です。

映画『トイ・ストーリー5』のカウガール人形のジェシーたちも、新たに登場するライバル「タブレット〈リリーパッド〉」の登場によって、持ち主の少女・ボニーの“遊びの時間”が奪われ、笑顔が失われていくことに危機を感じて「遊びの時間で輝いていたボニーの笑顔を取り戻したい」と奮闘します。ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』は、７月３日(金)より全国の劇場で公開です。ぜひ大切なご家族やご友人とご鑑賞ください。

当社では今後も「暮らし方を提案する」企業を目指し、常に新たな取り組みにチャレンジし、今後ともより多くのお客さまにお喜びいただけるように努めてまいります。

【 タイアップＣＭ概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14945/table/112_1_21df3d451576b4e1ecaeb16fbd8e12d8.jpg?v=202606151151 ]

■ＣＭカット(C) Disney/Pixar

■映画概要

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』

(C)2026 Disney/Pixar

【ストーリー】

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、

このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

(C)2026 Disney/Pixar

■タイトル ：『トイ・ストーリー5』

■公開日 ：７月３日(金)

■配給 ：ウォルト・ディズニー・ジャパン

■公式サイトURL：https://www.disney.co.jp/movie/toy5